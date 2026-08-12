Indy divulga primeira parte do calendário da temporada 2027
Principal campeonato de monopostos da América do Norte terá início no próximo ano com três finais de semana de corrida consecutivos
Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images
A IndyCar anunciou, nesta quarta-feira (12), a "Primeira Fase" do calendário da temporada 2027 da categoria americana de monopostos, com etapas em conjunto com a NASCAR em dois finais de semana.
A primeira parte da programação de oito corridas começa com três provas consecutivas em março e transfere a etapa no circuito Barber Motorsports Park para o início de abril. Pela quinta vez apenas nos 118 anos, a temporada terá início com corridas em três finais de semana consecutivos, com a abertura em St. Petersburg.
A 111ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, um dos eventos mais icônicos do automobilismo, será realizada no dia 30 de maio.
Além disso, a categoria americana dividirá o final de semana com a NASCAR em duas etapas seguidas: em St. Pete, com uma prova da Truck Series, e a etapa de Phoenix, com uma corrida da Indy no sábado.
Calendário da Indy 2027 (Primeira Fase)
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Data
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Evento / Local
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Domingo, 7 de março
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Circuito de rua de St. Petersburg
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Sábado, 13 de março
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Phoenix Raceway
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Domingo, 21 de março
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Circuito de rua de Arlington
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Domingo, 4 de abril
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Barber Motorsports Park
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Domingo, 18 de abril
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Circuito de rua de Long Beach
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Sábado, 15 de maio
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Circuito misto de Indianápolis (GP de Sonsio)
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Domingo, 30 de maio
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111ª 500 Milhas de Indianápolis
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Domingo, 6 de junho
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Circuito de rua de Detroit
A categoria também divulgou a data dos dias de testes: 23 e 24 de fevereiro, antes do início da temporada, no Phoenix Raceway; e os testes abertos para a Indy 500, no tradicional oval do Indianapolis Motor Speedway, nos dias 4 e 5 de maio.
A Indy também afirmou que a "Fase Dois" do calendário de 2027, detalhando as corridas até o encerramento da temporada, além dos horários de transmissão e do calendário da Indy NXT, será divulgada nas próximas semanas.
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