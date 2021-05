A Indy realizou neste sábado (1º) a primeira de duas corridas no Texas. A mãe natureza não ajudou e o treino de classificação teve que ser cancelado. Com isso, Alex Palou, líder do campeonato, foi o pole position. Pietro Fittipaldi começou em 14º e Tony Kanaan, que liderou treino livre antes da prova, largou em 23º.

Mas logo no início, Scott Dixon tomou a dianteira para não perder mais e só não esteve na ponta durante as paradas durante bandeira verde. Esta foi a primeira vitória do neozelandês de 2021, a 51ª na Indy – incluindo o seu único triunfo na CART – além de ser a 19ª temporada em que sai com pelo menos um triunfo.

Scott McLaughlin, que fez sua primeira corrida em oval, foi o segundo colocado, terminando a 0s264 de seu compatriota, configurando assim o 1-2 da Nova Zelândia. Pato O'Ward, Palou e Graham Rahal completaram o top-5.

Os brasileiros tiveram rendimento discreto. Kanaan conseguiu se recuperar bem da posição de largada, chegou a correr em sexto lugar, mas finalizou em 11º . Fittipaldi completou a prova na 15ª posição.

A corrida teve duas bandeiras amarelas. A primeira na 57ª volta, quando Sebastien Bourdais bateu no muro na saída da curva 2 após ser tocado por Josef Newgarden. No giro 160 foi a vez de James Hinchcliffe se perder e bater a traseira na mesma curva.

Neste domingo a Indy realiza a segunda corrida no Texas, às 18h, horário de Brasília.

Resultado final

