Hexacampeão da IndyCar, o neozelandês Scott Dixon, da equipe Chip Ganassi, segurou o compatriota Scott McLaughlin, da Penske, e venceu o caótico GP de Nashville neste domingo, após uma série de interrupções da prova nos Estados Unidos, que atrasou por causa dos raios.

De todo modo, 1h45 depois do horário programado, a largada foi dada na corrida norte-americana, com McLaughlin na pole. Dixon largou do 'meio do bolo', mas foi capaz de escalar o pelotão através de pilotagem, boa estratégia e bandeiras amarelas. Com o triunfo, ele fica a seis pontos do líder:

Seu companheiro espanhol Álex Palou, de saída da equipe rumo à McLaren em uma conturbada negociação, completou o top 3 na etapa, chegando à frente do norte-americano Alexander Rossi, da Andretti.

Os cinco primeiros postos foram fechados por outro Andretti, de Colton Herta, também dos Estados Unidos. Outro norte-americano, Josef Newgarden foi o sexto com a Penske, após se envolver em incidente que culminou no abandono de Romain Grosjean, para ira do francês da Andretti.

No fim das contas, quem cruzou a linha de chegada foi o sueco Felix Rosenqvist, da McLaren. Ele terminou à frente do dinamarquês Christian Lundgaard, que estava em terceiro com a Rahal Letterman Lanigan Racing na relargada, com duas voltas para o fim, mas perdeu bastante ritmo.

Líder e postulante ao título contra Dixon e Newgarden, o australiano Will Power terminou em 11º com a Penske, dois postos 'acima' de Helio Castroneves, da Meyer Shank Racing. O brasileiro, aliás, ficou à frente de outro candidato a vencer a temporada, o sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi.