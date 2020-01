Indy e RedeTV! podem fechar acordo de transmissão para os próximos dois anos, diz site

Os fãs brasileiros da Indy podem voltar a ter a categoria na TV aberta do país. Segundo o site TV Foco, na próxima quarta-feira, dia 29, haverá uma reunião entre representantes do campeonato com a alta cúpula da RedeTV!, podendo definir a transmissão para as próximas duas temporadas.

A princípio, a temporada deste ano está garantida apenas na plataforma de streamings DAZN, que transmitiu a Indy em seu primeiro ano de Brasil.

Ainda não está claro de como serão as transmissões, mas DAZN e RedeTV! já se uniram em transmissões da Copa Sul-Americana de futebol no ano passado, com altos índices de audiência.

A primeira etapa da Indy de 2020 será em St. Petersburg, na Flórida, no dia 15 de março. As 500 Milhas de Indianápolis, ponto alto da temporada, acontecerá no dia 24 de março.

