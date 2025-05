Um dia depois das 500 milhas de Indianápolis, o resultado da corrida mudou. A IndyCar confirmou nesta segunda-feira que três carros não passaram na inspeção técnica pós-corrida: o Andretti nº 28 de Marcus Ericsson, que terminou em segundo lugar atrás de Álex Palou, o nº 27 de Kyle Kirkwood, que terminou em sexto e o PREMA nº 90 de Callum Ilott, que cruzou a linha de chegada em décimo segundo lugar.

Assim, o pódio muda radicalmente. David Malukas sobe para segundo, enquanto Pato O'Ward termina em terceiro. O novo top 10 é completado por Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Christian Rasmussen, Christian Lundgaard, Conor Daly, Takuma Sato e Helio Castroneves.

Em um comunicado divulgado à mídia nesta tarde, a categoria explicou as razões pelas quais os carros não passaram na inspeção técnica pós-corrida, procedimento padrão após cada evento. Foram encontradas "modificações nas tampas do sistema de gerenciamento de potência (EMS) fornecidas pela Dallara", bem como"espaçadores e peças não aprovadas". De acordo com os regulamentos da IndyCar, as tampas do EMS devem ser usadas conforme fornecidas. Além disso, essas modificações nos permitiram melhorar a eficiência aerodinâmica dos dois carros".

Os carros da Andretti Global de Ericsson e Kirkwood foram reprovados na inspeção por violarem a seguinte regra:"Regra 14.1.3. Todas as peças fornecidas por um Fornecedor Aprovado devem ser usadas como fornecidas, sem modificações, a menos que sejam aprovadas de outra forma pela IndyCar e indicadas nestas Regras ou em boletins de atualização".

A PREMA, por outro lado, incorreu na seguinte infração com a Ilott:"A asa dianteira deve estar em conformidade com as dimensões da Inspeção Técnica. Não cumprimento da altura mínima da placa final do lado esquerdo e da Regra 14.7.6.4, que exige que as placas finais, spoilers e planos principais permaneçam no local projetado".

A IndyCar confirmou que "os três carros foram reordenados na parte de trás do grid com base em sua posição nos resultados não oficiais. O prêmio em dinheiro e os pontos ganhos no campeonato são proporcionais às posições finais. Além disso, cada carro recebeu uma multa de 100 mil dólares (R$566.000) e os diretores de equipe/corrida dos três participantes foram punidos com uma suspensão de uma corrida, a ser cumprida no próximo evento da IndyCar em Detroit [neste fim de semana]."

Confira classificação atualizada:

Posição Posição de largada Número Piloto equipe voltas completadas 1 6 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 200 2 7 4 David Malukas A.J. Foyt Enterprises 200 3 3 5 Pato O'Ward Arrow McLaren 200 4 5 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 200 5 15 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 200 6 18 21 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 200 7 8 7 Christian Lundgaard Arrow McLaren 200 8 11 76 Conor Daly Juncos Hollinger Racing 200 9 2 75 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 200 10 22 06 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 200 11 16 30 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 200 12 20 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 200 13 24 6 Nolan Siegel Arrow McLaren 199 14 27 26 Colton Herta Andretti Global 199 15 14 33 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 199 16 33 12 Will Power Team Penske 199 17 28 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 199 18 30 66 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 198 19 26 24 Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 198 20 4 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 197 21 25 23 Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports 171 22 32 2 Josef Newgarden Team Penske 135 23 17 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 91 24 19 17 Kyle Larson Arrow McLaren 91 25 13 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 91 26 1 83 Robert Shwartzman PREMA Racing 87 27 31 18 Rinus VeeKay Dale Coyne Racing 81 28 12 20 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 73 29 29 98 Marco Andretti Andretti Global 4 30 10 3 Scott McLaughlin Team Penske -- 31 9 28 Marcus Ericsson Andretti Global 200 32 23 27 Kyle Kirkwood Andretti Global 200 33 21 90 Callum Ilott PREMA Racing 200

