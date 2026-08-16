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Indy Markham

Indy: Ericsson tem estratégia perfeita e vence prova caótica em Markham; Collet é 19º após problemas

Etapa foi marcada por uma série de batidas e bandeiras amarelas causadas principalmente no hairpin do traçado

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Marcus Ericsson, Andretti Global

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Marcus Ericsson, da Andretti Global, encerrou um jejum de 63 corridas sem vencer ao fazer uma reação espetacular no fim e ultrapassar Romain Grosjean para vencer a etapa de Markham da Indy (Ontario Honda Dealers).

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Após ir aos boxes quando liderava a 21 voltas do fim e cair para sétimo, Ericsson se recuperou com um jogo de pneus macios novos, assumiu a liderança contra Grosjean a cinco voltas do fim e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 7s530. É a quinta vitória da carreira de Ericsson, e a primeira desde 2023 (St. Petersburg).

A corrida

O pole position Louis Foster liderou o pelotão na bandeira verde entre as curvas 5 e 6, abrindo de imediato 1s sobre Christian Lundgaard na primeira fila. Com as posições se estabilizando, o estreante brasileiro Caio Collet foi forçado a ir aos boxes com um pneu furado e a barra de convergência danificada em seu Chevrolet #4 da AJ Foyt Racing.

Felix Rosenqvist, que largou em 20º, foi o primeiro a mudar de estratégia devido a um furo decorrente do contato na primeira volta com Collet. Ele foi aos boxes na volta 5, trocando os pneus duros pelos macios no Honda #60 da Meyer Shank Racing.

A vantagem de Foster subiu para 1s855 sobre Lundgaard, com Scott McLaughlin 3s atrás em terceiro. O primeiro do grupo da frente a parar foi Rinus VeeKay, que ocupava o sexto lugar e antecipou seu pit stop na volta 12 para uma estratégia de três paradas.

Na volta 14, veio a primeira bandeira amarela após o estreante Mick Schumacher, que vinha em oitavo, bater na curva 4 e sofrer severos danos na suspensão dianteira direita do seu Honda #47 da Rahal Letterman Lanigan Racing, encerrando o seu dia.

Com o pit lane aberto, Lundgaard abriu mão do segundo lugar para fazer uma parada, enquanto Foster e outros permaneceram na pista. Graham Rahal, Rosenqvist, Santino Ferrucci e Romain Grosjean também pararam.

A relargada ocorreu na volta 18, com Foster abrindo vantagem novamente, enquanto Dennis Hauger, que relargou no top 5, começou a despencar no pelotão até a 20ª posição nas duas voltas seguintes. A 'bruxa' continuou solta para Rosenqvist, que teve de abandonar antes de completar 20 voltas devido a problemas na pressão de combustível.

David Malukas, da Team Penske, 'cedeu' sua posição no top 10 para ir aos boxes na volta 21, momentos após reclamações no rádio sobre o sistema de freios.

A liderança de Foster sobre McLaughlin era de 1s482 na volta 25. Palou parou na volta seguinte quando vinha em quinto. McLaughlin parou na volta 28, promovendo Ericsson ao segundo lugar. Ericsson fez sua parada na volta 30, junto com Alexander Rossi e Will Power.

Na volta 31, a amarela voltou a acionar após Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, rodar e seu carro apagar na curva 5. Armstrong tentou voltar, mas o motor morreu novamente em um ângulo perigoso enquanto o pelotão passava. McLaughlin precisou desacelerar a ponto de sua própria unidade de potência apagar brevemente e perder posições, mas a direção autorizou o piloto a recuperar o sexto lugar.

O pit lane abriu na volta 33, com Foster liderando Kyle Kirkwood e Scott Dixon para os boxes, entregando a liderança para Nolan Siegel, da Arrow McLaren.

Siegel liderou a relargada na volta 35 com Grosjean em segundo. Porém, a bandeira amarela voltou logo em seguida quando Dixon foi tocado por Hauger e colidiu com Christian Rasmussen na curva 8. Dixon conseguiu continuar e voltar aos boxes com graves danos na suspensão traseira esquerda, enquanto Rasmussen abandonou.

Na relargada da volta 40, Siegel sustentou a ponta brevemente, mas Grosjean assumiu a liderança no grampo. Enquanto isso, Foster escalava o pelotão, ultrapassando Palou, Power e Rahal até alcançar o quarto lugar.

A reação de Foster acabou na volta 43, quando tentou mergulhar sobre Ericsson pelo terceiro lugar, tocou no muro interno e ricocheteou contra a barreira externa da curva 3, provocando nova amarela. Siegel e Rahal pararam na volta 44.

Grosjean liderou na volta 50 com Ericsson colado na sua traseira. Grosjean foi para os boxes na volta 53, no exato momento em que a amarela entrou após Kirkwood bater forte na curva 3, em uma cópia da batida de Foster.

Ericsson liderou a relargada na volta 58, mas a amarela voltou na volta seguinte após toque entre Josef Newgarden e Siegel na curva 5. Apesar de Power, Rahal, Lundgaard, O’Ward, Ferrucci, Sting Ray Robb e Rossi pararem, Ericsson optou por permanecer na pista.

Na relargada da volta 62, Ericsson deu um grande salto sobre Grosjean e abriu 6,9420s até a volta 66, mantendo uma vantagem de 13,4s restando 68 voltas para o fim.

Ericsson finalmente parou na volta 69, colocou pneus macios novos e retornou em quinto, caindo para sétimo nas voltas seguintes ao ser superado por VeeKay e Power. Enquanto isso, Grosjean liderava com 1s632 sobre McLaughlin.

A 18 voltas do fim, McLaughlin caiu para terceiro após ser ultrapassado por Palou na curva 6. A vantagem de Grosjean na ponta era de 2s1. Palou reduziu a diferença para 1s, mas errou o tangenciamento na curva 6, caindo para 3s de atraso antes de baixar novamente para menos de 2s na volta seguinte.

Grosjean mantinha 1s465 sobre Palou a 12 voltas do fim, com Power e Ericsson vindo babando e assumindo o terceiro e quarto lugares. Duas voltas depois, Grosjean ampliou a margem para 2s099.

Quando Power alcançou Palou no grampo a nove voltas do fim, Ericsson mergulhou por dentro de Power; os dois tocaram rodas, mas continuaram. Ericsson assumiu o terceiro lugar e colou em Palou, enquanto Power ficou com os pneus sujos por ter sido jogado para fora do teto de aderência.

A sete voltas do fim, Ericsson ultrapassou Palou por dentro, assumindo o segundo lugar, 2s6 atrás de Grosjean. A vantagem do líder despencou para 0s8 na volta seguinte, enquanto Power superava Palou pelo terceiro lugar.

A cinco voltas do fim, Ericsson colou na traseira de Grosjean e tomou a liderança na curva 9. Ele rapidamente abriu 2s3 a quatro voltas do fim, margem que subiu para 5s7 na abertura da última volta. No fim, Ericsson administrou com facilidade para receber a bandeirada à frente de Grosjean e Power.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph Pits Pontos Abandono
1 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 90

 

     2    
2 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 90

7.5305

     2    
3 Australia W. Power Andretti Global 26 90

10.5582

     2    
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 90

10.7451

     2    
5 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 90

11.1658

     3    
6 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 90

21.7843

     3    
7 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 90

22.1701

     3    
8 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 90

25.4428

     2    
9 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 90

26.0069

     5    
10 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 90

26.9249

     3    
11
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 90

39.5356

     3    
12
N. Siegel Arrow McLaren
 6 90

40.1841

     4    
13 United States J. Newgarden Team Penske 2 90

41.2805

     4    
14 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 90

1'08.7169

     3    
15 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 89

1 lap

     2    
16 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 89

1'31.0661

     6    
17 United States D. Malukas Team Penske 12 89

1'59.3646

     4    
18 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 84

5 laps

     4    
19 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 67

22 laps

     3    
20 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 66

23 laps

     4    
21 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 53

36 laps

     1    
22
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 42

47 laps

     1    
23
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 35

54 laps

     2    
24 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 18

71 laps

     2    
25 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 14

75 laps

          
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