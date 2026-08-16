Indy: Foster conquista a pole em Markham; Palou bate e Collet é 23º
Brasileiro está enfrentando dificuldades desde o início da manhã no Canadá
Louis Foster deu uma arrancada no final da classificação e conquistou a pole position para a primeira edição da Ontario Honda Dealers da Indy, em Markham.
Ao volante do Honda nº 45 da Rahal Letterman Lanigan Racing, o britânico de 23 anos registrou uma volta de 1min13s2383, garantindo a pole por 0s396 no circuito de rua. Esta é apenas a segunda pole de sua carreira e a primeira desde sua última temporada em Road America.
Fast Six
Os tempos competitivos começaram a surgir faltando três minutos para o fim da sessão, com Denis Hauger sendo o primeiro a marcar uma volta rápida em 1min14s861, antes de Ericsson destroná-lo com uma volta relâmpago de 1min14s151.
No entanto, Foster marcou a volta mais rápida do fim de semana com 1min13s373 momentos depois e ainda melhorou para 1min13s238. Lundgaard tentou fazer uma volta rápida e ficou em segundo com 1min13s920.
A disputa pelo segundo lugar ficou entre Lundgaard e McLaughlin, com os dois trocando de posição antes do primeiro marcar uma volta em 1min13s635, enquanto McLaughlin acabou registrando 1min13s680.
Ericsson conseguiu apenas uma volta de 1min13s838, enquanto Hauger melhorou seu tempo anterior, registrando 1min13s940. VeeKay não conseguiu quebrar a barreira dos 1min14s, mas chegou perto com 1min14s060.
No final, a volta de Foster permaneceu confortavelmente fora do alcance dos demais, garantindo sua segunda pole na carreira e a primeira em um circuito de rua.
Rodada dos 12
Com cerca de três minutos restantes, Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, marcou a volta mais rápida da rodada com 1min13s8, mas bateu no muro segundos depois. O impacto danificou seu Honda nº 10, com danos na dianteira direita e na traseira esquerda, antes de rodopiar para a área de escape na curva 10.
A bandeira vermelha foi acionada e ele perdeu suas duas voltas mais rápidas, o que o relegou na classificação e elevou VeeKay, com sua volta de 1min14s2024s, como o piloto a ser batido.
A rodada foi retomada e testemunhou uma disputa frenética, com Ericsson saltando para a liderança bem no final com uma volta rápida de 1min14s019. McLaughlin terminou em segundo, 0s1702 atrás. Hauger, VeeKay, Lundgaard e Foster avançaram para a rodada da pole.
David Malukas, da equipe Penske, foi o primeiro piloto a ficar de fora da classificação, ficando 0s0770 atrás, em sétimo lugar. Alexander Rossi, da ECR, terminou em oitavo, com Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, em nono. As 10ª e 11ª posições foram ocupadas por dois companheiros de equipe da Rahal Letterman Lanigan Racing, com Graham Rahal à frente do novato Mick Schumacher. Palou ficou em 12º.
Grupos
Will Power, Andretti Global
Foto: Yuan Tian / NurPhoto via Getty Images
No primeiro grupo, Palou fez uma volta rápida no final para assumir a liderança, mas não sem algum drama.
A bandeira vermelha foi acionada quando faltavam pouco mais de dois minutos para o fim, depois que o novato da AJ Foyt Racing, Caio Collet — que mal conseguiu se classificar após reparos decorrentes de seu acidente no final do segundo treino —, reduziu a velocidade nas curvas 5 e 6.
Após a breve interrupção, o tempo restante permitiu uma tentativa de uma volta para garantir uma das vagas de classificação. No final, Palou passou de uma posição fora da zona de classificação para o primeiro lugar com uma volta rápida de 1min14s099.
McLaughlin terminou 0s0608 atrás de Palou, com Hauger, que liderava antes da bandeira vermelha, caindo para o terceiro lugar, 0s0962 atrás. Ericsson, Rahal e Dixon também avançaram.
David Malukas, Team Penske
Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images
Qualifying results – IndyCar Markham
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Mph
|1
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|
1'13.2383
|103.225
|2
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|
+0.3969
1'13.6352
|102.668
|3
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|
+0.4421
1'13.6804
|102.605
|4
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|
+0.6000
1'13.8383
|102.386
|5
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|
+0.7020
1'13.9403
|102.245
|6
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|
+0.8218
1'14.0601
|102.079
|7
|D. Malukas Team Penske
|12
|
+1.2540
1'14.4923
|101.487
|8
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|
+1.2932
1'14.5315
|101.434
|9
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|
+1.3441
1'14.5824
|101.364
|10
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|
+1.4271
1'14.6654
|101.252
|11
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|
+1.4718
1'14.7101
|101.191
|12
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|
+4.1909
1'17.4292
|97.638
|13
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|
+1.2966
1'14.5349
|101.429
|14
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|
+1.0191
1'14.2574
|101.808
|15
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|
+1.4625
1'14.7008
|101.204
|16
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|
+1.1271
1'14.3654
|101.660
|17
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|
+1.6027
1'14.8410
|101.014
|18
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|
+1.1339
1'14.3722
|101.651
|19
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|
+1.9492
1'15.1875
|100.549
|20
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|
+1.1439
1'14.3822
|101.637
|21
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|
+2.3765
1'15.6148
|99.980
|22
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|
+1.2111
1'14.4494
|101.545
|23
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|
+14.6758
1'27.9141
|85.993
|24
|W. Power Andretti Global
|26
|
+7.3264
1'20.5647
|93.838
|25
|J. Newgarden Team Penske
|2
|
+7.8065
1'21.0448
|93.282
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