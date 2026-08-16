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Relato de classificação
Indy Markham

Indy: Foster conquista a pole em Markham; Palou bate e Collet é 23º

Brasileiro está enfrentando dificuldades desde o início da manhã no Canadá

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing

Louis Foster deu uma arrancada no final da classificação e conquistou a pole position para a primeira edição da Ontario Honda Dealers da Indy, em Markham.

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Ao volante do Honda nº 45 da Rahal Letterman Lanigan Racing, o britânico de 23 anos registrou uma volta de 1min13s2383, garantindo a pole por 0s396 no circuito de rua. Esta é apenas a segunda pole de sua carreira e a primeira desde sua última temporada em Road America. 

Fast Six

Os tempos competitivos começaram a surgir faltando três minutos para o fim da sessão, com Denis Hauger sendo o primeiro a marcar uma volta rápida em 1min14s861, antes de Ericsson destroná-lo com uma volta relâmpago de 1min14s151. 

No entanto, Foster marcou a volta mais rápida do fim de semana com 1min13s373 momentos depois e ainda melhorou para 1min13s238. Lundgaard tentou fazer uma volta rápida e ficou em segundo com 1min13s920. 

A disputa pelo segundo lugar ficou entre Lundgaard e McLaughlin, com os dois trocando de posição antes do primeiro marcar uma volta em 1min13s635, enquanto McLaughlin acabou registrando 1min13s680.

Ericsson conseguiu apenas uma volta de 1min13s838, enquanto Hauger melhorou seu tempo anterior, registrando 1min13s940. VeeKay não conseguiu quebrar a barreira dos 1min14s, mas chegou perto com 1min14s060. 

No final, a volta de Foster permaneceu confortavelmente fora do alcance dos demais, garantindo sua segunda pole na carreira e a primeira em um circuito de rua. 

Rodada dos 12

 

Com cerca de três minutos restantes, Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, marcou a volta mais rápida da rodada com 1min13s8, mas bateu no muro segundos depois. O impacto danificou seu Honda nº 10, com danos na dianteira direita e na traseira esquerda, antes de rodopiar para a área de escape na curva 10.

A bandeira vermelha foi acionada e ele perdeu suas duas voltas mais rápidas, o que o relegou na classificação e elevou VeeKay, com sua volta de 1min14s2024s, como o piloto a ser batido. 

A rodada foi retomada e testemunhou uma disputa frenética, com Ericsson saltando para a liderança bem no final com uma volta rápida de 1min14s019. McLaughlin terminou em segundo, 0s1702 atrás. Hauger, VeeKay, Lundgaard e Foster avançaram para a rodada da pole.

David Malukas, da equipe Penske, foi o primeiro piloto a ficar de fora da classificação, ficando 0s0770 atrás, em sétimo lugar. Alexander Rossi, da ECR, terminou em oitavo, com Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, em nono. As 10ª e 11ª posições foram ocupadas por dois companheiros de equipe da Rahal Letterman Lanigan Racing, com Graham Rahal à frente do novato Mick Schumacher. Palou ficou em 12º. 

Grupos

Will Power, Andretti Global

Will Power, Andretti Global

Foto: Yuan Tian / NurPhoto via Getty Images

No primeiro grupo, Palou fez uma volta rápida no final para assumir a liderança, mas não sem algum drama. 

A bandeira vermelha foi acionada quando faltavam pouco mais de dois minutos para o fim, depois que o novato da AJ Foyt Racing, Caio Collet — que mal conseguiu se classificar após reparos decorrentes de seu acidente no final do segundo treino —, reduziu a velocidade nas curvas 5 e 6. 

Após a breve interrupção, o tempo restante permitiu uma tentativa de uma volta para garantir uma das vagas de classificação. No final, Palou passou de uma posição fora da zona de classificação para o primeiro lugar com uma volta rápida de 1min14s099.

McLaughlin terminou 0s0608 atrás de Palou, com Hauger, que liderava antes da bandeira vermelha, caindo para o terceiro lugar, 0s0962 atrás. Ericsson, Rahal e Dixon também avançaram. 

David Malukas, Team Penske

David Malukas, Team Penske

Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Qualifying results – IndyCar Markham

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Tempo Mph
1
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45

1'13.2383

 103.225
2 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7

+0.3969

1'13.6352

 102.668
3 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3

+0.4421

1'13.6804

 102.605
4 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28

+0.6000

1'13.8383

 102.386
5 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19

+0.7020

1'13.9403

 102.245
6 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76

+0.8218

1'14.0601

 102.079
7 United States D. Malukas Team Penske 12

+1.2540

1'14.4923

 101.487
8 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20

+1.2932

1'14.5315

 101.434
9 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9

+1.3441

1'14.5824

 101.364
10 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

+1.4271

1'14.6654

 101.252
11 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47

+1.4718

1'14.7101

 101.191
12 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10

+4.1909

1'17.4292

 97.638
13 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8

+1.2966

1'14.5349

 101.429
14 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18

+1.0191

1'14.2574

 101.808
15
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21

+1.4625

1'14.7008

 101.204
16 United States K. Kirkwood Andretti Global 27

+1.1271

1'14.3654

 101.660
17
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77

+1.6027

1'14.8410

 101.014
18 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60

+1.1339

1'14.3722

 101.651
19
N. Siegel Arrow McLaren
 6

+1.9492

1'15.1875

 100.549
20 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5

+1.1439

1'14.3822

 101.637
21 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14

+2.3765

1'15.6148

 99.980
22 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66

+1.2111

1'14.4494

 101.545
23 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4

+14.6758

1'27.9141

 85.993
24 Australia W. Power Andretti Global 26

+7.3264

1'20.5647

 93.838
25 United States J. Newgarden Team Penske 2

+7.8065

1'21.0448

 93.282
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