Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º
Veterano da Penske tira o máximo de pneus novos com parada nos boxes após bandeira amarela tardia e abre caminho para mais um desempenho arrasador em ovais
Josef Newgarden apareceu de surpresa nos momentos finais do GP de Phoenix de 2026 para vencer na Indy.
Foto de: Chris Owens
Josef Newgarden mostrou o que a experiência aliada à estratégia certa podem fazer ao vencer o GP de Phoenix deste sábado (7), na Indy. O 'rei dos ovais' assumiu a liderança restando seis voltas no oval do Arizona ao aproveitar pneus novos contra Christian Rasmussen, que dominava a prova, e garantiu o primeiro triunfo da Penske no ano. Caio Collet foi o 19º
O dinamarquês campeão da Indy Lights em 2023 impunha forte ritmo ao fazer uma parada cedo após bandeira amarela causada por Álex Palou no começo da prova, mas não foi aos boxes quando o pace car entrou novamente nos estágios finais e acabou despencando no grid, enquanto o americano escalou o pelotão. Kyle Kirkwood foi o segundo e David Malukas, o terceiro.
Como foi o GP de Phoenix da IndyCar
O pole Malukas manteve a ponta quando os carros aceleraram com força total, seguido de perto por Newgarden e Alexander Rossi, que saiu muito bem e chegou a atacar o piloto da Penske, em busca da vice-liderança, que conseguiu se segurar. Quem mais se destacou no começo foi Will Power, ganhando dez posições e saindo da última para a 15ª posição. Collet subiu duas colocações.
Logo nos estágios iniciais, Dennis Hauger rodou e percorreu parte do oval de marcha ré, acionando bandeira amarela que fez com que vários pilotos fossem ao pit stop e mudassem suas estratégias. E na relargada, um acidente: Palou foi tocado por VeeKay ao disputar espaço com o holandês, rodou e bateu na barreira de proteção. Fim de prova para o pentacampeão e líder da temporada.
O 'imparável' Alex Palou não teve quaisquer chances de vencer o GP de Phoenix após o toque com Rinus VeeKay.
Quem se deu bem com as paradas após a escapada de Hauger foi Rasmussen, que abriu caminho no pelotão aproveitando sua situação muito melhor de pneus e combustível. Ele subiu ao top 3 e assumiu a liderança quando Malukas e Newgarden foram ao pit stop, mas ambos voltaram à frente do emergente quando ele foi novamente aos boxes, na janela prevista.
Só que o dinamarquês não estava para brincadeira. Quando seus pneus aqueceram, ele ultrapassou ambos os americanos sem dificuldades. Para retornar à liderança, restava apenas Pato O'Ward, um dos que mais estenderam o stint entre os que fizeram a troca na bandeira amarela. E não demorou muito para passar o mexicano, fazendo o movimento na 109ª volta.
A AJ Foyt adotou abordagem parecida à da McLaren e também manteve Collet o máximo de tempo possível na pista; apenas Mick Schumacher tinha mais voltas no mesmo jogo de pneus do que ele. Quando ele fez o pit stop, saiu na 21ª posição, mas com compostos renovados contra um pelotão com média de 40 voltas de desgaste.
Caio Collet 'bateu na trave' para disputar as primeiras posições ao fazer longo stint com sua AJ Foyt.
Foto de: James Black
Para azar do brasileiro e da equipe, que apostavam em bandeira amarela antes dos boxes, Louis Foster bateu e obrigou a entrada do pace car minutos após a troca. O golpe de sorte caiu no colo de Scott Dixon e Marcus Armstrong, que se seguraram por mais tempo e subiram para o terceiro e quinto lugares, respectivamente, sendo que o hexacampeão passou Rasmussen e os dois à frente (Kirkwood e Power) tinham parada a menos.
O australiano e o dinamarquês protagonizaram dura batalha na relargada e chegaram a se tocar, mas sem danos significativos em ambos os carros. Na 175ª volta, o piloto da Ed Carpenter passou 'de passagem' pela lenda da Chip Ganassi e entrou no top 3, agora na busca dos dois ponteiros com pneus 18 voltas mais desgastados.
Pouco tempo depois, na 191ª volta, deixou Kirkwood para atrás, momentos após bater Power sem dificuldades, e assumiu novamente a liderança, restando agora apenas uma última parada nos boxes antes da bandeira quadriculada. O australiano ficou na pista, enquanto o piloto de 25 anos fez a troca.
A corrida de ambos quase terminou no giro 209. Power foi defender mais uma tentativa de ultrapassagem, fechou o espaço e Rasmussen acertou a retaguarda do adversário e a barreira de proteção. Ele não teve danos significativos, mas o veterano da Penske furou o pneu traseiro direito e despencou no grid.
O acidente entre os dois obrigou mais uma entrada do pace car e nova rodada de pit stops, reorganizando o pelotão. Muitos pilotos fizeram uma última troca em busca do melhor ritmo no desfecho da etapa, mas o dinamarquês não foi um deles e passou a ter dificuldades para segurar a liderança. Ele não resistiu na 242ª volta e caiu várias posições, terminando em 14º.
Kirkwood chegou a assumir a ponta, mas não resistiu aos ataques de Newgarden, um dos que tinham colocado compostos novos, que tomou a primeira colocação e 'sumiu' na frente dos outros competidores para faturar o GP de Phoenix da Indy.
Newgarden comemora primeira vitória dele e da Penske e liderança da temporada de 2026 da Indy.
Foto de: Sean Gardner / Getty Images
Confira o resultado do GP de Phoenix na Indy
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|Pits
|Pontos
|1
|J. NewgardenTeam Penske
|2
|250
|
-
|5
|2
|K. KirkwoodAndretti Global
|27
|250
|
+1.794
1.7937
|1.794
|3
|3
|D. MalukasTeam Penske
|12
|250
|
+2.841
2.8412
|1.048
|4
|4
|P. O'WardArrow McLaren
|5
|250
|
+3.932
3.9318
|1.091
|5
|5
|M. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|250
|
+6.482
6.4815
|2.550
|3
|6
|A. RossiEd Carpenter Racing
|20
|250
|
+7.291
7.2911
|0.810
|6
|7
|S. DixonChip Ganassi Racing
|9
|250
|
+8.165
8.1647
|0.874
|4
|8
|S. McLaughlinTeam Penske
|3
|250
|
+9.879
9.8786
|1.714
|5
|9
|G. RahalRahal Letterman Lanigan Racing
|15
|250
|
+10.469
10.4690
|0.590
|5
|10
|K. SimpsonChip Ganassi Racing
|8
|250
|
+12.131
12.1306
|1.662
|5
|11
|S. FerrucciA.J. Foyt Enterprises
|14
|250
|
+16.836
16.8360
|4.705
|5
|12
|F. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|250
|
+17.214
17.2139
|0.378
|4
|13
|C. LundgaardArrow McLaren
|7
|250
|
+17.658
17.6584
|0.445
|5
|14
|
C. RasmussenEd Carpenter Racing
|21
|250
|
+18.286
18.2862
|0.628
|5
|15
|D. HaugerDale Coyne Racing
|19
|250
|
+18.974
18.9740
|0.688
|4
|16
|W. PowerAndretti Global
|26
|249
|
1 lap
|5
|17
|M. EricssonAndretti Global
|28
|249
|
+1 Volta
0.9906
|0.991
|5
|18
|M. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing
|47
|248
|
1 lap
|4
|19
|C. ColletA.J. Foyt Enterprises
|4
|248
|
1 lap
|4
|20
|
N. SiegelMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|6
|247
|
2 laps
|7
|21
|
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
|77
|246
|
3 laps
|6
|22
|R. KalmthoutJuncos Hollinger Racing
|76
|245
|
4 laps
|5
|
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
|45
|140
|
109 laps
|2
|A. PalouChip Ganassi Racing
|10
|21
|
228 laps
|R. GrosjeanDale Coyne Racing
|18
|0
|
249 laps
