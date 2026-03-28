Indy: Palou conquista primeira pole da temporada no Alabama e 'vence' Kirkwood; Collet é 21º
Espanhol, que briga pela liderança do campeonato, começa quatro posições à frente do americano, atual ponta na tabela, no grid de largada de Birmingham
Palou não deu chance aos rivais no Q3 e cravou sua primeira pole position do ano, no GP do Alabama.
Álex Palou deu um passo importante em busca de retomar a liderança da temporada de 2026 da Indy e cravou a pole position do GP do Alabama. O espanhol da Chip Ganassi larga da posição de honra pela primeira vez no ano graças ao tempo de 1:06.234 marcado na classificação deste sábado (28), à frente de Kyle Kirkwood. O brasileiro Caio Collet larga de 21º.
A corrida em Birmingham será a quarta no ano com um piloto diferente largando da posição de honra, depois de Scott McLaughlin, David Malukas e Marcus Ericsson terem sido os mais rápidos nos treinos das três primeiras etapas. Nenhum converteu-a em vitória até o momento, contudo.
Como foi o Q1 da classificação do GP do Alabama na Indy
Alexander Rossi liderou as primeiras passagens do Grupo 1 com 1:07.207, superado instantes depois por Palou, que cravou a marca de 1:07.015. O tempo baixou ainda mais quando Collet fez 1:06.940 e subiu à ponta, mas ainda restavam longos seis minutos e mais trocas eram esperadas.
Logo na hora que o brasileiro alcançou a liderança provisória, Will Power travou roda na Curva 5, no que sugere ter sido um problema com os freios, saiu da pista e bateu de frente na barreira de proteção, obrigando a bandeira vermelha e a interrupção do quali.
Quando a classificação foi retomada, todos melhoraram seus tempos e alcançaram a casa de 1:06, fazendo com que o brasileiro caísse para 11º e saísse do top 6 que passava ao Q2. Ele não conseguiu baixar o suficiente para entrar na zona de classificação e acabou eliminado. Avançaram: Palou, Christian Lundgaard, Graham Rahal, Marcus Armstrong, Rossi e Santino Ferrucci.
Na sequência, a vez do Grupo 2, do líder da temporada Kirkwood. E foi ele que assumiu a primeira colocação na metade inicial. Romain Grosjean o bateu com um 'temporal' na sequência: mesmo tendo sido atrapalhado por Sting Ray Robb e obrigado a abortar a tentativa anterior, ele tomou a ponta no giro seguinte, com 1:06.474, só que o piloto da Andretti o superou de novo, com 1:06.212.
Ao zerar do cronômetro, classificaram-se ao Q2: Kirkwood, Malukas, Grosjean, Josef Newgarden, Marcus Ericsson e Pato O'Ward, que juntaram-se a Palou, Lundgaard, Rahal, Armstrong, Rossi e Ferrucci na disputa pelos lugares no fast six.
Caio Collet foi bem nos treinos livres e chegou a liderar momentaneamente passagens do Grupo 1 no Q1, mas acabou eliminado.
Como foi o Q2
Newgarden começou como o mais rápido do Q2 ao marcar 1:06.450, tempo mais alto do que os melhores do Q1 e, assim, fazendo com que nada estivesse definido. A 'bagunça' começou nos dois minutos finais, quando todos os pilotos haviam encontrado a melhor condição para os pneus macios.
Palou fez 1:06.077 e, confiante com o tempo que tinha, foi direto aos boxes e nem tentou mais uma volta. O único que conseguiu ser mais rápido que ele foi Kirkwood, que cruzou a linha com 1:06.038. O americano concluiu o grupo em primeiro e o espanhol em segundo. Junto a eles, avançaram à disputa pela pole: Malukas, Armstrong, Rahal e Grosjean.
Como foi o fast six e a briga pela pole position do GP do Alabama
Com seis carros de seis equipes diferentes, a briga pela posição de honra do GP do Alabama iniciou com Grosjean sendo o primeiro a sair, calçando pneus macios, e servindo de parâmetro para os outros pilotos, que deixaram os boxes momentos depois.
Rahal ficou com a pole provisória quando todos foram à pista, rapidamente superado por Palou, com 1:06.234. Kirkwood, que despontava como favorito após as passagens do Q1 e Q2, foi apenas o quinto, com 1:06.832. Malukas ficou em segundo, Rahal em terceiro, Armstrong em quarto e Grosejan, em sexto.
Confira o grid de largada do GP do Alabama na Indy
|1
|10
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|01:06.2341
|--.----
|--.----
|2
|12
|David Malukas
|Team Penske
|01:06.3478
|0.1137
|0.1137
|3
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|01:06.5181
|0.2840
|0.1703
|4
|66
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank w/ Curb-Agajanian
|01:06.5312
|0.2971
|0.0131
|5
|27
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global w/ Curb-Agajanian
|01:06.8326
|0.5985
|0.3014
|6
|18
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|01:06.8363
|0.6022
|0.0037
|7
|14
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|01:06.3769
|0.3380
|0.0117
|8
|28
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|01:06.3900
|0.3511
|0.0131
|9
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|01:06.4256
|0.3867
|0.0356
|10
|7
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|01:06.5102
|0.4713
|0.0846
|11
|20
|Alexander Rossi
|ECR
|01:06.6873
|0.6484
|0.1771
|12
|5
|Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|01:06.8186
|0.7797
|0.1313
|13
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|01:06.5267
|0.4235
|0.0628
|14
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|01:06.7313
|0.5183
|0.0142
|15
|6
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|01:06.5881
|0.4849
|0.0614
|16
|76
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|01:06.7411
|0.5281
|0.0098
|17
|21
|Christian Rasmussen
|ECR
|01:06.7124
|0.6092
|0.1243
|18
|60
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank w/ Curb-Agajanian
|01:06.8104
|0.5974
|0.0693
|19
|8
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|01:06.7938
|0.6906
|0.0814
|20
|47
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|01:06.8140
|0.6010
|0.0036
|21
|4
|Caio Collet
|A.J. Foyt Enterprises
|01:06.8444
|0.7412
|0.0506
|22
|45
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|01:06.9445
|0.7315
|0.1305
|23
|26
|Will Power
|Andretti Global
|01:09.9808
|3.8776
|3.1364
|24
|19
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|01:07.3414
|1.1284
|0.3969
|25
|77
|Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|01:07.6109
|1.3979
|0.2695
