Indy Barber

Indy: Palou conquista primeira pole da temporada no Alabama e 'vence' Kirkwood; Collet é 21º

Espanhol, que briga pela liderança do campeonato, começa quatro posições à frente do americano, atual ponta na tabela, no grid de largada de Birmingham

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Palou não deu chance aos rivais no Q3 e cravou sua primeira pole position do ano, no GP do Alabama.

Foto de: Penske Entertainment

Álex Palou deu um passo importante em busca de retomar a liderança da temporada de 2026 da Indy e cravou a pole position do GP do Alabama. O espanhol da Chip Ganassi larga da posição de honra pela primeira vez no ano graças ao tempo de 1:06.234 marcado na classificação deste sábado (28), à frente de Kyle Kirkwood. O brasileiro Caio Collet larga de 21º.

A corrida em Birmingham será a quarta no ano com um piloto diferente largando da posição de honra, depois de Scott McLaughlin, David Malukas e Marcus Ericsson terem sido os mais rápidos nos treinos das três primeiras etapas. Nenhum converteu-a em vitória até o momento, contudo.

Leia também:

Como foi o Q1 da classificação do GP do Alabama na Indy

Alexander Rossi liderou as primeiras passagens do Grupo 1 com 1:07.207, superado instantes depois por Palou, que cravou a marca de 1:07.015. O tempo baixou ainda mais quando Collet fez 1:06.940 e subiu à ponta, mas ainda restavam longos seis minutos e mais trocas eram esperadas.

Logo na hora que o brasileiro alcançou a liderança provisória, Will Power travou roda na Curva 5, no que sugere ter sido um problema com os freios, saiu da pista e bateu de frente na barreira de proteção, obrigando a bandeira vermelha e a interrupção do quali.

 

Quando a classificação foi retomada, todos melhoraram seus tempos e alcançaram a casa de 1:06, fazendo com que o brasileiro caísse para 11º e saísse do top 6 que passava ao Q2. Ele não conseguiu baixar o suficiente para entrar na zona de classificação e acabou eliminado. Avançaram: Palou, Christian Lundgaard, Graham Rahal, Marcus Armstrong, Rossi e Santino Ferrucci.

Na sequência, a vez do Grupo 2, do líder da temporada Kirkwood. E foi ele que assumiu a primeira colocação na metade inicial. Romain Grosjean o bateu com um 'temporal' na sequência: mesmo tendo sido atrapalhado por Sting Ray Robb e obrigado a abortar a tentativa anterior, ele tomou a ponta no giro seguinte, com 1:06.474, só que o piloto da Andretti o superou de novo, com 1:06.212.

Ao zerar do cronômetro, classificaram-se ao Q2: Kirkwood, Malukas, Grosjean, Josef Newgarden, Marcus Ericsson e Pato O'Ward, que juntaram-se a Palou, Lundgaard, Rahal, Armstrong, Rossi e Ferrucci na disputa pelos lugares no fast six.

Caio Collet foi bem nos treinos livres e chegou a liderar momentaneamente passagens do Grupo 1 no Q1, mas acabou eliminado.

Foto de: Penske Entertainment

Como foi o Q2

Newgarden começou como o mais rápido do Q2 ao marcar 1:06.450, tempo mais alto do que os melhores do Q1 e, assim, fazendo com que nada estivesse definido. A 'bagunça' começou nos dois minutos finais, quando todos os pilotos haviam encontrado a melhor condição para os pneus macios.

Palou fez 1:06.077 e, confiante com o tempo que tinha, foi direto aos boxes e nem tentou mais uma volta. O único que conseguiu ser mais rápido que ele foi Kirkwood, que cruzou a linha com 1:06.038. O americano concluiu o grupo em primeiro e o espanhol em segundo. Junto a eles, avançaram à disputa pela pole: Malukas, Armstrong, Rahal e Grosjean.

 

Como foi o fast six e a briga pela pole position do GP do Alabama

Com seis carros de seis equipes diferentes, a briga pela posição de honra do GP do Alabama iniciou com Grosjean sendo o primeiro a sair, calçando pneus macios, e servindo de parâmetro para os outros pilotos, que deixaram os boxes momentos depois.

Rahal ficou com a pole provisória quando todos foram à pista, rapidamente superado por Palou, com 1:06.234. Kirkwood, que despontava como favorito após as passagens do Q1 e Q2, foi apenas o quinto, com 1:06.832. Malukas ficou em segundo, Rahal em terceiro, Armstrong em quarto e Grosejan, em sexto.

 

Confira o grid de largada do GP do Alabama na Indy

1 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 01:06.2341 --.---- --.----
2 12 David Malukas Team Penske 01:06.3478 0.1137 0.1137
3 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 01:06.5181 0.2840 0.1703
4 66 Marcus Armstrong Meyer Shank w/ Curb-Agajanian 01:06.5312 0.2971 0.0131
5 27 Kyle Kirkwood Andretti Global w/ Curb-Agajanian 01:06.8326 0.5985 0.3014
6 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 01:06.8363 0.6022 0.0037
7 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 01:06.3769 0.3380 0.0117
8 28 Marcus Ericsson Andretti Global 01:06.3900 0.3511 0.0131
9 2 Josef Newgarden Team Penske 01:06.4256 0.3867 0.0356
10 7 Christian Lundgaard Arrow McLaren 01:06.5102 0.4713 0.0846
11 20 Alexander Rossi ECR 01:06.6873 0.6484 0.1771
12 5 Pato O'Ward Arrow McLaren 01:06.8186 0.7797 0.1313
13 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 01:06.5267 0.4235 0.0628
14 3 Scott McLaughlin Team Penske 01:06.7313 0.5183 0.0142
15 6 Nolan Siegel Arrow McLaren 01:06.5881 0.4849 0.0614
16 76 Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 01:06.7411 0.5281 0.0098
17 21 Christian Rasmussen ECR 01:06.7124 0.6092 0.1243
18 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank w/ Curb-Agajanian 01:06.8104 0.5974 0.0693
19 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 01:06.7938 0.6906 0.0814
20 47 Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 01:06.8140 0.6010 0.0036
21 4 Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 01:06.8444 0.7412 0.0506
22 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 01:06.9445 0.7315 0.1305
23 26 Will Power Andretti Global 01:09.9808 3.8776 3.1364
24 19 Dennis Hauger Dale Coyne Racing 01:07.3414 1.1284 0.3969
25 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 01:07.6109 1.3979 0.2695

ANTONELLI É POLE no JAPÃO com DOMÍNIO da Mercedes! BORTOLETO fica em 9º e Verstappen CAI no Q2

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Artigo anterior VÍDEO: Piloto da Indy perfura barreira de proteção e causa acidente assustador

MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona

MotoGP
MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona

F1: Fãs se revoltam com replay da pole de Antonelli no Japão: "Pensam que somos estúpidos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Fãs se revoltam com replay da pole de Antonelli no Japão: "Pensam que somos estúpidos"

Stock: Fraga aproveita 'apagão' de di Mauro, vence em Curvelo e lidera campeonato

Stock Car
Stock Car
Curvelo
Stock: Fraga aproveita 'apagão' de di Mauro, vence em Curvelo e lidera campeonato
Mais de
Alex Palou

Indy: McLaren e Chip Ganassi chegam a acordo sobre processo de Palou

Indy
Indy
St. Petersburg
Indy: McLaren e Chip Ganassi chegam a acordo sobre processo de Palou

Palou avalia Verstappen na história da F1 e compara a Senna e Schumacher

Indy
Indy
Palou avalia Verstappen na história da F1 e compara a Senna e Schumacher

F1: Brown responde à alegação "ridícula" de Palou sobre contratação de Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Brown responde à alegação "ridícula" de Palou sobre contratação de Piastri

Últimas notícias

MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona

MotoGP
MGP MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Martín passa Bagnaia na última volta e vence sprint do GP dos EUA; Moreira abandona

Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Neylson Almeida, da Trophy, garante pole no Velocitta

Indy: Palou conquista primeira pole da temporada no Alabama e 'vence' Kirkwood; Collet é 21º

Indy
Indy Indy
Barber
Indy: Palou conquista primeira pole da temporada no Alabama e 'vence' Kirkwood; Collet é 21º

Ladrões roubam 12 toneladas de chocolate da KitKat em parceria com a F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ladrões roubam 12 toneladas de chocolate da KitKat em parceria com a F1