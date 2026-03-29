Indy Barber

Indy: Palou aproveita erro da McLaren no GP do Alabama, vence e 'cola' em Kirkwood; Collet é 21º

Espanhol largou da pole position e chegou a ter triunfo ameaçado por Lundgaard nas estratégias de pit stop, mas foi ajudado por parada desastrosa de rival

Fabio Tarnapolsky
Vitória de Álex Palou no GP do Alabama parecia tranquila até última janela de pit stops, que movimentou a corrida.

A sorte ajuda os competentes e também as lendas. O atual tricampeão consecutivo e dono de quatro títulos da Indy, Álex Palou, venceu o GP do Alabama deste domingo (29) mesmo sob forte ameaça de Christian Lundgaard, que caminhava para uma estratégia de mestre até a McLaren errar, e se aproximou do líder do campeonato de pilotos, Kyle Kirkwood. O brasileiro Caio Collet terminou em 21º pela AJ Foyt.

Para se tornar o primeiro ganhador de duas no ano, o espanhol da Chip Ganassi cravou a pole position e dominou a prova até a última janela de pit stop, quando parou mais cedo do que o esperado pelo alto consumo de pneus. Naquele momento, o dinamarquês, que alongava as passagens, tinha tudo para ganhar a posição, mas a roda traseira direita de seu carro não encaixou na troca e ele perdeu o tempo decisivo.

Palou chegou ao Alabama a 25 pontos de Kirkwood, da Andretti, mas o cenário mudou logo no treino classificatório, quando ele fez a pole e viu o rival largar em quinto. A melhor situação no grid, sair da posição de honra e liderar mais voltas sacramentaram seu retorno ao páreo. Agora, eles estão separados por apenas um ponto (156 x 155).

Como foi o GP do Alabama na Indy

Palou puxou o pelotão na largada lançada e se manteve na primeira colocação, enquanto David Malukas pulou à frente de Rahal e Kirkwood, de pneus macios, subiu para o quarto lugar. Collet, que largou em 21º, manteve-se onde estava. Quem teve um início muito ruim foi Pato O'Ward, que caiu de 10º para 16º.

O espanhol da Chip Ganassi mantinha-se a cerca de dois segundos do americano da Penske, enquanto as brigas por posição ficavam restritas ao meio do pelotão até a primeira janela de pit stops. Lundgaard ganhava espaço e subia à sétima colocação para se por no páreo. 

 

Poucas voltas antes de ir aos boxes, Malukas sofreu com o desgaste dos pneus, especialmente do dianteiro direito, e foi ultrapassado por Rahal, sem nem tentar devolver, para preservar equipamento.

No momento em que os pilotos fizeram suas primeiras trocas, Collet, que largou de compostos duros, subiu à nona colocação. Ele optou por estratégia de stint longo e parou somente na 24ª volta - entre os que calçavam o equipamento, foi um dos primeiros a ir ao pit stop, e caiu novamente para o grupo de trás.

O líder, Palou, foi o último a ser chamado aos boxes, no 26º giro, e voltou à pista a mais de cinco segundos de Rahal. Concluída a janela, o destaque era Lundgaard, outro que alongou a primeira passagem e aparecia em terceiro, à frente de Malukas e Kirkwood.

Lundgaard era forte candidato à vitória em Birmingham até a última parada nos boxes, em que a McLaren errou.

O dinamarquês assumiu a liderança provisória quando o espanhol e o americano foram aos boxes novamente em torno das 47 voltas, e lá ficaria até sua próxima parada prevista, que foi na 51ª. A estratégia deu certo e ele retornou em segundo. Rahal tentou atacá-lo quando seus pneus ainda estavam frios, mas não conseguiu passar.

Palou surpreendeu quando parou novamente no giro 66, indicando que sua Chip Ganassi estava consumindo mais equipamento do que o esperado. Boa notícia para Lundgaard, que alongava os stints com categoria e teria pista livre para apertar o ritmo e tentar sair à frente do rival, que sofria com os retardatários.

 

Tudo deu errado para ele, porém, quando a McLaren se atrapalhou no pit stop, demorou para encaixar a roda traseira direita e o fez perder muito tempo. A parada foi tão desastrosa que ele voltou em terceiro, atrás de Rahal, e os dois não conseguiram ficar nem a menos de dez segundos do tetracampeão.

Sem qualquer ameaça, Palou só precisou administrar os pneus, ficar de olho no desgaste e conduzir de maneira segura para faturar o GP do Alabama e se tornar o primeiro piloto da Indy a vencer duas corridas em 2026.

Lundgaard não se abalou com o erro nos boxes e, restando duas voltas, passou o americano para completar em segundo. Collet, em corrida apagada, fechou em 21º.

Resultado do GP do Alabama na Indy

1 Alex Palou Chip Ganassi Racing 01:45:57.8223
2 Christian Lundgaard Arrow McLaren 01:46:11.0998
3 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 01:46:12.1100
4 David Malukas Team Penske 01:46:12.8180
5 Kyle Kirkwood Andretti Global w/ Curb-Agajanian 01:46:15.6193
6 Marcus Armstrong Meyer Shank w/ Curb-Agajanian 01:46:18.5628
7 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 01:46:22.5682
8 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 01:46:39.3924
9 Marcus Ericsson Andretti Global 01:46:41.6816
10 Josef Newgarden Team Penske 01:46:49.7199
11 Alexander Rossi ECR 01:46:50.8052
12 Will Power Andretti Global 01:46:51.8701
13 Felix Rosenqvist Meyer Shank w/ Curb-Agajanian 01:46:52.3249
14 Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 01:46:52.7449
15 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 01:46:56.6806
16 Scott McLaughlin Team Penske 01:46:57.9601
17 Pato O'Ward Arrow McLaren 01:46:58.8915
18 Nolan Siegel Arrow McLaren 01:47:00.2294
19 Christian Rasmussen ECR 01:47:01.0906
20 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 01:47:01.8379
21 Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 01:47:04.1248
22 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 01:46:06.8047
23 Dennis Hauger Dale Coyne Racing 01:46:07.4969
24 Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 01:46:10.7110
25 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 01:46:35.2884

