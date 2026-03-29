Indy: Palou aproveita erro da McLaren no GP do Alabama, vence e 'cola' em Kirkwood; Collet é 21º
Espanhol largou da pole position e chegou a ter triunfo ameaçado por Lundgaard nas estratégias de pit stop, mas foi ajudado por parada desastrosa de rival
Vitória de Álex Palou no GP do Alabama parecia tranquila até última janela de pit stops, que movimentou a corrida.
A sorte ajuda os competentes e também as lendas. O atual tricampeão consecutivo e dono de quatro títulos da Indy, Álex Palou, venceu o GP do Alabama deste domingo (29) mesmo sob forte ameaça de Christian Lundgaard, que caminhava para uma estratégia de mestre até a McLaren errar, e se aproximou do líder do campeonato de pilotos, Kyle Kirkwood. O brasileiro Caio Collet terminou em 21º pela AJ Foyt.
Para se tornar o primeiro ganhador de duas no ano, o espanhol da Chip Ganassi cravou a pole position e dominou a prova até a última janela de pit stop, quando parou mais cedo do que o esperado pelo alto consumo de pneus. Naquele momento, o dinamarquês, que alongava as passagens, tinha tudo para ganhar a posição, mas a roda traseira direita de seu carro não encaixou na troca e ele perdeu o tempo decisivo.
Palou chegou ao Alabama a 25 pontos de Kirkwood, da Andretti, mas o cenário mudou logo no treino classificatório, quando ele fez a pole e viu o rival largar em quinto. A melhor situação no grid, sair da posição de honra e liderar mais voltas sacramentaram seu retorno ao páreo. Agora, eles estão separados por apenas um ponto (156 x 155).
Como foi o GP do Alabama na Indy
Palou puxou o pelotão na largada lançada e se manteve na primeira colocação, enquanto David Malukas pulou à frente de Rahal e Kirkwood, de pneus macios, subiu para o quarto lugar. Collet, que largou em 21º, manteve-se onde estava. Quem teve um início muito ruim foi Pato O'Ward, que caiu de 10º para 16º.
O espanhol da Chip Ganassi mantinha-se a cerca de dois segundos do americano da Penske, enquanto as brigas por posição ficavam restritas ao meio do pelotão até a primeira janela de pit stops. Lundgaard ganhava espaço e subia à sétima colocação para se por no páreo.
Poucas voltas antes de ir aos boxes, Malukas sofreu com o desgaste dos pneus, especialmente do dianteiro direito, e foi ultrapassado por Rahal, sem nem tentar devolver, para preservar equipamento.
No momento em que os pilotos fizeram suas primeiras trocas, Collet, que largou de compostos duros, subiu à nona colocação. Ele optou por estratégia de stint longo e parou somente na 24ª volta - entre os que calçavam o equipamento, foi um dos primeiros a ir ao pit stop, e caiu novamente para o grupo de trás.
O líder, Palou, foi o último a ser chamado aos boxes, no 26º giro, e voltou à pista a mais de cinco segundos de Rahal. Concluída a janela, o destaque era Lundgaard, outro que alongou a primeira passagem e aparecia em terceiro, à frente de Malukas e Kirkwood.
Lundgaard era forte candidato à vitória em Birmingham até a última parada nos boxes, em que a McLaren errou.
O dinamarquês assumiu a liderança provisória quando o espanhol e o americano foram aos boxes novamente em torno das 47 voltas, e lá ficaria até sua próxima parada prevista, que foi na 51ª. A estratégia deu certo e ele retornou em segundo. Rahal tentou atacá-lo quando seus pneus ainda estavam frios, mas não conseguiu passar.
Palou surpreendeu quando parou novamente no giro 66, indicando que sua Chip Ganassi estava consumindo mais equipamento do que o esperado. Boa notícia para Lundgaard, que alongava os stints com categoria e teria pista livre para apertar o ritmo e tentar sair à frente do rival, que sofria com os retardatários.
Tudo deu errado para ele, porém, quando a McLaren se atrapalhou no pit stop, demorou para encaixar a roda traseira direita e o fez perder muito tempo. A parada foi tão desastrosa que ele voltou em terceiro, atrás de Rahal, e os dois não conseguiram ficar nem a menos de dez segundos do tetracampeão.
Sem qualquer ameaça, Palou só precisou administrar os pneus, ficar de olho no desgaste e conduzir de maneira segura para faturar o GP do Alabama e se tornar o primeiro piloto da Indy a vencer duas corridas em 2026.
Lundgaard não se abalou com o erro nos boxes e, restando duas voltas, passou o americano para completar em segundo. Collet, em corrida apagada, fechou em 21º.
Resultado do GP do Alabama na Indy
|1
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|01:45:57.8223
|2
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|01:46:11.0998
|3
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|01:46:12.1100
|4
|David Malukas
|Team Penske
|01:46:12.8180
|5
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global w/ Curb-Agajanian
|01:46:15.6193
|6
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank w/ Curb-Agajanian
|01:46:18.5628
|7
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|01:46:22.5682
|8
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|01:46:39.3924
|9
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|01:46:41.6816
|10
|Josef Newgarden
|Team Penske
|01:46:49.7199
|11
|Alexander Rossi
|ECR
|01:46:50.8052
|12
|Will Power
|Andretti Global
|01:46:51.8701
|13
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank w/ Curb-Agajanian
|01:46:52.3249
|14
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|01:46:52.7449
|15
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|01:46:56.6806
|16
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|01:46:57.9601
|17
|Pato O'Ward
|Arrow McLaren
|01:46:58.8915
|18
|Nolan Siegel
|Arrow McLaren
|01:47:00.2294
|19
|Christian Rasmussen
|ECR
|01:47:01.0906
|20
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|01:47:01.8379
|21
|Caio Collet
|A.J. Foyt Enterprises
|01:47:04.1248
|22
|Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|01:46:06.8047
|23
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|01:46:07.4969
|24
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|01:46:10.7110
|25
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|01:46:35.2884
