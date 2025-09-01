O piloto da Andretti na IndyCar Series, Colton Herta, brincou com os recentes rumores que o ligavam a uma mudança para a Fórmula 2 em 2026, com um vídeo que fez os fãs acreditarem que se tratava de um anúncio para confirmar a mudança na carreira.

O piloto americano tem estado no centro dos rumores há algum tempo, depois de ligações anteriores com as equipes de Fórmula 1 Red Bull e Sauber. As especulações sobre a F1 ressurgiram quando a Andretti Global uniu forças com a General Motors em uma tentativa de participar do campeonato, que deve se concretizar com a estreia da Cadillac em 2026.

Agora, há rumores de que Herta mudará da IndyCar para a F2 no próximo ano, com o objetivo de ganhar pontos de superlicença suficientes para conseguir uma vaga na F1 no futuro. Alguns relatórios afirmaram que um anúncio é esperado em breve, mas isso não foi confirmado.

O piloto de 25 anos inicialmente se recusou a falar sobre os rumores: "Para ser sincero, não tenho nenhum comentário a fazer sobre essas coisas", disse à Associated Press. Quando lhe disseram que sua resposta só alimentaria a especulação, acrescentou com um sorriso: "É verdade, mas também faz com que as pessoas falem mais sobre mim. Talvez até aumente um pouco minhas ações".

Em novo vídeo publicado em suas mídias sociais, americano decidiu se divertir um pouco com a narrativa que o cerca.

"Tudo bem, eu sei que tem havido muitos rumores sobre o que vou fazer no próximo ano", disse ele. "Foi uma longa decisão para mim, uma escolha difícil, e finalmente tomei essa decisão. E agradeço tudo o que aconteceu e todo o apoio dos fãs nesta temporada, mas esta será uma temporada emocionante...".

Então, o vídeo corta para Never Gonna Give You Up, de Rick Astley.

O movimento de mídia social, conhecido como Rickrolling, tornou-se viral em 2007. O meme começou como uma brincadeira para enganar as pessoas e fazê-las clicar em um link disfarçado, que as levaria ao videoclipe do sucesso de Astley de 1987, e desde então tem sido usado de maneiras semelhantes às de Herta.

"Eu e meu pai nos reunimos em volta do meu telefone no estacionamento do autódromo só para sermos enganados", comentou um fã. Outro escreveu: "Quer saber, se eu ainda estiver caindo em Rickrolls no grande ano de 2025, então a culpa é minha".



Herta assinou uma extensão de contrato de quatro anos da IndyCar com a Andretti Global no final de 2022, que o levaria até o final da temporada de 2027.

