Indy: Herta supera Palou e fica com a pole na etapa de Toronto

Colton Herta é o dono da pole da etapa de Toronto da Indy. O norte-americano conseguiu entrar na casa dos 59 segundos e, com isso, garantir o primeiro lugar no grid e sair em vantagem na busca pela primeira vitória do ano. Essa é a segunda pole do piloto da Andretti no ano.

Líder da temporada, e rumando para o quarto título, Álex Palou ficou com a segunda colocação e Marcus Armstrong completa os três primeiros. Os seis mais rápidos ainda teve Will Power em quarto, Graham Rahal em quinto e Kyle Kirwood em sexto lugar.

A classificação

No primeiro grupo, Nolan Siegel, Scott McLaughlin, Felix Rosenqvist, Christian Lungaard, Conor Daly, Santino Ferrucci e Sting Ray Robb não conseguiram avançar. Já no segundo grupo, ficaram para trás Kyffin Simpson, David Malukas, Josef Newgarden, Robert Shwartzman, Christian Rasmussen, Alexander Rossi, Devlin DeFrancesco e Jacob Abel.

No segundo round, os seis que avançaram foram: Kyle Kirkwood, Will Power, Colton Herta, Graham Rahal, Álex Palou e Marcus Armstrong. Nos seis mais rápidos, a briga ficou entre Armstrong, Herta e Palou. No fim, Herta conseguiu abaixar ainda mais o seu próprio tempo e levou a pole para casa.

