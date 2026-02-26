Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Indy

GUIA: Indy inicia temporada 2026 com Brasil no grid, sem Prema e retorno da Band

Categoria americana de monopostos terá etapa de abertura em St. Petersburg, na Flórida

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

A temporada 2026 da Indy vai começar nesta semana, com a corrida de St. Petersburg, no estado da Flórida, rolando no domingo (01). A campanha desse ano terá o retorno do Brasil ao grid da categoria americana de monoposto e a chegada de um ex-F1 no grid, além da volta da Band como emissora oficial no país.

Leia também:

Novidades e alertas em 2026

Caio Collet será o responsável pelo retorno da bandeira nacional na Indy. O piloto paulista de 23 anos irá correr com o Chevrolet #4 da AJ Foyt, junto do americano Santino Ferrucci, com o Chevrolet #14.

Outra novidade do grid de 2026 é a chegada de Mick Schumacher, filho do heptacampeão da F1 Michael Schumacher e que correu no Campeonato Mundial com a Haas entre 2021 e 2022. O alemão irá assumir o Honda #47 da Rahal Letterman Lanigan.

No entanto, a lista de inscritos da etapa de abertura da temporada da Indy contou com uma ausência já esperada mas que, mesmo assim, surpreendeu: a equipe da Prema, que entrou no ano passado, confirmou que não estará presente em St.Pete, o que pode ser o início do fim da participação da escuderia italiana na categoria.

Calendário de 2026

Etapa Data Prova / Local Horário Local (EUA) Horário Brasília (GMT-3)
1 01/03 (dom) Firestone GP of St. Petersburg – St. Pete, FL 12:00 (ET) 14:00
2 07/03 (sáb) Phoenix Raceway – Phoenix, AZ 15:00 (ET) 17:00
3 15/03 (dom) Streets of Arlington – Arlington, TX 12:30 (ET) 14:30
4 29/03 (dom) Barber Motorsports Park – Birmingham, AL 13:00 (ET) 15:00
5 19/04 (dom) Streets of Long Beach – Long Beach, CA 17:30 (ET) 19:30
6 09/05 (sáb) IMS Road Course – Indianapolis, IN 16:30 (ET) 18:30
7 24/05 (dom) 110ª Indianapolis 500 – Indianapolis, IN 10:00 (ET) 12:00
8 31/05 (dom) Streets of Detroit – Detroit, MI 12:30 (ET) 14:30
9 07/06 (dom) World Wide Technology Raceway – Gateway, IL 21:00 (ET) 23:00
10 21/06 (dom) Road America – Elkhart Lake, WI 14:00 (ET) 16:00
11 05/07 (dom) Mid-Ohio Sports Car Course – Lexington, OH 12:30 (ET) 14:30
12 19/07 (dom) Nashville Superspeedway – Nashville, TN TBA (ET) A definir
13 09/08 (dom) Portland International Raceway – Portland, OR 16:00 (ET) 18:00
14 16/08 (dom) Streets of Markham – Markham, ON, Canada 12:00 (ET) 14:00
15 23/08 (dom) Freedom 250 – Washington, D.C. TBA (ET) A definir
16 29/08 (sáb) Milwaukee Mile Race 1 – Milwaukee, WI 14:30 (ET) 16:30
17 30/08 (dom) Milwaukee Mile Race 2 – Milwaukee, WI 13:00 (ET) 15:00
18 06/09 (dom) WeatherTech Raceway Laguna Seca – Monterey, CA 14:30 (ET) 16:30

Transmissões da Indy em 2026

A Band assumirá as transmissões da Indy na televisão aberta brasileira em 2026 e, na quarta-feira (25), confirmou quais corridas irão ser exibidas ao vivo e quais provas terão um compacto dos melhores momentos. 

  • 1ª etapa – St. Petersburg (St. Petersburg, Flórida) – 1º de março – 13h45 – AO VIVO
  • 2ª etapa – Phoenix (Avondale, Arizona) – 7 de março – 16h45 – AO VIVO
  • 3ª etapa – Arlington (Arlington, Texas) – 15 de março – 13h45 – AO VIVO
  • 4ª etapa – Barber (Birmingham, Alabama) – 29 de março – 1h30 – COMPACTO
  • 5ª etapa – Long Beach (Long Beach, Califórnia) – 19 de abril – 18h15 – AO VIVO
  • 6ª etapa – Indianápolis – misto (Indianápolis, Indiana) – 9 de maio – 17h15 – AO VIVO
  • 7ª etapa – 500 Milhas de Indianápolis (Indianápolis, Indiana) – 24 de maio – 13h10 – AO VIVO
  • 8ª etapa – Detroit (Detroit, Michigan) – 31 de maio – 1h30 – COMPACTO
  • 9ª etapa – Madison (Madison, Illinois) – 7 de junho – 21h45 – AO VIVO
  • 10ª etapa – Road America (Elkhart Lake, Wisconsin) – 21 de junho – 14h45 – AO VIVO
  • 11ª etapa – Mid-Ohio (Lexington, Ohio) – 5 de julho – 13h15 – AO VIVO
  • 12ª etapa – Nashville (Lebanon, Tennessee) – 19 de julho – Horário a definir – AO VIVO
  • 13ª etapa – Portland (Portland, Oregon) – 9 de agosto – 1h30 – COMPACTO
  • 14ª etapa – Markham (Markham, Ontario) – 16 de agosto – 12h45 – AO VIVO
  • 15ª etapa – Freedom 250 (Washington, DC) – 23 de agosto – Horário a definir – AO VIVO
  • 16ª etapa – Milwaukee Mile - 1 (West Allis, Wisconsin) – 29 de agosto – 15h15 – AO VIVO
  • 17ª etapa – Milwaukee Mile - 2 (West Allis, Wisconsin) – 30 de agosto – 13h45 – AO VIVO
  • 18ª etapa – Laguna Seca (Monterey, Califórnia) – 6 de setembro – 15h15 – AO VIVO

A ESPN continuará a transmitir a Indy nos canais por assinatura e no serviço de streaming Disney+ em 2026. 

Grid de 2026

EQUIPE motor No. piloto
A. J. Foyt  Chevrolet 4 Brazil Caio Collet  
14 United States Santino Ferrucci
Andretti Global Honda 26 Australia Will Power
27 United States Kyle Kirkwood
28 Sweden Marcus Ericsson
Arrow McLaren Chevrolet 5 Mexico Pato O'Ward
6 United States Nolan Siegel
7 Denmark Christian Lundgaard
31 United States Ryan Hunter-Reay (só Indy 500)
Chip Ganassi Racing Honda 8 Cayman Islands Kyffin Simpson
9 New Zealand Scott Dixon
10 Spain Álex Palou
Dale Coyne Racing Honda 18 France Romain Grosjean
19 Norway Dennis Hauger  
Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 24 United Kingdom Jack Harvey
Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 United States Alexander Rossi
21 Denmark Christian Rasmussen
Juncos Hollinger Racing Chevrolet 76 Netherlands Rinus VeeKay
77 United States Sting Ray Bobb
Meyer Shank Racing Honda 06 Brazil Hélio Castroneves (só Indy 500)
60 Sweden Felix Rosenqvist
66 New Zealand Marcus Armstrong
PREMA Racing Chevrolet 83 Israel Robert Shwartzman
90 United Kingdom Callum Ilott
Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 15 United States Graham Rahal
45 United Kingdom Louis Foster
47 Germany Mick Schumacher 
Team Penske Chevrolet 2 United States Josef Newgarden
3 New Zealand Scott McLaughlin
12 United States David Malukas

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Veja como funcionarão os novos modos "reta", "curva" e ultrapassagem" da F1 2026 no GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
Veja como funcionarão os novos modos "reta", "curva" e ultrapassagem" da F1 2026 no GP da Austrália

F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã

MotoGP: Yamaha faz oferta por Luca Marini para 2027, diz jornal espanhol

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha faz oferta por Luca Marini para 2027, diz jornal espanhol

Últimas notícias

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado