GUIA: Indy inicia temporada 2026 com Brasil no grid, sem Prema e retorno da Band
Categoria americana de monopostos terá etapa de abertura em St. Petersburg, na Flórida
Foto de: Penske Entertainment
A temporada 2026 da Indy vai começar nesta semana, com a corrida de St. Petersburg, no estado da Flórida, rolando no domingo (01). A campanha desse ano terá o retorno do Brasil ao grid da categoria americana de monoposto e a chegada de um ex-F1 no grid, além da volta da Band como emissora oficial no país.
Novidades e alertas em 2026
Caio Collet será o responsável pelo retorno da bandeira nacional na Indy. O piloto paulista de 23 anos irá correr com o Chevrolet #4 da AJ Foyt, junto do americano Santino Ferrucci, com o Chevrolet #14.
Outra novidade do grid de 2026 é a chegada de Mick Schumacher, filho do heptacampeão da F1 Michael Schumacher e que correu no Campeonato Mundial com a Haas entre 2021 e 2022. O alemão irá assumir o Honda #47 da Rahal Letterman Lanigan.
No entanto, a lista de inscritos da etapa de abertura da temporada da Indy contou com uma ausência já esperada mas que, mesmo assim, surpreendeu: a equipe da Prema, que entrou no ano passado, confirmou que não estará presente em St.Pete, o que pode ser o início do fim da participação da escuderia italiana na categoria.
Calendário de 2026
|Etapa
|Data
|Prova / Local
|Horário Local (EUA)
|Horário Brasília (GMT-3)
|1
|01/03 (dom)
|Firestone GP of St. Petersburg – St. Pete, FL
|12:00 (ET)
|14:00
|2
|07/03 (sáb)
|Phoenix Raceway – Phoenix, AZ
|15:00 (ET)
|17:00
|3
|15/03 (dom)
|Streets of Arlington – Arlington, TX
|12:30 (ET)
|14:30
|4
|29/03 (dom)
|Barber Motorsports Park – Birmingham, AL
|13:00 (ET)
|15:00
|5
|19/04 (dom)
|Streets of Long Beach – Long Beach, CA
|17:30 (ET)
|19:30
|6
|09/05 (sáb)
|IMS Road Course – Indianapolis, IN
|16:30 (ET)
|18:30
|7
|24/05 (dom)
|110ª Indianapolis 500 – Indianapolis, IN
|10:00 (ET)
|12:00
|8
|31/05 (dom)
|Streets of Detroit – Detroit, MI
|12:30 (ET)
|14:30
|9
|07/06 (dom)
|World Wide Technology Raceway – Gateway, IL
|21:00 (ET)
|23:00
|10
|21/06 (dom)
|Road America – Elkhart Lake, WI
|14:00 (ET)
|16:00
|11
|05/07 (dom)
|Mid-Ohio Sports Car Course – Lexington, OH
|12:30 (ET)
|14:30
|12
|19/07 (dom)
|Nashville Superspeedway – Nashville, TN
|TBA (ET)
|A definir
|13
|09/08 (dom)
|Portland International Raceway – Portland, OR
|16:00 (ET)
|18:00
|14
|16/08 (dom)
|Streets of Markham – Markham, ON, Canada
|12:00 (ET)
|14:00
|15
|23/08 (dom)
|Freedom 250 – Washington, D.C.
|TBA (ET)
|A definir
|16
|29/08 (sáb)
|Milwaukee Mile Race 1 – Milwaukee, WI
|14:30 (ET)
|16:30
|17
|30/08 (dom)
|Milwaukee Mile Race 2 – Milwaukee, WI
|13:00 (ET)
|15:00
|18
|06/09 (dom)
|WeatherTech Raceway Laguna Seca – Monterey, CA
|14:30 (ET)
|16:30
Transmissões da Indy em 2026
A Band assumirá as transmissões da Indy na televisão aberta brasileira em 2026 e, na quarta-feira (25), confirmou quais corridas irão ser exibidas ao vivo e quais provas terão um compacto dos melhores momentos.
- 1ª etapa – St. Petersburg (St. Petersburg, Flórida) – 1º de março – 13h45 – AO VIVO
- 2ª etapa – Phoenix (Avondale, Arizona) – 7 de março – 16h45 – AO VIVO
- 3ª etapa – Arlington (Arlington, Texas) – 15 de março – 13h45 – AO VIVO
- 4ª etapa – Barber (Birmingham, Alabama) – 29 de março – 1h30 – COMPACTO
- 5ª etapa – Long Beach (Long Beach, Califórnia) – 19 de abril – 18h15 – AO VIVO
- 6ª etapa – Indianápolis – misto (Indianápolis, Indiana) – 9 de maio – 17h15 – AO VIVO
- 7ª etapa – 500 Milhas de Indianápolis (Indianápolis, Indiana) – 24 de maio – 13h10 – AO VIVO
- 8ª etapa – Detroit (Detroit, Michigan) – 31 de maio – 1h30 – COMPACTO
- 9ª etapa – Madison (Madison, Illinois) – 7 de junho – 21h45 – AO VIVO
- 10ª etapa – Road America (Elkhart Lake, Wisconsin) – 21 de junho – 14h45 – AO VIVO
- 11ª etapa – Mid-Ohio (Lexington, Ohio) – 5 de julho – 13h15 – AO VIVO
- 12ª etapa – Nashville (Lebanon, Tennessee) – 19 de julho – Horário a definir – AO VIVO
- 13ª etapa – Portland (Portland, Oregon) – 9 de agosto – 1h30 – COMPACTO
- 14ª etapa – Markham (Markham, Ontario) – 16 de agosto – 12h45 – AO VIVO
- 15ª etapa – Freedom 250 (Washington, DC) – 23 de agosto – Horário a definir – AO VIVO
- 16ª etapa – Milwaukee Mile - 1 (West Allis, Wisconsin) – 29 de agosto – 15h15 – AO VIVO
- 17ª etapa – Milwaukee Mile - 2 (West Allis, Wisconsin) – 30 de agosto – 13h45 – AO VIVO
- 18ª etapa – Laguna Seca (Monterey, Califórnia) – 6 de setembro – 15h15 – AO VIVO
A ESPN continuará a transmitir a Indy nos canais por assinatura e no serviço de streaming Disney+ em 2026.
Grid de 2026
|EQUIPE
|motor
|No.
|piloto
|A. J. Foyt
|Chevrolet
|4
|Caio Collet
|14
|Santino Ferrucci
|Andretti Global
|Honda
|26
|Will Power
|27
|Kyle Kirkwood
|28
|Marcus Ericsson
|Arrow McLaren
|Chevrolet
|5
|Pato O'Ward
|6
|Nolan Siegel
|7
|Christian Lundgaard
|31
|Ryan Hunter-Reay (só Indy 500)
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|8
|Kyffin Simpson
|9
|Scott Dixon
|10
|Álex Palou
|Dale Coyne Racing
|Honda
|18
|Romain Grosjean
|19
|Dennis Hauger
|Dreyer & Reinbold Racing
|Chevrolet
|24
|Jack Harvey
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|20
|Alexander Rossi
|21
|Christian Rasmussen
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|76
|Rinus VeeKay
|77
|Sting Ray Bobb
|Meyer Shank Racing
|Honda
|06
|Hélio Castroneves (só Indy 500)
|60
|Felix Rosenqvist
|66
|Marcus Armstrong
|PREMA Racing
|Chevrolet
|83
|Robert Shwartzman
|90
|Callum Ilott
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|15
|Graham Rahal
|45
|Louis Foster
|47
|Mick Schumacher
|Team Penske
|Chevrolet
|2
|Josef Newgarden
|3
|Scott McLaughlin
|12
|David Malukas
