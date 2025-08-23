Indy: Já campeão, Palou voa e faz a pole no oval de Milwaukee
Tetracampeão fez as duas melhores voltas do grid e não deixou dúvidas sobre quem teria a melhor média como resultado final
O já tetracampeão da Indy, Álex Palou, voou pelo oval de uma milha de Milwaukee para garantir a pole position da penúltima etapa da temporada 2025.
Com o campeonato em mãos, Palou estabeleceu uma média de duas voltas de 162,971 mph em 44s8422 para conquistar a pole para a Milwaukee Mile 250 de domingo. É a sexta pole do espanhol em sua dominante campanha de 2025, posicionando-se para buscar a nona vitória no ano.
Nascido uma hora ao sul de Chicago, David Malukas passou a maior parte da segunda metade da sessão no topo das tabelas. Mas suas esperanças de conquistar a primeira pole em Milwaukee foram arruinadas pela ação heroica de Palou no último segundo. Malukas completou suas duas voltas em 45s04 a 162,256 mph.
Pato O'Ward (162,078) foi o único outro piloto com uma velocidade média acima de 162 mph, em terceiro. Scott McLaughlin e Scott Dixon fecharam os cinco primeiros, com Will Power, Kyle Kirkwood, Josef Newgarden, Conor Daly e Christian Rasmussen completando os 10 primeiros.
Dixon é um dos três pilotos que sofreram uma penalidade de nove posições no grid por trocas de motor não aprovadas além das quatro permitidas em uma temporada, juntamente com seu companheiro de equipe na Chip Ganassi Racing, Kyffin Simpson, e Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan Racing. O contratempo promoveu o 11º colocado na classificação, Graham Rahal, para a última vaga entre os 10 primeiros.
Com a Indy em um oval e nenhuma rodada dupla programada, o grid foi definido por uma velocidade média de duas voltas. Palou fez as duas voltas mais rápidas de todos os competidores, deixando pouca dúvida sobre o carro mais rápido da equipe.
A primeira metade da sessão transcorreu sem problemas, mas as coisas deram errado no início da segunda metade.
Colton Herta entrou na pista logo após a pole de Malukas, mas perdeu o controle do carro na curva 2 e deu um giro suave na saída da curva. O californiano conseguiu manter o carro fora do muro, mas arruinou seu esforço de classificação e sairá em 26º lugar.
"Isso é frustrante", disse Herta enquanto assistia a um replay. "Parece que estávamos muito soltos desde o início e, assim que tocamos a parte inferior do asfalto, o remendo inferior, o carro simplesmente deu uma volta.
"Foi esse trecho que meu companheiro de equipe Marcus (Ericsson) conseguiu usar", acrescentou. Acho que ele tinha uma linha melhor do que a minha nos treinos, então fui para a linha dele na classificação. ... Infelizmente, o carro não gostou daquele lado."
A sessão foi retomada minutos depois. Mas depois de uma corrida sem problemas para Marcus Ericsson, da Meyer Shank Racing, seu companheiro de equipe Felix Rosenqvist perdeu a traseira de seu Honda nº 60 e bateu no muro da curva 4.
A Indy realiza a penúltima etapa da temporada 2025 neste domingo, com largada marcada para 15h e transmissão da ESPN e da TV Cultura.
FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Indy: Já campeão, Palou voa e faz a pole no oval de Milwaukee
NASCAR Brasil: Barrichello se envolve em acidente com Camilo, vence em Mogi e garante título do Campeonato Brasileiro
AO VIVO: Assista à corrida 1 da etapa do Velocitta da NASCAR Brasil
VÍDEO: Moto de Acosta voa e quase acerta cinegrafista da MotoGP em incidente na Hungria
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários