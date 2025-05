Josef Newgarden liderou o treino final enquanto se prepara para conquistar três vitórias consecutivas na Indy 500. Takuma Sato ficou em segundo lugar, Scott Dixon em terceiro, Devlin DeFrancesco em quarto e Will Power em quinto. Quatro dos cinco pilotos mais rápidos são ex-vencedores da Indy 500.

Felix Rosenqvist, Helio Castroneves, Pato O'Ward, David Malukas e Conor Daly completaram o restante dos dez primeiros.

Power, que larga em último (33º) após a controvérsia com o atenuador da Penske, estava testando corajosamente o segundo sulco nas curvas no início da sessão. Houve também um momento bastante interessante na reta final, quando dois carros dividiram a pista com Rosenqvist.

Problemas para a RLL

O sempre agressivo Sato fez uma ultrapassagem ousada por fora de Rinus VeeKay, com os dois carros ficando extremamente próximos. Mais tarde na sessão, Sato diminuiu a velocidade com um problema aparente, forçando uma breve amarela.

O companheiro de equipe de Sato na RLL, Graham Rahal, também teve problemas mecânicos não revelados que encerraram seu treino mais cedo.

"Infelizmente, tivemos uma falha mecânica", disse Rahal à IndyCar on FOX. "É exatamente como este mês está sendo. Parece que estamos sempre atrasados e as coisas continuam acontecendo e essa é mais uma delas. Então, infelizmente, terminamos o dia. Esse foi meu primeiro jogo de pneus novos e eu estava apenas tentando entrar no pelotão, mas percebi que o carro não aguentaria, ele ficava cada vez mais lento. Na saída da (Curva) 1, senti que o carro estava bem esticado e foi isso. Foi uma decepção para a nossa equipe. Parece que não conseguimos nos recuperar aqui."

O estreante na pole, Robert Shwartzman, estava lutando para se sentir confortável na tomada de tempos e a Prema estava dando alguns golpes fortes no carro. Ele terminou a sessão em 29º lugar na tabela de tempos e também deu o maior número de voltas entre todos, 85.

Colton Herta relatou um problema de freio e travou ao tentar entrar no box. Um encaixe na alça do equipamento de combustível de Jack Harvey se soltou e estava impedindo o fluxo de combustível. Alexander Rossi parou na metade da sessão devido a uma falha na bomba d'água.

O carro da RHR pega fogo

Faltando cerca de 40 minutos para o fim da sessão, Ryan Hunter-Reay parou no final da reta dos boxes e tentou sair do carro quando o fogo começou a irromper por baixo da tampa do motor.

"Senti muito líquido no meu lado esquerdo", disse Hunter-Reay, que venceu a Indy 500 em 2014. "Parecia muito frio. Seu primeiro (pensamento) é o combustível. Tive um incêndio com metanol em 2003 e me lembro do que aconteceu lá e do mesmo tipo de sensação. Depois que senti o líquido ou o que quer que fosse - poderia ter sido algum tipo de líquido retardador de fogo, mas começou a soltar fumaça cada vez mais. Tentei manter a velocidade do ar para voltar para este lado da pista, onde há mais ajuda. Eu estava pensando: "Não quero parar no meu box, onde há todas essas pessoas sem trajes e tudo mais". E então eu parecia o Ace Ventura tentando sair do rinoceronte (ao sair do carro). Saí, não houve grande incêndio. Não parecia ter causado muitos danos, mas perdi a capacidade de mudar de marcha - perdi a capacidade de desligar o carro."

"É uma pena. Espero que não seja um problema com o híbrido, pois Jack [Harvey] teve um híbrido que derreteu no início da semana, mas isso me chamou a atenção. Quando ele começou a se encher de fumaça, quando eu estava em quarta marcha, é aí que você sabe que algo está muito errado."

Nos últimos minutos do treino, a maioria das equipes praticou entradas e paradas nos boxes antes da 109ª corrida da Indy 500 no domingo.

Cla Piloto # 1 J. Newgarden Team Penske 2 2 T. Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 75 3 S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 4 D. DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 30 5 W. Power Team Penske 12 6 F. RosenqvistMichael Shank Racing 60 7 H. Castroneves Michael Shank Racing 06 8 P. O'Ward Arrow McLaren 5 9 D. Malukas A.J. Foyt Enterprises 4 10 C. Daly Juncos Hollinger Racing 76 11 R. Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports 23 12 J. Harvey Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports 24 13 S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 14 A. Palou Chip Ganassi Racing 10 15 K. Kirkwood Andretti Global 27 16 R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing 77 17 M. Andretti Andretti Global 98 18 M. Armstrong Michael Shank Racing 66 19 M. Ericsson Andretti Global 28 20 C. Ilott Prema Racing 90 21 C. Herta Andretti Global 26 22 L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 45 23 N. Siegel Arrow McLaren 6 24 C. Rasmussen Ed Carpenter Racing 21 25 R. Kalmthout Dale Coyne Racing 18 26 K. Larson Arrow McLaren/Rick Hendrick 17 27 S. McLaughlin Team Penske 3 28 E. Carpenter Ed Carpenter Racing 33 29 R. Shwartzman Prema Racing 83 30 C. Lundgaard Arrow McLaren 7 31 K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 32 A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 33 G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

