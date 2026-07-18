Indy: Kirkwood faz a pole em Nashville; Collet é 15º
Horário da corrida no domingo depende do andamento da final da Copa do Mundo, com expectativa inicial da largada às 18h30, horário de Brasília
Kyle Kirkwood conquistou a pole position para a etapa do oval de Nashville da Indy, superando Josef Newgarden, Scott McLaughlin e Álex Palou para a prova deste domingo, enquanto Caio Collet foi o melhor novato, largando em 15º.
O piloto da Flórida, segundo colocado no campeonato, foi o penúltimo a se classificar e registrou uma impressionante média de duas voltas de 196,852 mph no Honda #27 da Andretti. É sua primeira pole da temporada e a segunda no Nashville Superspeedway.
“Sinceramente, é o carro que a Andretti me dá”, disse Kirkwood, de 27 anos. “Fomos rápidos nos treinos. Temos tido um bom desempenho aqui nos últimos dois anos. Quero dizer, fazemos o mesmo que todo mundo: pisamos fundo e torcemos para que o carro vá rápido".
"E eles montam carros realmente bons para mim. Fizemos tudo certo, ajustamos um pouco as configurações, fomos mais agressivos com alguns ajustes; deu tudo certo".
Josef Newgarden, atual vencedor da corrida, terminou em segundo lugar após uma média de 196,642 mph em duas voltas.
David Malukas, da equipe Penske, não participou da sessão após um acidente no treino realizado mais cedo, tendo que ir ao hospital para mais exames. Sua participação no restante do fim de semana segue indefinida, mas Conor Daly está de prontidão para substituí-lo caso necessário.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|1
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|2
|
47.5485
|100.924
|2
|J. Newgarden Team Penske
|2
|2
|
+0.0508
47.5993
|0.0508
|100.817
|3
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|2
|
+0.1854
47.7339
|0.1346
|100.532
|4
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|2
|
+0.1944
47.7429
|0.0090
|100.513
|5
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|2
|
+0.2549
47.8034
|0.0605
|100.386
|6
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|2
|
+0.2886
47.8371
|0.0337
|100.315
|7
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|2
|
+0.3080
47.8565
|0.0194
|100.275
|8
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|2
|
+0.3096
47.8581
|0.0016
|100.271
|9
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|2
|
+0.3448
47.8933
|0.0352
|100.198
|10
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|2
|
+0.3560
47.9045
|0.0112
|100.174
|11
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|2
|
+0.3698
47.9183
|0.0138
|100.145
|12
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|2
|
+0.4137
47.9622
|0.0439
|100.054
|13
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|2
|
+0.4646
48.0131
|0.0509
|99.948
|14
|W. Power Andretti Global
|26
|2
|
+0.4936
48.0421
|0.0290
|99.887
|15
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|2
|
+0.4941
48.0426
|0.0005
|99.886
|16
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|2
|
+0.4972
48.0457
|0.0031
|99.880
|17
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|2
|
+0.4987
48.0472
|0.0015
|99.877
|18
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|2
|
+0.6109
48.1594
|0.1122
|99.644
|19
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|2
|
+0.6775
48.2260
|0.0666
|99.506
|20
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|2
|
+0.6790
48.2275
|0.0015
|99.503
|21
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|2
|
+0.8497
48.3982
|0.1707
|99.152
|22
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|2
|
+1.0533
48.6018
|0.2036
|98.737
|23
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|2
|
+1.1451
48.6936
|0.0918
|98.551
|24
|D. Malukas Team Penske
|12
|0
|
|25
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|0
|
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