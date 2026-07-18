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Relato de classificação
Indy Nashville

Indy: Kirkwood faz a pole em Nashville; Collet é 15º

Horário da corrida no domingo depende do andamento da final da Copa do Mundo, com expectativa inicial da largada às 18h30, horário de Brasília

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian

Kyle Kirkwood conquistou a pole position para a etapa do oval de Nashville da Indy, superando Josef Newgarden, Scott McLaughlin e Álex Palou para a prova deste domingo, enquanto Caio Collet foi o melhor novato, largando em 15º.

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O piloto da Flórida, segundo colocado no campeonato, foi o penúltimo a se classificar e registrou uma impressionante média de duas voltas de 196,852 mph no Honda #27 da Andretti. É sua primeira pole da temporada e a segunda no Nashville Superspeedway. 

“Sinceramente, é o carro que a Andretti me dá”, disse Kirkwood, de 27 anos. “Fomos rápidos nos treinos. Temos tido um bom desempenho aqui nos últimos dois anos. Quero dizer, fazemos o mesmo que todo mundo: pisamos fundo e torcemos para que o carro vá rápido".

"E eles montam carros realmente bons para mim. Fizemos tudo certo, ajustamos um pouco as configurações, fomos mais agressivos com alguns ajustes; deu tudo certo".

Josef Newgarden, atual vencedor da corrida, terminou em segundo lugar após uma média de 196,642 mph em duas voltas.

David Malukas, da equipe Penske, não participou da sessão após um acidente no treino realizado mais cedo, tendo que ir ao hospital para mais exames. Sua participação no restante do fim de semana segue indefinida, mas Conor Daly está de prontidão para substituí-lo caso necessário. 

Q

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph
1 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 2

47.5485

   100.924
2 United States J. Newgarden Team Penske 2 2

+0.0508

47.5993

 0.0508 100.817
3 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 2

+0.1854

47.7339

 0.1346 100.532
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 2

+0.1944

47.7429

 0.0090 100.513
5 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 2

+0.2549

47.8034

 0.0605 100.386
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 2

+0.2886

47.8371

 0.0337 100.315
7
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 2

+0.3080

47.8565

 0.0194 100.275
8 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 2

+0.3096

47.8581

 0.0016 100.271
9 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 2

+0.3448

47.8933

 0.0352 100.198
10 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 2

+0.3560

47.9045

 0.0112 100.174
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 2

+0.3698

47.9183

 0.0138 100.145
12 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 2

+0.4137

47.9622

 0.0439 100.054
13
N. Siegel Arrow McLaren
 6 2

+0.4646

48.0131

 0.0509 99.948
14 Australia W. Power Andretti Global 26 2

+0.4936

48.0421

 0.0290 99.887
15 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 2

+0.4941

48.0426

 0.0005 99.886
16 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 2

+0.4972

48.0457

 0.0031 99.880
17 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 2

+0.4987

48.0472

 0.0015 99.877
18 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 2

+0.6109

48.1594

 0.1122 99.644
19 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 2

+0.6775

48.2260

 0.0666 99.506
20
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 2

+0.6790

48.2275

 0.0015 99.503
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 2

+0.8497

48.3982

 0.1707 99.152
22 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 2

+1.0533

48.6018

 0.2036 98.737
23 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 2

+1.1451

48.6936

 0.0918 98.551
24 United States D. Malukas Team Penske 12 0

 

    
25 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 0

 

    
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