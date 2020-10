A Meyer Shank Racing (MSR) anunciou neste sábado (03) que a Liberty Media fez um investimento na equipe com sede em Ohio. A MSR compete na Indycar em tempo integral neste ano após participar de 10 etapas em 2019 e trocar equipes parceiras, da Arrow Schmidt Peterson Motorsports para Andretti Autosport.

Isso está condicionado a Arrow McLaren SP usar motores Chevrolet e a equipe de Michael Andretti permanecer com a Honda.

A MSR diz que o investimento da Liberty "irá para o crescimento das operações de automobilismo da Meyer Shank Racing, incluindo o programa de vários anos Acura DPi anunciado recentemente, bem como a futura expansão do programa da equipe na IndyCar".

O co-proprietário da equipe, Michael Shank, declarou: “Trabalhamos para construir nossos programas de corrida IMSA e IndyCar passo a passo e esta é outra grande progressão para nossa organização em ter a Liberty Media fazendo um investimento de capital na MSR”.

“Tudo o que fazemos é baseado nas parcerias que desenvolvemos, e este programa não é diferente. O investimento da Liberty Media nos permitirá continuar a construir e desenvolver nossos programas”.

