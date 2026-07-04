Indy: Lundgaard lidera pelotão da McLaren e é pole em Mid-Ohio; Collet larga em 11º
Dinamarquês superou companheiro de equipe Pato O’Ward por 0s025 depois de uma classificação adiada por mais de duas horas por causa de raios
Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, tirou seu companheiro de equipe Pato O’Ward do topo da classificação no último minuto e conquistou a pole para a etapa da IndyCar deste domingo no Mid-Ohio Sports Car Course. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, largará em 11º.
Após um atraso de duas horas e 33 minutos devido a repetidas interrupções causadas por raios, Lundgaard — que está prestes a ficar sem equipe definida — guardou o melhor para o final e fez uma volta rápida de 1min04s839, destronando O’Ward, por 25 milésimos. É a primeira pole da temporada para Lundgaard e a quarta de sua carreira.
Quando questionado pela FOX Sports sobre qual mensagem Lundgaard está enviando a respeito de suas habilidades ao entrar no mercado sem futuro definido, ele deu uma resposta curta:
“Acho que todo mundo sabe”, disse Lundgaard. “Acho que todo mundo conhece minhas habilidades, então não preciso dizer mais do que isso".
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Mph
|1
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|
1'04.8396
|125.368
|2
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|
+0.0253
1'04.8649
|125.319
|3
|W. Power Andretti Global
|26
|
+0.0382
1'04.8778
|125.294
|4
|D. Malukas Team Penske
|12
|
+0.0687
1'04.9083
|125.235
|5
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|
+0.3773
1'05.2169
|124.643
|6
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|
+0.5696
1'05.4092
|124.276
|7
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|
+0.1916
1'05.0312
|124.998
|8
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|
+0.2051
1'05.0447
|124.973
|9
|J. Newgarden Team Penske
|2
|
+0.2137
1'05.0533
|124.956
|10
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|
+0.2664
1'05.1060
|124.855
|11
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|
+0.2832
1'05.1228
|124.823
|12
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|
+0.6551
1'05.4947
|124.114
|13
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|
+0.4836
1'05.3232
|124.440
|14
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|
+0.3224
1'05.1620
|124.748
|15
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|
+0.4948
1'05.3344
|124.418
|16
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|
+0.3688
1'05.2084
|124.659
|17
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|
+0.5939
1'05.4335
|124.230
|18
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|
+0.3792
1'05.2188
|124.639
|19
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|
+0.7639
1'05.6035
|123.908
|20
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|
+0.3798
1'05.2194
|124.638
|21
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|
+1.1447
1'05.9843
|123.193
|22
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|
+0.3991
1'05.2387
|124.601
|23
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|
+2.8957
1'07.7353
|120.008
|24
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|
+0.4594
1'05.2990
|124.486
|25
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|
+1.0619
1'05.9015
|123.348
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