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Relato de classificação
Indy Mid-Ohio

Indy: Lundgaard lidera pelotão da McLaren e é pole em Mid-Ohio; Collet larga em 11º

Dinamarquês superou companheiro de equipe Pato O’Ward por 0s025 depois de uma classificação adiada por mais de duas horas por causa de raios

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Christian Lundgaard, Arrow McLaren

Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, tirou seu companheiro de equipe Pato O’Ward do topo da classificação no último minuto e conquistou a pole para a etapa da IndyCar deste domingo no Mid-Ohio Sports Car Course. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, largará em 11º.

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Após um atraso de duas horas e 33 minutos devido a repetidas interrupções causadas por raios, Lundgaard — que está prestes a ficar sem equipe definida — guardou o melhor para o final e fez uma volta rápida de 1min04s839, destronando O’Ward, por 25 milésimos. É a primeira pole da temporada para Lundgaard e a quarta de sua carreira. 

Quando questionado pela FOX Sports sobre qual mensagem Lundgaard está enviando a respeito de suas habilidades ao entrar no mercado sem futuro definido, ele deu uma resposta curta:

“Acho que todo mundo sabe”, disse Lundgaard. “Acho que todo mundo conhece minhas habilidades, então não preciso dizer mais do que isso".

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Tempo Mph
1 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7

1'04.8396

 125.368
2 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5

+0.0253

1'04.8649

 125.319
3 Australia W. Power Andretti Global 26

+0.0382

1'04.8778

 125.294
4 United States D. Malukas Team Penske 12

+0.0687

1'04.9083

 125.235
5
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21

+0.3773

1'05.2169

 124.643
6 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76

+0.5696

1'05.4092

 124.276
7 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28

+0.1916

1'05.0312

 124.998
8 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10

+0.2051

1'05.0447

 124.973
9 United States J. Newgarden Team Penske 2

+0.2137

1'05.0533

 124.956
10 United States K. Kirkwood Andretti Global 27

+0.2664

1'05.1060

 124.855
11 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4

+0.2832

1'05.1228

 124.823
12 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

+0.6551

1'05.4947

 124.114
13 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60

+0.4836

1'05.3232

 124.440
14
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77

+0.3224

1'05.1620

 124.748
15
N. Siegel Arrow McLaren
 6

+0.4948

1'05.3344

 124.418
16 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47

+0.3688

1'05.2084

 124.659
17 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3

+0.5939

1'05.4335

 124.230
18 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20

+0.3792

1'05.2188

 124.639
19
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45

+0.7639

1'05.6035

 123.908
20 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8

+0.3798

1'05.2194

 124.638
21 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18

+1.1447

1'05.9843

 123.193
22 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14

+0.3991

1'05.2387

 124.601
23 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9

+2.8957

1'07.7353

 120.008
24 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66

+0.4594

1'05.2990

 124.486
25 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19

+1.0619

1'05.9015

 123.348
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