Indy: Lundgaard triunfa em Road America; Collet chega em 16º
Piloto da Arrow McLaren se recuperou de um dano sofrido na primeira volta, antes de Marcus Armstrong perder a liderança no final da corrida
Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, superou a quebra da asa dianteira logo na primeira volta e conquistou a vitória na caótica etapa de Road America da IndyCar. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 16º, prejudicado por erros da equipe nos boxes.
O dinamarquês, que largou em 13º, soube transformar o contratempo em vantagem e já estava em segundo lugar a quatro voltas do final quando o líder Marcus Armstrong sofreu um problema mecânico, o que levou Lundgaard a segurar David Malukas em uma disputa acirrada na última volta para conquistar a vitória. Esta é a terceira vitória da carreira de Lundgaard e a segunda da temporada.
Will Power, da Andretti Global, bateu em Graham Rahal, da Rahal Letterman Lannigan Racing, na curva 12 da última volta, levando a corrida a terminar sob bandeira amarela. Power ainda assim terminou em terceiro.
Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, terminou em quarto lugar. Alex Palou, que largou da pole, terminou em quinto lugar no Honda #10 da CGR.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|55
|
1:51'06.4432
|119.220
|4
|51
|2
|D. Malukas Team Penske
|12
|55
|
+0.6241
1:51'07.0673
|0.6241
|119.209
|3
|40
|3
|W. Power Andretti Global
|26
|55
|
+1.5568
1:51'08.0000
|0.9327
|119.192
|3
|35
|4
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|55
|
+2.3097
1:51'08.7529
|0.7529
|119.179
|3
|32
|5
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|55
|
+2.9679
1:51'09.4111
|0.6582
|119.167
|3
|32
|6
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|55
|
+4.5825
1:51'11.0257
|1.6146
|119.138
|3
|28
|7
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|55
|
+4.6413
1:51'11.0845
|0.0588
|119.137
|3
|26
|8
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|55
|
+5.4393
1:51'11.8825
|0.7980
|119.123
|3
|27
|9
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|55
|
+7.4519
1:51'13.8951
|2.0126
|119.087
|3
|22
|10
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|55
|
+7.8581
1:51'14.3013
|0.4062
|119.079
|3
|20
|11
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|55
|
+8.3559
1:51'14.7991
|0.4978
|119.071
|3
|19
|12
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|55
|
+9.0912
1:51'15.5344
|0.7353
|119.057
|3
|18
|13
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|55
|
+10.0192
1:51'16.4624
|0.9280
|119.041
|3
|17
|14
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|55
|
+10.8189
1:51'17.2621
|0.7997
|119.027
|3
|16
|15
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|55
|
+11.6583
1:51'18.1015
|0.8394
|119.012
|3
|15
|16
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|55
|
+12.1206
1:51'18.5638
|0.4623
|119.003
|4
|14
|17
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|55
|
+12.3524
1:51'18.7956
|0.2318
|118.999
|4
|13
|18
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|55
|
+13.1409
1:51'19.5841
|0.7885
|118.985
|3
|12
|19
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|55
|
+13.7503
1:51'20.1935
|0.6094
|118.974
|3
|11
|20
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|55
|
+14.6665
1:51'21.1097
|0.9162
|118.958
|4
|10
|21
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|55
|
+19.8068
1:51'26.2500
|5.1403
|118.867
|3
|9
|22
|J. Newgarden Team Penske
|2
|55
|
+36.7757
1:51'43.2189
|16.9689
|118.566
|3
|9
|23
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|54
|
+1 Volta
1:49'17.0119
|1 Volta
|119.006
|3
|7
|24
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|52
|
+3 Voltas
1:43'53.5949
|2 Voltas
|120.544
|3
|7
|Mechanical
|25
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|28
|
+27 Voltas
56'27.9046
|24 Voltas
|119.428
|2
|5
|Mechanical
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