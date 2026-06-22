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Indy Road America

Indy: Lundgaard triunfa em Road America; Collet chega em 16º

Piloto da Arrow McLaren se recuperou de um dano sofrido na primeira volta, antes de Marcus Armstrong perder a liderança no final da corrida

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
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Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, superou a quebra da asa dianteira logo na primeira volta e conquistou a vitória na caótica etapa de Road America da IndyCar. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 16º, prejudicado por erros da equipe nos boxes.

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O dinamarquês, que largou em 13º, soube transformar o contratempo em vantagem e já estava em segundo lugar a quatro voltas do final quando o líder Marcus Armstrong sofreu um problema mecânico, o que levou Lundgaard a segurar David Malukas em uma disputa acirrada na última volta para conquistar a vitória. Esta é a terceira vitória da carreira de Lundgaard e a segunda da temporada. 

Will Power, da Andretti Global, bateu em Graham Rahal, da Rahal Letterman Lannigan Racing, na curva 12 da última volta, levando a corrida a terminar sob bandeira amarela. Power ainda assim terminou em terceiro. 

Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, terminou em quarto lugar. Alex Palou, que largou da pole, terminou em quinto lugar no Honda #10 da CGR

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph Pits Pontos Abandono
1 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 55

1:51'06.4432

   119.220 4 51  
2 United States D. Malukas Team Penske 12 55

+0.6241

1:51'07.0673

 0.6241 119.209 3 40  
3 Australia W. Power Andretti Global 26 55

+1.5568

1:51'08.0000

 0.9327 119.192 3 35  
4 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 55

+2.3097

1:51'08.7529

 0.7529 119.179 3 32  
5 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 55

+2.9679

1:51'09.4111

 0.6582 119.167 3 32  
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 55

+4.5825

1:51'11.0257

 1.6146 119.138 3 28  
7 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 55

+4.6413

1:51'11.0845

 0.0588 119.137 3 26  
8 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 55

+5.4393

1:51'11.8825

 0.7980 119.123 3 27  
9 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 55

+7.4519

1:51'13.8951

 2.0126 119.087 3 22  
10 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 55

+7.8581

1:51'14.3013

 0.4062 119.079 3 20  
11 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 55

+8.3559

1:51'14.7991

 0.4978 119.071 3 19  
12 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 55

+9.0912

1:51'15.5344

 0.7353 119.057 3 18  
13 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 55

+10.0192

1:51'16.4624

 0.9280 119.041 3 17  
14
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 55

+10.8189

1:51'17.2621

 0.7997 119.027 3 16  
15 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 55

+11.6583

1:51'18.1015

 0.8394 119.012 3 15  
16 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 55

+12.1206

1:51'18.5638

 0.4623 119.003 4 14  
17 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 55

+12.3524

1:51'18.7956

 0.2318 118.999 4 13  
18 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 55

+13.1409

1:51'19.5841

 0.7885 118.985 3 12  
19
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 55

+13.7503

1:51'20.1935

 0.6094 118.974 3 11  
20 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 55

+14.6665

1:51'21.1097

 0.9162 118.958 4 10  
21
N. Siegel Arrow McLaren
 6 55

+19.8068

1:51'26.2500

 5.1403 118.867 3 9  
22 United States J. Newgarden Team Penske 2 55

+36.7757

1:51'43.2189

 16.9689 118.566 3 9  
23 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 54

+1 Volta

1:49'17.0119

 1 Volta 119.006 3 7  
24 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 52

+3 Voltas

1:43'53.5949

 2 Voltas 120.544 3 7 Mechanical
25
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 28

+27 Voltas

56'27.9046

 24 Voltas 119.428 2 5 Mechanical
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