Indy: Malukas faz primeira pole da carreira em Phoenix e lidera dobradinha da Penske; Collet é 23º
Josef Newgarden e Graham Rahal completam top 3; Sessão foi marcada por batida de Will Power
David Malukas, No. 12 Team Penske
Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images
Pela primeira vez na carreira, David Malukas, da Penske, fez a pole em uma etapa da Indy e largará da primeira posição na prova de Phoenix, a Good Ranchers 250, que acontecerá neste sábado. Seu companheiro de equipe, Josef Newgarden, completa a primeira fila e Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing, sairá da terceira colocação.
Novato da RLL, Mick Schumacher foi o primeiro piloto a ir para a pista, completando duas voltas limpas e garantindo o quarto lugar em sua estreia em ovais. Scott McLaughlin, da Penske, fecha o top cinco da classificação.
O sexto lugar ficou com Alexander Rossi, da ECR e Pato O'Ward, da Arrow McLaren, foi prejudicado em sua segunda volta e ficou com o P7. Tetracampeão da Indy e vencedor da primeira corrida da temporada, Alex Palou, da Chip Ganassi, ficou com a décima colocação.
Com dificuldades na volta de classificação, Scott Dixon foi 15º com seu Honda da Chip Ganassi. O Chevrolet #21 da ECR, pilotado por Christian Rasmussen, vencedor da última corrida em oval curto no Milwaukee Mile no ano passado, também não teve um bom dia e largará em 17º na corrida de amanhã.
Novato que chamou atenção no último fim de semana, quando se classificou em terceiro, Dennis Hauger, da Dale Coyne Racing, teve um desempenho abaixo do esperado e sairá da 22ª posição. O brasileiro Caio Collet, que também está estreando na categoria este ano, largará logo atrás, como 23º.
Os problemas continuaram para Will Power, que foi o quarto a ir para a pista. Em sua segunda volta, a traseira do seu Honda #26 da Andretti escapou e o carro bateu de ré no muro da curva 3. Ele terá que largar da 24ª posição. O australiano disse que está bem, mas em entrevista a FOX Sports, admitiu que "não sabe" se estará liberado para correr.
“Meu joelho bateu no painel quando o carro levantou, então está bem dolorido, mas nada quebrado ou algo assim. Eu simplesmente não sei o que aconteceu. O carro está muito mais solto do que estava de manhã, é muito estranho. Foi difícil. Definitivamente, é um começo de ano difícil", falou.
Felix Rosenqvist, que bateu no treino inicial, não conseguiu participar da classificação porque a Meyer Shank Racing não conseguiu reparar seu Honda #60 a tempo e largará em 25º (último).
|Cla
|Piloto
|Tempo
|Intervalo
|1
|D. MalukasTeam Penske
|
20.4928
|2
|J. NewgardenTeam Penske
|
+0.1118
20.6046
|0.1118
|3
|S. McLaughlinTeam Penske
|
+0.1940
20.6868
|0.0822
|4
|G. RahalRahal Letterman Lanigan Racing
|
+0.1463
20.6391
|5
|M. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing
|
+0.2235
20.7163
|0.0772
|6
|A. RossiEd Carpenter Racing
|
+0.2555
20.7483
|0.0320
|7
|P. O'WardArrow McLaren
|
+0.1072
20.6000
|8
|R. KalmthoutJuncos Hollinger Racing
|
+0.2698
20.7626
|0.1626
|9
|
N. SiegelMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|
+0.2655
20.7583
|10
|K. KirkwoodAndretti Global
|
+0.3013
20.7941
|0.0358
|11
|A. PalouChip Ganassi Racing
|
+0.3589
20.8517
|0.0576
|12
|
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
|
+0.3666
20.8594
|0.0077
|13
|M. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|
+0.3602
20.8530
|14
|M. EricssonAndretti Global
|
+0.3686
20.8614
|0.0084
|15
|S. DixonChip Ganassi Racing
|
+0.3848
20.8776
|0.0162
|16
|
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
|
+0.4150
20.9078
|0.0302
|17
|C. LundgaardArrow McLaren
|
+0.4697
20.9625
|0.0547
|18
|
C. RasmussenEd Carpenter Racing
|
+0.3663
20.8591
|19
|K. SimpsonChip Ganassi Racing
|
+0.4415
20.9343
|0.0752
|20
|R. GrosjeanDale Coyne Racing
|
+0.5778
21.0706
|0.1363
|21
|S. FerrucciA.J. Foyt Enterprises
|
+0.4314
20.9242
|22
|D. HaugerDale Coyne Racing
|
+0.6447
21.1375
|0.2133
|23
|C. ColletA.J. Foyt Enterprises
|
+0.9230
21.4158
|0.2783
|24
|W. PowerAndretti Global
|
+0.1806
20.6734
|25
|F. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|
