Indy Phoenix Raceway

Indy: Malukas faz primeira pole da carreira em Phoenix e lidera dobradinha da Penske; Collet é 23º

Josef Newgarden e Graham Rahal completam top 3; Sessão foi marcada por batida de Will Power

Joey Barnes
Publicado:
David Malukas, No. 12 Team Penske

David Malukas, No. 12 Team Penske

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Pela primeira vez na carreira, David Malukas, da Penske, fez a pole em uma etapa da Indy  e largará da primeira posição na prova de Phoenix, a Good Ranchers 250, que acontecerá neste sábado. Seu companheiro de equipe, Josef Newgarden, completa a primeira fila e Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing, sairá da terceira colocação. 

Leia também:

Novato da RLL, Mick Schumacher foi o primeiro piloto a ir para a pista, completando duas voltas limpas e garantindo o quarto lugar em sua estreia em ovais. Scott McLaughlin, da Penske, fecha o top cinco da classificação. 

O sexto lugar ficou com Alexander Rossi, da ECR e Pato O'Ward, da Arrow McLaren, foi prejudicado em sua segunda volta e ficou com o P7. Tetracampeão da Indy e vencedor da primeira corrida da temporada, Alex Palou, da Chip Ganassi, ficou com a décima colocação. 

Com dificuldades na volta de classificação, Scott Dixon foi 15º com seu Honda da Chip Ganassi. O Chevrolet #21 da ECR, pilotado por Christian Rasmussen, vencedor da última corrida em oval curto no Milwaukee Mile no ano passado, também não teve um bom dia e largará em 17º na corrida de amanhã.

Novato que chamou atenção no último fim de semana, quando se classificou em terceiro, Dennis Hauger, da Dale Coyne Racing, teve um desempenho abaixo do esperado e sairá da 22ª posição. O brasileiro Caio Collet, que também está estreando na categoria este ano, largará logo atrás, como 23º. 

Os problemas continuaram para Will Power, que foi o quarto a ir para a pista. Em sua segunda volta, a traseira do seu Honda #26 da Andretti escapou e o carro bateu de ré no muro da curva 3. Ele terá que largar da 24ª posição. O australiano disse que está bem, mas em entrevista a FOX Sports, admitiu que "não sabe" se estará liberado para correr. 

 

“Meu joelho bateu no painel quando o carro levantou, então está bem dolorido, mas nada quebrado ou algo assim. Eu simplesmente não sei o que aconteceu. O carro está muito mais solto do que estava de manhã, é muito estranho. Foi difícil. Definitivamente, é um começo de ano difícil", falou. 

Felix Rosenqvist, que bateu no treino inicial, não conseguiu participar da classificação porque a Meyer Shank Racing não conseguiu reparar seu Honda #60 a tempo e largará em 25º (último).

Cla Piloto Tempo Intervalo
1 D. MalukasTeam Penske

20.4928

  
2 J. NewgardenTeam Penske

+0.1118

20.6046

 0.1118
3 S. McLaughlinTeam Penske

+0.1940

20.6868

 0.0822
4 G. RahalRahal Letterman Lanigan Racing

+0.1463

20.6391

  
5 M. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing

+0.2235

20.7163

 0.0772
6 A. RossiEd Carpenter Racing

+0.2555

20.7483

 0.0320
7 P. O'WardArrow McLaren

+0.1072

20.6000

  
8 R. KalmthoutJuncos Hollinger Racing

+0.2698

20.7626

 0.1626
9
N. SiegelMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian

+0.2655

20.7583

  
10 K. KirkwoodAndretti Global

+0.3013

20.7941

 0.0358
11 A. PalouChip Ganassi Racing

+0.3589

20.8517

 0.0576
12
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing

+0.3666

20.8594

 0.0077
13 M. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian

+0.3602

20.8530

  
14 M. EricssonAndretti Global

+0.3686

20.8614

 0.0084
15 S. DixonChip Ganassi Racing

+0.3848

20.8776

 0.0162
16
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing

+0.4150

20.9078

 0.0302
17 C. LundgaardArrow McLaren

+0.4697

20.9625

 0.0547
18
C. RasmussenEd Carpenter Racing

+0.3663

20.8591

  
19 K. SimpsonChip Ganassi Racing

+0.4415

20.9343

 0.0752
20 R. GrosjeanDale Coyne Racing

+0.5778

21.0706

 0.1363
21 S. FerrucciA.J. Foyt Enterprises

+0.4314

20.9242

  
22 D. HaugerDale Coyne Racing

+0.6447

21.1375

 0.2133
23 C. ColletA.J. Foyt Enterprises

+0.9230

21.4158

 0.2783
24 W. PowerAndretti Global

+0.1806

20.6734

  
25 F. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian

 

  

Principais comentários

