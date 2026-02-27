Indy: McLaren e Chip Ganassi chegam a acordo sobre processo de Palou
Fim da disputa jurídica foi alcançado após tribunal do Reino Unido decidir a favor da equipe britânica no início do ano
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images
McLaren chegou a um acordo com a Chip Ganassi Racing após o Tribunal Superior de Londres decidir contra o astro da Indy Alex Palou e a CGR durante uma longa disputa judicial entre as três partes.
Em janeiro, o tetracampeão da Indy foi condenado a pagar mais de 12 milhões de dólares (mais de R$ 61 milhõees) à McLaren, após um julgamento de cinco semanas ocorrido no ano passado.
Isso aconteceu depois que a McLaren processou Palou - inicialmente por cerca de 20 milhões de dólares - por quebra de contrato, já que tanto a marca britânica quanto a CGR haviam anunciado reivindicações concorrentes sobre os serviços do espanhol para a temporada 2023 da Indy.
As partes finalmente chegaram a um acordo que permitiu que Palou permanecesse na CGR, enquanto atuava como piloto de testes para a equipe de Fórmula 1 da McLaren antes de se transferir para a Arrow McLaren, braço da marca de Woking na categoria americana, em 2024.
Mas o piloto de 28 anos optou por ficar onde estava, alegando ter perdido a confiança na capacidade da McLaren de lhe garantir uma vaga na F1. A marca britânica respondeu com um processo para recuperar o dinheiro que sua equipe da Indy supostamente perdeu em patrocínios, salários de pilotos e premiações por desempenho.
A situação agora chegou ao fim e, na sexta-feira, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse: “Estou muito satisfeito por termos alcançado um acordo final com a Chip Ganassi Racing após um juiz do Reino Unido decidir a nosso favor em janeiro".
Zak Brown, McLaren
Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
“Quero agradecer à equipe que trabalhou diretamente no caso por tantos meses, e a todos que nos apoiaram durante todo o processo. Fico feliz que agora possamos voltar a competir na pista e focar no que promete ser uma temporada emocionante da Indy”.
Durante o processo judicial, Palou alegou que Brown lhe deu esperança de uma vaga na F1 em 2024 e que a chegada de Oscar Piastri em 2023 como companheiro de equipe de Lando Norris na McLaren não afetaria suas chances.
O espanhol afirmou que “Zak me disse que não foi ele quem decidiu contratar o Oscar” e que o desempenho de Piastri “seria avaliado em comparação com o meu para 2024” - algo que Brown negou.
O chefe da McLaren disse “Nunca disse a ele que estaria sob consideração” e que “ambas as alegações são claramente absurdas”, com Piastri supostamente rindo dos comentários de Palou.
Palou desde então corrigiu o que disse, aceitando a decisão do tribunal e na sexta-feira revelou que a McLaren cumpriu todas as suas obrigações.
Alex Palou
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
“Eu me vi puxado em várias direções e tinha as pessoas erradas ao meu redor naquela época, que acredito não terem meus melhores interesses em mente,” disse ele.
“Acredito que naquela época recebi conselhos errados, ou nenhum conselho. Em retrospecto, se eu tivesse procurado o Zak diretamente, talvez as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente".
“A McLaren e o Zak me apoiaram de várias formas, cumpriram todas as obrigações, foram além do esperado e entregaram tudo o que prometeram em seus contratos".
“Nunca fui enganado pela McLaren e respeito muito a organização deles. Também quero agradecer ao Chip, meus companheiros de equipe e a todos da Chip Ganassi Racing pela dedicação e apoio durante todo esse processo".
“Aprendi muito com essa experiência. Estou feliz que essa questão tenha sido resolvida e quero agradecer a todos os envolvidos por chegarem a uma conclusão amigável".
“Meu foco agora está totalmente em seguir em frente, onde duas grandes organizações que respeito profundamente vão competir exclusivamente na pista".
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Photo by: Penske Entertainment
Palou afirmou que foi um “período incrivelmente desafiador” em que colocou ambas as partes “em uma posição difícil” e isso é algo que ele lamenta profundamente.
O proprietário da CGR, Chip Ganassi, disse: “Não posso aprovar o que aconteceu e fico feliz que o assunto tenha sido encerrado. Com o benefício da retrospectiva, espero que Alex tenha aprendido que é importante manter boas pessoas ao seu redor, o que ele agora faz, para que os acontecimentos de 2023 nunca se repitam".
“Quero agradecer ao Zak e à McLaren Racing por agora nos darem a chance de deixar essa questão para trás e focar totalmente na empolgante temporada da Indy que está por vir".
Palou iniciará sua busca pelo quarto título consecutivo da Indy na abertura deste fim de semana em St. Petersburg, na Flórida.
