Indy St. Petersburg

Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º

Titular da Penske marcou 1min00s542 e irá largar da primeira colocação na abertura da temporada

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
Scott McLaughlin, Team Penske

Scott McLaughlin, da Penske conquistou a pole position para o GP de São Petersburgo da Indy, que abre a temporada no domingo. O neozelandês de 32 anos conseguiu uma volta rápida decisiva nos últimos segundos, com 1min00s542. Marcus Ericsson, da Andretti, foi segundo colocado, apenas 0,019s da pole. A surpresa do dia, no entanto, foi a terceira posição de Dennis Hauger, estreante da categoria. 

Leia também:

O atual tetracampeão da Indy, Alex Palou, da Chip Ganassi, ficou com a quarta colocação, seguido por David Malukas, que faz sua primeira corrida pela Penske e Romain Grosjean, que volta a Indy em 2026 pela Dale Coyne Racing e fecha o top seis deste sábado.  

Rodada de 12

Enquanto McLaughlin, Palou, Ericsson, Hauger e Malukas passaram com facilidade, o drama se concentrou em Grosjean. Apesar de ser o sexto mais rápido e estar na última vaga de classificação, ele foi penalizado por um incidente na Curva 10 por “causar uma bandeira amarela que afetou outro competidor (Regra 8.3.7.3)”, o que levou à perda de sua melhor volta até aquele momento. No entanto, ele ainda conseguiu fazer uma volta de 1m00s745, suficiente para avançar. 

O primeiro eliminado foi Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, seguido por Pato O'Ward, no Arrow McLaren nº 5. Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan, ficou em nono, à frente de Kyffin Simpson, da Chip Ganassi. Felix Rosenqvist, piloto do Meyer Shank, e Christian Lundgaard, do nº 7, terminaram em 11º e 12º, respectivamente. 

Grupos

A rodada inicial trouxe algumas surpresas do primeiro grupo, com a dupla da Andretti Global, Kyle Kirkwood e Will Power, que bateu no início do segundo treino, não conseguindo avançar, e Josef Newgarden, da Penske, terminando em último após um erro na curva 13 nos segundos finais. Newgarden largará em 23º no domingo. Kyle Kirkwood, Santino Ferrucci, Rinus Veekay e Mick Schumacher também não avançaram.  

 

O segundo grupo da rodada inicial viu Christian Rasmussen, da ECR, que também sofreu um acidente no segundo treino, ser o primeiro eliminado, com Scott Dixon, da Chip Ganassi, logo atrás. Graham Rahal, Sting Ray Robb, Nolan Siegel e Caio Collet, brasileiro que faz sua temporada de estreia na Indy, também foram eliminados. 

O sofrimento da ECR aumentou depois que Alexander Rossi terminou em último lugar no grupo e, como resultado, largará na última posição (25ª) para a corrida.

Q3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph
1 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 5

1'00.5426

   107.032
2 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 5

+0.0195

1'00.5621

 0.0195 106.998
3 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 3

+0.0317

1'00.5743

 0.0122 106.976
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 3

+0.1416

1'00.6842

 0.1099 106.782
5 United States D. Malukas Team Penske 12 5

+0.2212

1'00.7638

 0.0796 106.642
6 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 5

+0.8036

1'01.3462

 0.5824 105.630
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

