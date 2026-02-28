Indy: McLaughlin conquista pole em St. Pete, seguido por Ericsson e Hauger; Collet é 24º
Titular da Penske marcou 1min00s542 e irá largar da primeira colocação na abertura da temporada
Scott McLaughlin, da Penske conquistou a pole position para o GP de São Petersburgo da Indy, que abre a temporada no domingo. O neozelandês de 32 anos conseguiu uma volta rápida decisiva nos últimos segundos, com 1min00s542. Marcus Ericsson, da Andretti, foi segundo colocado, apenas 0,019s da pole. A surpresa do dia, no entanto, foi a terceira posição de Dennis Hauger, estreante da categoria.
O atual tetracampeão da Indy, Alex Palou, da Chip Ganassi, ficou com a quarta colocação, seguido por David Malukas, que faz sua primeira corrida pela Penske e Romain Grosjean, que volta a Indy em 2026 pela Dale Coyne Racing e fecha o top seis deste sábado.
Rodada de 12
Enquanto McLaughlin, Palou, Ericsson, Hauger e Malukas passaram com facilidade, o drama se concentrou em Grosjean. Apesar de ser o sexto mais rápido e estar na última vaga de classificação, ele foi penalizado por um incidente na Curva 10 por “causar uma bandeira amarela que afetou outro competidor (Regra 8.3.7.3)”, o que levou à perda de sua melhor volta até aquele momento. No entanto, ele ainda conseguiu fazer uma volta de 1m00s745, suficiente para avançar.
O primeiro eliminado foi Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, seguido por Pato O'Ward, no Arrow McLaren nº 5. Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan, ficou em nono, à frente de Kyffin Simpson, da Chip Ganassi. Felix Rosenqvist, piloto do Meyer Shank, e Christian Lundgaard, do nº 7, terminaram em 11º e 12º, respectivamente.
Grupos
A rodada inicial trouxe algumas surpresas do primeiro grupo, com a dupla da Andretti Global, Kyle Kirkwood e Will Power, que bateu no início do segundo treino, não conseguindo avançar, e Josef Newgarden, da Penske, terminando em último após um erro na curva 13 nos segundos finais. Newgarden largará em 23º no domingo. Kyle Kirkwood, Santino Ferrucci, Rinus Veekay e Mick Schumacher também não avançaram.
O segundo grupo da rodada inicial viu Christian Rasmussen, da ECR, que também sofreu um acidente no segundo treino, ser o primeiro eliminado, com Scott Dixon, da Chip Ganassi, logo atrás. Graham Rahal, Sting Ray Robb, Nolan Siegel e Caio Collet, brasileiro que faz sua temporada de estreia na Indy, também foram eliminados.
O sofrimento da ECR aumentou depois que Alexander Rossi terminou em último lugar no grupo e, como resultado, largará na última posição (25ª) para a corrida.
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|1
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|5
|
1'00.5426
|107.032
|2
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|5
|
+0.0195
1'00.5621
|0.0195
|106.998
|3
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|3
|
+0.0317
1'00.5743
|0.0122
|106.976
|4
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|3
|
+0.1416
1'00.6842
|0.1099
|106.782
|5
|D. Malukas Team Penske
|12
|5
|
+0.2212
1'00.7638
|0.0796
|106.642
|6
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|5
|
+0.8036
1'01.3462
|0.5824
|105.630
