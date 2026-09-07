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Relato da corrida
Indy Laguna Seca

Indy: McLaughlin encerra jejum de dois anos com vitória em Laguna Seca; Collet chega em 20º

Piloto da Penske transformou pole position em triunfo, superando Kyle Kirkwood por 1s3739, enquanto o competidor da Andretti garantiu 2º lugar no campeonato

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
Scott McLaughlin, Team Penske

Scott McLaughlin pôs fim a um jejum de vitórias de dois anos e 35 corridas ao conquistar a vitória na última etapa da temporada 2026 da IndyCar, em Laguna Seca. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 20º.

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Depois de largar na pole position no Chevrolet #3 da Penske, o neozelandês manteve o controle durante toda a prova de 95 voltas, conquistando uma vantagem de 1s3739 sobre Kyle Kirkwood, da Andretti, no circuito de terreno natural com 11 curvas e de 2,238 milhas.

Alexander Rossi, da ECR, terminou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio desde 2024 (Laguna Seca). Felix Rosenqvist terminou em quarto em sua última corrida pela Meyer Shank Racing, à frente de David Malukas, da Penske, em quinto. Por ter terminado em segundo lugar no dia, Kirkwood também garantiu o vice-campeonato.

Ao falar após a corrida, McLaughlin deixou claro que essa vitória é especial, além das razões óbvias: “Bem, em primeiro lugar, minha filhinha ainda não tinha me visto vencer, e agora ela finalmente viu”, disse McLaughlin.

“Então, o papai está voltando pra casa com um troféu, querida. Vamos lá! Karly, eu te amo, querida. Tem sido difícil, eu sei. O Chevy da DEX Imaging foi incrível. Esses rapazes e moças da minha equipe, a Team Penske, estiveram ao meu lado o tempo todo".

“Parabéns, Alex [Palou], pelo seu quinto [título]. Estamos trabalhando duro para melhorar, mas hoje foi um grande passo na direção certa, então... e eu esperei seis anos para fazer zerinhos. Eles ficaram ruins, mas eu pensei: vamos lá! Fiquei muito feliz. Tivemos que ser sólidos. É isso que vai ser preciso para ganhar um campeonato. Que ótimo aquecimento tivemos. Então, sim, que venha 2027".

A Indy também confirmou após a corrida que Dennis Hauger é o Estreante do Ano de 2026, apesar de um acidente na primeira volta.

Corrida

McLaughlin liderou o pelotão até a bandeira verde, mas a bandeira amarela foi acionada momentos depois, quando o novato da Dale Coyne Racing, Hauger, foi atingido por trás por Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger Racing, na curva 6. Como resultado, Robb recebeu uma punição de 10 segundos de stop-and-go por contato evitável. 

A relargada ocorreu na volta 4, com McLaughlin ficando ligeiramente de lado ao acelerar antes de abrir vantagem sobre Palou. 

Na 10ª volta, McLaughlin liderava com 1s647 de vantagem sobre Palou, enquanto Scott Dixon foi o primeiro a entrar no pitlane, trocando os pneus duros por compostos macios. Christian Rasmussen, da ECR, entrou na volta seguinte. 

Vários pilotos começaram a fazer suas primeiras paradas nos boxes, incluindo Marcus Ericsson, da Andretti, e o novato Mick Schumacher, da Rahal Letterman Lanigan Racing, na volta 17.  Palou, que estava em segundo, fez sua parada na volta seguinte, junto com Pato O’Ward, da Arrow McLaren, e David Malukas, da Penske. McLaughlin fez seu pit stop na liderança na volta 20, junto com Kyle Kirkwood, da Andretti Global, e seu companheiro de equipe Will Power. 

Rossi, que largou com os pneus mais duros, assumiu a liderança da corrida na volta 21. Ele fez seu primeiro pit stop na volta 25, com a liderança voltando para McLaughlin. Rossi voltou em quinto.  Os cinco primeiros após as 30 primeiras voltas eram McLaughlin, Palou, Kirkwood, Rossi e Malukas. 

Kirkwood ultrapassou Palou por dentro na Curva 2 e assumiu o segundo lugar na volta 31, 4s3 atrás de McLaughlin. Rossi conseguiu tirar o terceiro lugar de Palou momentos depois na curva 3. Devido à repentina perda de aderência traseira, Palou fez uma parada nos boxes quando estava em quarto lugar, no final da volta, e trocou os pneus duros para macios. 

Na volta 35, McLaughlin liderava com 4s0303 de vantagem sobre Kirkwood. 
A vantagem de McLaughlin sobre Kirkwood diminuiu para 3s na volta 40, com Rossi permanecendo próximo, a 3s8 de distância, em terceiro.

Os três primeiros fizeram pit stop na volta 44, entregando a liderança a Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing. O sueco fez seu pit stop na volta seguinte. 

McLaughlin voltou à liderança na volta 47, com Kirkwood em segundo, 2s7 atrás. Na volta 50, a vantagem de McLaughlin aumentou para 3s4637 sobre Kirkwood, com Rossi ainda em terceiro, 4s4 atrás.

Kirkwood se aproximou um pouco mais nas 10 voltas seguintes, e a vantagem de McLaughlin caiu para 3s na volta 60. 

A 30 voltas do final, os cinco primeiros continuavam sendo McLaughlin, Kirkwood, Rossi, Malukas e Rosenqvist. Kirkwood reduziu a vantagem de McLaughlin para 1s6 faltando 27 voltas para o final. 

Os cinco primeiros fizeram pit stop na volta 70, com McLaughlin mantendo a liderança. Kirkwood, com um conjunto de pneus alternativos mais macios, ficou 1s5 atrás. 

Na volta 80, McLaughlin liderava com 1s5619 de vantagem sobre Kirkwood.  Na volta 85, Kirkwood perdeu um pouco de ritmo, ficando a 1s8993 do ritmo de liderança de McLaughlin. 

A seis voltas do final, a única ultrapassagem foi a de Rosenqvist, que passou por Malukas na curva 2 para garantir o quarto lugar.  No final, McLaughlin permaneceu imbatível até a linha de chegada, à frente de Kirkwood e Rossi.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph Pits Pontos Abandono
1 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 95

1:59'29.6163

   106.756 3 54  
2 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 95

+1.3739

1:59'30.9902

 1.3739 106.735 3 40  
3 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 95

+2.8108

1:59'32.4271

 1.4369 106.714 3 36  
4 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 95

+5.2886

1:59'34.9049

 2.4778 106.677 3 33  
5 United States D. Malukas Team Penske 12 95

+14.5880

1:59'44.2043

 9.2994 106.539 3 30  
6 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 95

+16.5000

1:59'46.1163

 1.9120 106.510 3 28  
7 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 95

+21.8125

1:59'51.4288

 5.3125 106.432 3 27  
8 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 95

+28.0442

1:59'57.6605

 6.2317 106.340 4 24  
9 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 95

+40.2262

2:00'09.8425

 12.1820 106.160 3 22  
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 95

+40.7676

2:00'10.3839

 0.5414 106.152 3 20  
11 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 95

+43.0208

2:00'12.6371

 2.2532 106.119 3 19  
12 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 95

+43.7468

2:00'13.3631

 0.7260 106.108 3 18  
13 Australia W. Power Andretti Global 26 95

+49.3535

2:00'18.9698

 5.6067 106.026 3 17  
14
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 95

+53.4054

2:00'23.0217

 4.0519 105.966 3 16  
15 United States J. Newgarden Team Penske 2 95

+55.1028

2:00'24.7191

 1.6974 105.941 4 15  
16 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 95

+55.7301

2:00'25.3464

 0.6273 105.932 4 14  
17 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 95

+57.6243

2:00'27.2406

 1.8942 105.904 4 13  
18 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 95

+1'00.6920

2:00'30.3083

 3.0677 105.859 3 12  
19 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 95

+1'04.6683

2:00'34.2846

 3.9763 105.801 4 11  
20 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 95

+1'08.1740

2:00'37.7903

 3.5057 105.750 3 10  
21
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 95

+1'09.1276

2:00'38.7439

 0.9536 105.736 4 9  
22 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 95

+1'10.7713

2:00'40.3876

 1.6437 105.712 4 8  
23
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 94

+1 Volta

1:59'49.8805

 1 Volta 105.334 4 7  
24
N. Siegel Arrow McLaren
 6 94

+1 Volta

1:59'51.9087

 2.0282 105.304 4 6  
25 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 0

+95 Voltas

3.3766

 94 Voltas     5 Acidente
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