Indy: McLaughlin encerra jejum de dois anos com vitória em Laguna Seca; Collet chega em 20º
Piloto da Penske transformou pole position em triunfo, superando Kyle Kirkwood por 1s3739, enquanto o competidor da Andretti garantiu 2º lugar no campeonato
Scott McLaughlin pôs fim a um jejum de vitórias de dois anos e 35 corridas ao conquistar a vitória na última etapa da temporada 2026 da IndyCar, em Laguna Seca. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 20º.
Depois de largar na pole position no Chevrolet #3 da Penske, o neozelandês manteve o controle durante toda a prova de 95 voltas, conquistando uma vantagem de 1s3739 sobre Kyle Kirkwood, da Andretti, no circuito de terreno natural com 11 curvas e de 2,238 milhas.
Alexander Rossi, da ECR, terminou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio desde 2024 (Laguna Seca). Felix Rosenqvist terminou em quarto em sua última corrida pela Meyer Shank Racing, à frente de David Malukas, da Penske, em quinto. Por ter terminado em segundo lugar no dia, Kirkwood também garantiu o vice-campeonato.
Ao falar após a corrida, McLaughlin deixou claro que essa vitória é especial, além das razões óbvias: “Bem, em primeiro lugar, minha filhinha ainda não tinha me visto vencer, e agora ela finalmente viu”, disse McLaughlin.
“Então, o papai está voltando pra casa com um troféu, querida. Vamos lá! Karly, eu te amo, querida. Tem sido difícil, eu sei. O Chevy da DEX Imaging foi incrível. Esses rapazes e moças da minha equipe, a Team Penske, estiveram ao meu lado o tempo todo".
“Parabéns, Alex [Palou], pelo seu quinto [título]. Estamos trabalhando duro para melhorar, mas hoje foi um grande passo na direção certa, então... e eu esperei seis anos para fazer zerinhos. Eles ficaram ruins, mas eu pensei: vamos lá! Fiquei muito feliz. Tivemos que ser sólidos. É isso que vai ser preciso para ganhar um campeonato. Que ótimo aquecimento tivemos. Então, sim, que venha 2027".
A Indy também confirmou após a corrida que Dennis Hauger é o Estreante do Ano de 2026, apesar de um acidente na primeira volta.
Corrida
McLaughlin liderou o pelotão até a bandeira verde, mas a bandeira amarela foi acionada momentos depois, quando o novato da Dale Coyne Racing, Hauger, foi atingido por trás por Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger Racing, na curva 6. Como resultado, Robb recebeu uma punição de 10 segundos de stop-and-go por contato evitável.
A relargada ocorreu na volta 4, com McLaughlin ficando ligeiramente de lado ao acelerar antes de abrir vantagem sobre Palou.
Na 10ª volta, McLaughlin liderava com 1s647 de vantagem sobre Palou, enquanto Scott Dixon foi o primeiro a entrar no pitlane, trocando os pneus duros por compostos macios. Christian Rasmussen, da ECR, entrou na volta seguinte.
Vários pilotos começaram a fazer suas primeiras paradas nos boxes, incluindo Marcus Ericsson, da Andretti, e o novato Mick Schumacher, da Rahal Letterman Lanigan Racing, na volta 17. Palou, que estava em segundo, fez sua parada na volta seguinte, junto com Pato O’Ward, da Arrow McLaren, e David Malukas, da Penske. McLaughlin fez seu pit stop na liderança na volta 20, junto com Kyle Kirkwood, da Andretti Global, e seu companheiro de equipe Will Power.
Rossi, que largou com os pneus mais duros, assumiu a liderança da corrida na volta 21. Ele fez seu primeiro pit stop na volta 25, com a liderança voltando para McLaughlin. Rossi voltou em quinto. Os cinco primeiros após as 30 primeiras voltas eram McLaughlin, Palou, Kirkwood, Rossi e Malukas.
Kirkwood ultrapassou Palou por dentro na Curva 2 e assumiu o segundo lugar na volta 31, 4s3 atrás de McLaughlin. Rossi conseguiu tirar o terceiro lugar de Palou momentos depois na curva 3. Devido à repentina perda de aderência traseira, Palou fez uma parada nos boxes quando estava em quarto lugar, no final da volta, e trocou os pneus duros para macios.
Na volta 35, McLaughlin liderava com 4s0303 de vantagem sobre Kirkwood.
A vantagem de McLaughlin sobre Kirkwood diminuiu para 3s na volta 40, com Rossi permanecendo próximo, a 3s8 de distância, em terceiro.
Os três primeiros fizeram pit stop na volta 44, entregando a liderança a Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing. O sueco fez seu pit stop na volta seguinte.
McLaughlin voltou à liderança na volta 47, com Kirkwood em segundo, 2s7 atrás. Na volta 50, a vantagem de McLaughlin aumentou para 3s4637 sobre Kirkwood, com Rossi ainda em terceiro, 4s4 atrás.
Kirkwood se aproximou um pouco mais nas 10 voltas seguintes, e a vantagem de McLaughlin caiu para 3s na volta 60.
A 30 voltas do final, os cinco primeiros continuavam sendo McLaughlin, Kirkwood, Rossi, Malukas e Rosenqvist. Kirkwood reduziu a vantagem de McLaughlin para 1s6 faltando 27 voltas para o final.
Os cinco primeiros fizeram pit stop na volta 70, com McLaughlin mantendo a liderança. Kirkwood, com um conjunto de pneus alternativos mais macios, ficou 1s5 atrás.
Na volta 80, McLaughlin liderava com 1s5619 de vantagem sobre Kirkwood. Na volta 85, Kirkwood perdeu um pouco de ritmo, ficando a 1s8993 do ritmo de liderança de McLaughlin.
A seis voltas do final, a única ultrapassagem foi a de Rosenqvist, que passou por Malukas na curva 2 para garantir o quarto lugar. No final, McLaughlin permaneceu imbatível até a linha de chegada, à frente de Kirkwood e Rossi.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|95
|
1:59'29.6163
|106.756
|3
|54
|2
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|95
|
+1.3739
1:59'30.9902
|1.3739
|106.735
|3
|40
|3
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|95
|
+2.8108
1:59'32.4271
|1.4369
|106.714
|3
|36
|4
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|95
|
+5.2886
1:59'34.9049
|2.4778
|106.677
|3
|33
|5
|D. Malukas Team Penske
|12
|95
|
+14.5880
1:59'44.2043
|9.2994
|106.539
|3
|30
|6
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|95
|
+16.5000
1:59'46.1163
|1.9120
|106.510
|3
|28
|7
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|95
|
+21.8125
1:59'51.4288
|5.3125
|106.432
|3
|27
|8
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|95
|
+28.0442
1:59'57.6605
|6.2317
|106.340
|4
|24
|9
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|95
|
+40.2262
2:00'09.8425
|12.1820
|106.160
|3
|22
|10
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|95
|
+40.7676
2:00'10.3839
|0.5414
|106.152
|3
|20
|11
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|95
|
+43.0208
2:00'12.6371
|2.2532
|106.119
|3
|19
|12
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|95
|
+43.7468
2:00'13.3631
|0.7260
|106.108
|3
|18
|13
|W. Power Andretti Global
|26
|95
|
+49.3535
2:00'18.9698
|5.6067
|106.026
|3
|17
|14
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|95
|
+53.4054
2:00'23.0217
|4.0519
|105.966
|3
|16
|15
|J. Newgarden Team Penske
|2
|95
|
+55.1028
2:00'24.7191
|1.6974
|105.941
|4
|15
|16
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|95
|
+55.7301
2:00'25.3464
|0.6273
|105.932
|4
|14
|17
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|95
|
+57.6243
2:00'27.2406
|1.8942
|105.904
|4
|13
|18
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|95
|
+1'00.6920
2:00'30.3083
|3.0677
|105.859
|3
|12
|19
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|95
|
+1'04.6683
2:00'34.2846
|3.9763
|105.801
|4
|11
|20
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|95
|
+1'08.1740
2:00'37.7903
|3.5057
|105.750
|3
|10
|21
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|95
|
+1'09.1276
2:00'38.7439
|0.9536
|105.736
|4
|9
|22
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|95
|
+1'10.7713
2:00'40.3876
|1.6437
|105.712
|4
|8
|23
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|94
|
+1 Volta
1:59'49.8805
|1 Volta
|105.334
|4
|7
|24
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|94
|
+1 Volta
1:59'51.9087
|2.0282
|105.304
|4
|6
|25
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|0
|
+95 Voltas
3.3766
|94 Voltas
|5
|Acidente
|Ver resultados completos
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha
Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda
Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos
Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários