Indy: Meyer Shank oficializa renovação plurianual de Armstrong

A Meyer Shank Racing (MSR) anunciou que Marcus Armstrong assinou uma extensão de contrato plurianual que o manterá na equipe pelas próximas temporadas da IndyCar. Como parte do acordo, o neozelandês passará a pilotar o Honda #60 da equipe a partir de 2027.

Desde que ingressou na MSR em 2025, Armstrong vem se aproximando cada vez mais do pelotão da frente. Em sua primeira temporada com a equipe, ele conquistou o segundo pódio da carreira no Iowa Speedway, além de 11 resultados entre os 10 primeiros.

O neozelandês de 25 anos manteve essa trajetória ascendente ao longo da temporada 2026. Com sete corridas restantes em 2026, ele já conquistou cinco resultados entre os 10 primeiros, incluindo um quinto lugar nas 500 Milhas de Indianápolis, onde liderava na relargada realizada na última volta.

Além disso, o novo contrato vem após um triste abandono em Road America, onde uma falha mecânica enquanto liderava, faltando menos de quatro voltas para o final, frustrou as esperanças de uma primeira vitória.

Apesar do revés, Armstrong tem demonstrado consistentemente a velocidade, a habilidade de pilotagem e a serenidade que o tornaram um pilar do futuro da MSR.

“Tenho orgulho de anunciar uma parceria de vários anos com a MSR”, disse Armstrong. “Quero agradecer a Mike, Jim, Tim e Helio [Castroneves, sócio da MSR e quatro vezes vencedor da Indy 500] por esta oportunidade e por acreditarem em mim".

"Sinto que a Meyer Shank Racing me proporciona um dos carros mais competitivos do grid a cada fim de semana. Nossos objetivos estão alinhados: queremos vencer corridas e estar sempre na briga pela liderança".

“Estou especialmente ansioso para voltar à Indy 500, pois tenho contas a acertar deste ano. Ainda temos oito corridas pela frente nesta temporada e estamos em um bom momento. Estou mais pronto do que nunca para encerrar esta temporada em grande estilo e começar a me preparar para 2027".

Mike Shank, coproprietário da MSR, acrescentou: “Desde que se juntou à equipe, Marcus realmente mostrou que é um dos principais candidatos à vitória, algo que não é fácil de se conseguir neste esporte".

"Sua ética de trabalho, feedback e determinação para melhorar a cada fim de semana fazem dele exatamente o tipo de piloto em torno do qual se quer construir uma equipe. Vimos um crescimento tremendo nele e estamos animados para continuar essa jornada juntos a partir de 2027".

Com Armstrong mudando para o carro #60 após a saída do companheiro de equipe Felix Rosenqvist no final da temporada, a MSR continua finalizando os planos para o #66 e espera anunciar o piloto para a segunda vaga em tempo integral da equipe em uma data posterior.

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