A Meyer Shank usará uma pintura especial no GP de Mid-Ohio da IndyCar, que acontece no próximo domingo. O carro de Felix Rosenqvist terá as cores roxa e preta para homenagear a lenda do rock Ozzy Osbourne, ex-vocalista da banda Black Sabbath. O rosto do cantor também estará pintado no carro.

Osbourne fará seu último show com o Black Sabbath, intitulado "Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow", em Birmingham, na Inglaterra, e é a primeira vez que a formação original do grupo se reúne em 20 anos. O evento acontecerá no mesmo dia da prova da IndyCar em Ohio, nos EUA. Guns N' Roses, Alice in Chains, Metallica e outras bandas de rock também irão se apresentar.

"Mal posso esperar para representar Ozzy e a Ozzy’s Boneyard [rádio americana focada em rock e patrocinadora da Meyer Shank] em Mid-Ohio. A pintura é totalmente diferente do que já fizemos antes. E ter Ozzy no carro, literalmente com o rosto dele, vai ser épico”, falou Rosenqvist.

Não é a primeira vez que Rosenqvist faz referência a ícones do rock. Nas 500 Milhas de Indianápolis, o sueco utilizou preto e laranja e o logo da banda americana Creed.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!