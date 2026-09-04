A Meyer Shank Racing anunciou nesta sexta-feira a contratação de Mick Schumacher para a temporada 2027. O alemão será companheiro de equipe de Marcus Armstrong, que chega à sua terceira temporada na Indy.

O anúncio chega no fim de semana da última corrida da temporada 2026, em Laguna Seca. O alemão, que compete pela Rahal Letterman Lanigan Racing, participou de todas as provas do ano, incluindo os ovais, conquistando o prêmio Rookie of the Year da Indy 500.

“Estou super empolgado para trabalhar com todos na Meyer Shank Racing e muito animado por me juntar a uma equipe tão ambiciosa”, disse Schumacher. “Será uma jornada especial começar a trabalhar com a MSR. Estou ansioso pelo que ainda posso aprender com a equipe. Eles tiveram alguns sucessos realmente grandes e, claro, ir para uma equipe vencedora da Indy 500 é incrível."

“Será ótimo começar a conhecer todos na equipe e trabalhar com os parceiros da MSR. Estou realmente empolgado para começar a trabalhar rumo a 2027 juntos e começar de fato a pensar em como podemos criar uma ótima parceria.”

Antes de fazer a transição para a Indy, Schumacher construiu um currículo internacional impressionante, conquistando o Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 2018 e o Campeonato de Fórmula 2 em 2020. Seu sucesso nas categorias de base o levou a 43 largadas na Fórmula 1 com a Haas entre 2021 e 2022, seguido por uma passagem na categoria Hypercar do Campeonato Mundial de Endurance.

Schumacher e Armstrong estão previstos para fazer sua estreia oficial em corrida como companheiros de equipe na abertura de 2027, no Firestone Grand Prix of St. Petersburg, marcada para 5 a 7 de março.

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