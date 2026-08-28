A Indy veio a público desmentir as afirmações do prefeito de Barranquilla, Alejandro Char, de que a categoria norte-americana havia fechado um acordo pela realização de uma prova nas ruas da cidade colombiana em abril de 2028.

Ao discursar no lançamento da travessia do rio Magdalena — conforme noticiado inicialmente pela revista colombiana Revista Semana—, o prefeito proclamou que Barranquilla sediaria a categoria em um circuito na orla da cidade. Ele apresentou o evento em potencial como um marco importante para a região e um passo rumo à expansão internacional da Indy.

“A Indy virá correr aqui”, afirmou Char durante o evento. “Será a primeira vez que a categoria correrá fora da América do Norte e, em abril de 2028, a Indy correrá aqui, bem à beira do rio".

Char destacou a impressionante transformação urbana da margem do rio Magdalena. Outrora uma zona industrial dominada por armazéns e espaços comerciais isolados, a orla revitalizada foi apresentada como o ponto central de uma estratégia mais ampla para posicionar Barranquilla como um destino global para o turismo e para eventos esportivos internacionais de alto nível.

Vale destacar que não seria a primeira vez da Indy fora da América do Norte, com a categoria tendo corrido anteriormente em São Paulo, no Japão e em outros momentos de sua história (com diferentes nomes) na Austrália e na Europa.

No entanto, a categoria rapidamente refutou as declarações do prefeito, esclarecendo que quaisquer notícias sobre um contrato finalizado são totalmente prematuras. Em comunicado enviado ao Motorsport.com, a Indy deixou claro que, embora tenham ocorrido conversas exploratórias, a avaliação formal do local mal começou:

“Somos frequentemente procurados por partes interessadas em discutir corridas da Indy internacionalmente. Nos reunimos com representantes de Barranquilla em Indianápolis, mas ainda não visitamos a cidade pessoalmente".

"Embora a cidade esteja interessada em sediar uma corrida da Indy em 2028, estamos nos estágios iniciais da análise de viabilidade dessa e de outras oportunidades em potencial. Estamos muito longe de um acordo, e qualquer suposição em contrário é prematura".

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