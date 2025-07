Indy: Newgarden e Palou conquistam pole da etapa de Iowa

Poles definidas na etapa de Iowa da Indy! Com rodada dupla no fim de semana, a primeira posição contará com dois donos. Na prova deste sábado, Josef Newgarden será o P1 enquanto Álex Palou larga da pole no domingo.

A classificação

As primeiras foram feitas pela dupla da Prema, Callum Ilott e Robert Shwartzman - que, inicialmente, eram os detentores dos tempos a serem batidos. Ao fim dos primeiros na pista, o mais rápido foi Luis Foster que fez 182.419 milhas.

Logo depois, Josef Newgarden colocou a Penske na pole provisória tanto na corrida um, quanto na segunda. Após 13 pilotos terem ido à pista, o tempo feito por Newgarden de 183.316 milhas seguiu como a marca a ser batida.

E foi o que David Malukas fez na sua segunda tentativa. Ele superou o piloto da Penske ficando, provisoriamente, com o primeiro lugar no grid na corrida de domingo. Contudo, a sessão foi paralisada com uma bandeira amarela por conta de uma batida forte de Scott McLaughlin.

A sessão retomou e Felix Ronseqvist 'roubou' a pole da corrida 2 das mãos de Malukas ao cravar 183.975 milhas. Porém, confirmando o favoritismo da temporada, Alex Palou encerrou a classificação como o pole position do domingo.

Classificação corrida 1

Pos. No. Driver Engine Speed 1 2 Josef Newgarden Chevrolet 183.999 2 76 Conor Daly Chevrolet 183.714 3 60 Felix Rosenqvist Honda 183.635 4 10 Alex Palou Honda 183.596 5 5 Pato O’Ward Chevrolet 183.096 6 9 Scott Dixon Honda 182.924 7 12 Will Power Chevrolet 182.824 8 8 Nolan Siegel Chevrolet 182.807 9 14 Santino Ferrucci Chevrolet 182.756 10 4 David Malukas Chevrolet 182.596 11 66 Marcus Armstrong Honda 182.483 12 45 Louis Foster (R) Honda 182.381 13 20 Alexander Rossi Chevrolet 181.939 14 15 Graham Rahal Honda 181.478 15 28 Marcus Ericsson Honda 181.463 16 83 Robert Shwartzman (R) Chevrolet 181.319 17 90 Callum Ilott Chevrolet 181.257 18 27 Kyle Kirkwood Honda 181.130 19 21 Christian Rasmussen Chevrolet 181.107 20 30 Devlin DeFrancesco Honda 181.097 21 7 Christian Lundgaard Honda 179.975 22 8 Kyffin Simpson Honda 179.966 23 26 Colton Herta Honda 179.270 24 77 Sting Ray Robb Chevrolet 178.885 25 18 Rinus VeeKay Honda 177.157 26 51 Jacob Abel (R) Honda 175.255 27 3 Scott McLaughlin Chevrolet No speed

Classificação corrida 2

1 10 Áex Palou Chip Ganassi Racing -- -- -- 00:17.4900 184.014 2 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian -- -- -- 00:17.4937 183.975 3 4 David Malukas A.J. Foyt Enterprises -- -- -- 00:17.5515 183.369 4 2 Josef Newgarden Team Penske -- -- -- 00:17.5566 183.316 5 6 Nolan Siegel Arrow McLaren -- -- -- 00:17.5683 183.194 6 12 Will Power Team Penske -- -- -- 00:17.5800 183.072 7 76 Conor Daly Juncos Hollinger Racing -- -- -- 00:17.5924 182.943 8 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing -- -- -- 00:17.6192 182.664 9 5 Pato O'Ward Arrow McLaren -- -- -- 00:17.6211 182.645 10 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing -- -- -- 00:17.6361 182.489 11 83 Robert Shwartzman PREMA Racing -- -- -- 00:17.6406 182.443 12 66 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian -- -- -- 00:17.6439 182.409 13 90 Callum Ilott PREMA Racing -- -- -- 00:17.6627 182.214 14 28 Marcus Ericsson Andretti Global -- -- -- 00:17.6686 182.154 15 20 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing -- -- -- 00:17.6985 181.846 16 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing -- -- -- 00:17.7025 181.805 17 21 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing -- -- -- 00:17.7146 181.681 18 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing -- -- -- 00:17.7235 181.589 19 26 Colton Herta Andretti Global -- -- -- 00:17.7350 181.472 20 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises -- -- -- 00:17.7611 181.205 21 27 Kyle Kirkwood Andretti Global -- -- -- 00:17.7635 181.181 22 7 Christian Lundgaard Arrow McLaren -- -- -- 00:17.7891 180.92 23 30 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing -- -- -- 00:17.8143 180.664 24 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing -- -- -- 00:18.1132 177.683 25 51 Jacob Abel Dale Coyne Racing -- -- -- 00:18.1682 177.145 26 18 Rinus VeeKay Dale Coyne Racing -- -- -- 00:18.8407 170.822 99 3 Scott McLaughlin Team Penske -- -- -- No Time --

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!