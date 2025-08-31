INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025
Imprevisível do início ao fim, o grande desgaste levou a várias surpresas na última corrida do ano
A Indy encerrou a temporada 2025 neste domingo, com vitória de Josef Newgarden em Nashville.
Newgarden passou sorrateiramente pelo companheiro de equipe, Scott McLaughlin, depois que ele foi parar no muro a 21 voltas do fim e sobreviveu à corrida final com o campeão Álex Palou em seu retrovisor para conquistar a vitória.
Foi o primeiro e único triunfo do bicampeão da Fórmula Indy em 2025, dando a ele 11 temporadas consecutivas com pelo menos uma vitória na categoria.
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
Palou encerrou a corrida atrás de Newgarden em segundo, ficando a 0s5021s de uma oitava vitória para encerrar uma temporada dominante em 2025.
Os dois comemoraram após a corrida, com Newgarden saindo do seu carro e correndo para a multidão, enquanto Palou fazia donuts na grama.
McLaughlin levou a melhor em uma tensa batalha na última volta com Kyffin Simpson para conquistar o último lugar no pódio. Simpson obteve seu melhor resultado em um oval em quarto lugar, com Conor Daly saindo de 24º para garantir o quinto lugar. Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Callum Ilott e Alexander Rossi completaram os 10 primeiros.
O caminho de Newgarden para a vitória foi feito às custas de muitos outros possíveis concorrentes.
O vice-campeão Pato O'Ward tinha o carro mais forte do dia, liderando 116 voltas desde a pole, com poucos desafios além de uma batalha inicial com Palou.
Mas o astro mexicano sofreu uma falha de pneu na volta 127 e bateu no muro da curva 2, encerrando seu dia.
Naquela que pode ser sua última largada para a Equipe Penske, Will Power assumiu a liderança, mas sofreu uma sequência desastrosa nos boxes. Power recebeu a bandeira quadriculada em 21º, duas voltas abaixo.
Josef Newgarden, Equipe Penske
Foto de: Penske Entertainment
Essa sequência confusa deu a liderança a Rossi por um breve período, mas ele estava em uma estratégia alternativa com pneus mais velhos. Newgarden liderou os que haviam parado, ultrapassou Rossi e assumiu a liderança na volta 147.
Ele caiu brevemente para terceiro na última sequência de pit-stops com bandeira verde, deslizando muito no box e sendo ultrapassado por McLaughlin e Palou. Mas Newgarden seguiu McLaughlin e passou por Palou logo depois, assumindo a primeira posição quando McLaughlin bateu no muro externo.
Patricio O'ward, Arrow McLaren
Foto de: Penske Entertainment
A corrida de domingo encerra a temporada de 17 corridas da IndyCar. Com a programação de 2026 não anunciada até o momento, a próxima corrida do circuito é incerta.
A tradicional corrida de abertura, São Petersburgo, tem a data confirmada mais cedo, em 1º de março de 2026.
É O CAOS NA HOLANDA! PIASTRI VENCE, NORRIS ABANDONA, HADJAR NO PÓDIO, FERRARI E BORTOLETO SOFREM
Watch: F1 AO VIVO: Tudo sobre o GP da Holanda | PÓDIO
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025
NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários