Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Indy Nashville

INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

Imprevisível do início ao fim, o grande desgaste levou a várias surpresas na última corrida do ano

Aaron Bearden
Editado:
Josef Newgarden, Team Penske

A Indy encerrou a temporada 2025 neste domingo, com vitória de Josef Newgarden em Nashville. 

Newgarden passou sorrateiramente pelo companheiro de equipe, Scott McLaughlin, depois que ele foi parar no muro a 21 voltas do fim e sobreviveu à corrida final com o campeão Álex Palou em seu retrovisor para conquistar a vitória.

Foi o primeiro e único triunfo do bicampeão da Fórmula Indy em 2025, dando a ele 11 temporadas consecutivas com pelo menos uma vitória na categoria.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

Palou encerrou a corrida atrás de Newgarden em segundo, ficando a 0s5021s de uma oitava vitória para encerrar uma temporada dominante em 2025.

Os dois comemoraram após a corrida, com Newgarden saindo do seu carro e correndo para a multidão, enquanto Palou fazia donuts na grama.

McLaughlin levou a melhor em uma tensa batalha na última volta com Kyffin Simpson para conquistar o último lugar no pódio. Simpson obteve seu melhor resultado em um oval em quarto lugar, com Conor Daly saindo de 24º para garantir o quinto lugar. Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Callum Ilott e Alexander Rossi completaram os 10 primeiros.

O caminho de Newgarden para a vitória foi feito às custas de muitos outros possíveis concorrentes.

O vice-campeão Pato O'Ward tinha o carro mais forte do dia, liderando 116 voltas desde a pole, com poucos desafios além de uma batalha inicial com Palou.

Mas o astro mexicano sofreu uma falha de pneu na volta 127 e bateu no muro da curva 2, encerrando seu dia.

Naquela que pode ser sua última largada para a Equipe Penske, Will Power assumiu a liderança, mas sofreu uma sequência desastrosa nos boxes. Power recebeu a bandeira quadriculada em 21º, duas voltas abaixo.

Josef Newgarden, Team Penske

Josef Newgarden, Equipe Penske

Foto de: Penske Entertainment

Essa sequência confusa deu a liderança a Rossi por um breve período, mas ele estava em uma estratégia alternativa com pneus mais velhos. Newgarden liderou os que haviam parado, ultrapassou Rossi e assumiu a liderança na volta 147.

Ele caiu brevemente para terceiro na última sequência de pit-stops com bandeira verde, deslizando muito no box e sendo ultrapassado por McLaughlin e Palou. Mas Newgarden seguiu McLaughlin e passou por Palou logo depois, assumindo a primeira posição quando McLaughlin bateu no muro externo.

Patricio O'ward, Arrow McLaren

Patricio O'ward, Arrow McLaren

Foto de: Penske Entertainment

A corrida de domingo encerra a temporada de 17 corridas da IndyCar. Com a programação de 2026 não anunciada até o momento, a próxima corrida do circuito é incerta.

A tradicional corrida de abertura, São Petersburgo, tem a data confirmada mais cedo, em 1º de março de 2026. 

É O CAOS NA HOLANDA! PIASTRI VENCE, NORRIS ABANDONA, HADJAR NO PÓDIO, FERRARI E BORTOLETO SOFREM

Watch: F1 AO VIVO: Tudo sobre o GP da Holanda | PÓDIO

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Aaron Bearden Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Principais comentários
Mais de
Aaron Bearden
Rasmussen brilha em Milwaukee e vence pela primeira vez na Indy

Rasmussen brilha em Milwaukee e vence pela primeira vez na Indy

Indy
Milwaukee
Rasmussen brilha em Milwaukee e vence pela primeira vez na Indy
Indy: Já campeão, Palou voa e faz a pole no oval de Milwaukee

Indy: Já campeão, Palou voa e faz a pole no oval de Milwaukee

Indy
Milwaukee
Indy: Já campeão, Palou voa e faz a pole no oval de Milwaukee
Indy: Pato O'Ward opta por estratégia 'ousada' e vence em Toronto

Indy: Pato O'Ward opta por estratégia 'ousada' e vence em Toronto

Indy
Toronto
Indy: Pato O'Ward opta por estratégia 'ousada' e vence em Toronto

Últimas notícias

INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

Indy Indy
Nashville
INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025
NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

NAS NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

F1 Fórmula 1
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros