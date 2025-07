Indy NXT: Caio Collet larga novamente na primeira fila em Mid-Ohio

O sábado de Caio Collet em Mid-Ohio foi mais uma demonstração da ótima fase do brasileiro na Indy NXT. O piloto do carro #76 da HMD Motorsports conquistou mais uma primeira fila no campeonato ao registrar o segundo melhor tempo no qualifying da oitava etapa. Com a marca de 1:09.8612, Collet ficou a apenas 0.1181s da pole position, repetindo o feito do ano passado, quando também largou na frente neste mesmo circuito.

Antes da classificação, Caio já havia demonstrado ritmo forte em relação aos seus concorrentes ao liderar a segunda sessão de treinos livres, realizada pela manhã. Foram 20 voltas completadas com regularidade e um tempo de 1:10.0372, o melhor da atividade. A performance reforça que o único representante do Brasil na categoria segue com um grande diferencial competitivo.

Em sua segunda temporada completa na Indy NXT, Collet vem sendo um dos grandes nomes do campeonato. Vencedor da última etapa em Road America, ele foi o responsável por encerrar a sequência de vitórias da tradicional equipe Andretti e, com consistência ao longo do ano, já ocupa a terceira colocação na tabela de pontos.

Neste domingo, Caio Collet parte para mais uma disputa com grandes chances de brigar pela vitória e se consolidar como um dos principais nomes da temporada na luta pelo título. A corrida está prevista para iniciar às 11h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

“É um pouco frustrante ficar com o segundo lugar, estávamos muito bem e foi mais difícil de encaixar uma boa volta. Agora é trabalhar para a corrida e tentar repetir o que fizemos na etapa passada, que também largamos da segunda posição. Mid-Ohio é uma pista um pouco mais complicada de ultrapassar, mas nosso carro está muito bom e vamos em busca da vitória", afirmou o piloto brasileiro.

Indy NXT - Classificação após sete etapas (top 5):

Dennis Hauger (NOR) 317 pontos Lochie Hughes (AUS) 289 Caio Collet (BRA) 247 Myles Rowe (USA) 216 Josh Pierson (USA) 194

