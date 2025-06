Indy NXT: Collet larga da primeira fila em Road America

Neste sábado, a Indy NXT deu sequência à programação da sétima etapa da temporada 2025, em Road America, com a realização do segundo treino livre e da sessão classificatória. Único brasileiro no grid, Caio Collet voltou a se destacar liderando todas as sessões de que participou.

Pela manhã, a segunda sessão de treinos foi marcada por bandeiras vermelhas, mas isso não impediu o piloto do carro #76 de testar os principais ajustes programados com sua equipe. Collet encerrou a atividade na liderança, cravando 1m52s3358 — o melhor tempo do treino — com uma vantagem de 0s0640 sobre o norueguês Dennis Hauger, atual líder do campeonato.

Na classificação, Collet foi escalado para o segundo grupo e mais uma vez demonstrou ritmo forte. Registrou a marca de 1m52s5479, com 0s4069 de vantagem sobre o segundo colocado de sua sessão. Apesar da performance sólida, a pole position ficou com Hauger, que anotou 1m52s301. Com isso, Collet garantiu a segunda posição no grid e largará da primeira fila neste domingo.

“Foi um dia positivo no geral e uma pena não termos feito a pole, acredito que andamos muito bem nos dois treinos e na tomada faltou um pouco. Ainda estamos analisando o porquê dessa diferença, mas durante os treinos nós mostramos que nosso ritmo é muito forte para a corrida. Agora, é trabalhar bastante e fazer uma boa largada amanhã para buscar a vitória", relatou Collet.

A corrida está marcada para este domingo (22), às 12h05 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN 4.

Indy NXT - Etapa 7 - Road América, WI (Horários de Brasília):

Domingo, 22 de junho

12:05 - Corrida (20 voltas)

Indy NXT - Classificação após seis etapas (top5):

Dennis Hauger (NOR) 273 pontos Lochie Hughes (AUS) 254 Caio Collet (BRA) 195 Myles Rowe (USA) 186 Salvador de Alba (MEX) 167

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!