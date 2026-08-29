Indy: O'Ward e Palou dividem pole em Milwaukee; Collet larga no fundo
Mexicano herdou a primeira posição da prova de sábado após punições a cinco pilotos, enquanto espanhol foi o mais rápido na segunda volta da classificação
Foto de: Penske Entertainment
Pato O'Ward e Álex Palou dividirão a primeira posição nos grids da rodada dupla da Indy em Milwaukee. O mexicano largará na pole na corrida deste sábado (29), enquanto o espanhol parte da primeira colocação na prova de domingo (30), após os resultados das duas voltas de classificação.
A sessão teve um formato específico para o circuito oval de Milwaukee. Cada piloto realizou duas voltas cronometradas, com a primeira valendo para a definição do grid da corrida de sábado e a segunda determinando a ordem de largada para a prova de domingo.
O'Ward herda a pole após punições
Scott McLaughlin foi o piloto mais rápido na primeira volta, com Palou e David Malukas logo atrás. O resultado, porém, sofreu alterações por conta de punições aplicadas antes da definição do grid.
McLaughlin, Palou e Malukas sofreram perda de nove posições para a primeira corrida por conta de trocas adicionais de componentes de motor. Rinus VeeKay e Sting Ray Robb também foram penalizados em nove posições.
Com os três primeiros colocados da classificação de pista recuando no grid, O'Ward ganhou três posições e assumiu a pole. Josef Newgarden e Will Power completam a primeira fila.
A punição também promoveu Dennis Hauger, Felix Rosenqvist, Louis Foster e Christian Lundgaard na ordem de largada.
Grid da Corrida 1
|Pos.
|Piloto
|Classificação em pista
|1º
|Pato O'Ward
|4º
|2º
|Josef Newgarden
|5º
|3º
|Will Power
|6º
|4º
|Dennis Hauger
|7º
|5º
|Felix Rosenqvist
|8º
|6º
|Louis Foster
|9º
|7º
|Christian Lundgaard
|10º
|8º
|Alexander Rossi
|11º
|9º
|Romain Grosjean
|12º
|10º
|Scott McLaughlin
|1º (-9)
|11º
|Álex Palou
|2º (-9)
|12º
|David Malukas
|3º (-9)
|13º
|Mick Schumacher
|13º
|14º
|Marcus Ericsson
|14º
|15º
|Scott Dixon
|15º
|16º
|Marcus Armstrong
|16º
|17º
|Kyffin Simpson
|17º
|18º
|Christian Rasmussen
|18º
|19º
|Graham Rahal
|20º
|20º
|Caio Collet
|21º
|21º
|Kyle Kirkwood
|21º
|22º
|Santino Ferrucci
|24º
|23º
|Nolan Siegel
|25º
|24º
|Rinus VeeKay
|19º (-9)
|25º
|Sting Ray Robb
|23º (-9)
Palou responde na segunda volta
A segunda volta de classificação teve um resultado diferente. Palou foi o mais rápido e garantiu a pole para a corrida de domingo, com O'Ward novamente na primeira fila.
Newgarden ficou com a terceira posição, enquanto Mick Schumacher apareceu em quarto. Will Power, Louis Foster e Felix Rosenqvist completaram a sequência seguinte, com McLaughlin em oitavo, Marcus Armstrong em nono e Scott Dixon em décimo.
A segunda volta não foi afetada pelas punições aplicadas para a primeira corrida. Dessa forma, Palou pôde transformar o melhor tempo da segunda tentativa em uma pole sem precisar recuar no grid.
Grid da Corrida 2
|Pos.
|Piloto
|1º
|Álex Palou
|2º
|Pato O'Ward
|3º
|Josef Newgarden
|4º
|Mick Schumacher
|5º
|Will Power
|6º
|Louis Foster
|7º
|Felix Rosenqvist
|8º
|Scott McLaughlin
|9º
|Marcus Armstrong
|10º
|Scott Dixon
|11º
|Christian Lundgaard
|12º
|Rinus VeeKay
|13º
|Marcus Ericsson
|14º
|David Malukas
|15º
|Dennis Hauger
|16º
|Alexander Rossi
|17º
|Christian Rasmussen
|18º
|Kyffin Simpson
|19º
|Graham Rahal
|20º
|Romain Grosjean
|21º
|Caio Collet
|22º
|Santino Ferrucci
|23º
|Sting Ray Robb
|24º
|Kyle Kirkwood
|25º
|Nolan Siegel
Para Caio Collet, a classificação terminou com o brasileiro nas últimas posições do grid para as duas corridas. O piloto terá pela frente uma rodada dupla no oval de Milwaukee partindo do fundo do pelotão.
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Piastri está confuso com déficit para Norris em 2026
Indy: O'Ward e Palou dividem pole em Milwaukee; Collet larga no fundo
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de Aragón
MotoGP: Márquez sabia que dependia da primeira curva para vencer na sprint de Aragón
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários