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Indy Milwaukee - Corrida 1

Indy: O'Ward e Palou dividem pole em Milwaukee; Collet larga no fundo

Mexicano herdou a primeira posição da prova de sábado após punições a cinco pilotos, enquanto espanhol foi o mais rápido na segunda volta da classificação

Livia Veiga
Editado:
Pato O'Ward, Arrow McLaren

Foto de: Penske Entertainment

Pato O'Ward e Álex Palou dividirão a primeira posição nos grids da rodada dupla da Indy em Milwaukee. O mexicano largará na pole na corrida deste sábado (29), enquanto o espanhol parte da primeira colocação na prova de domingo (30), após os resultados das duas voltas de classificação.

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A sessão teve um formato específico para o circuito oval de Milwaukee. Cada piloto realizou duas voltas cronometradas, com a primeira valendo para a definição do grid da corrida de sábado e a segunda determinando a ordem de largada para a prova de domingo.

O'Ward herda a pole após punições

Scott McLaughlin foi o piloto mais rápido na primeira volta, com Palou e David Malukas logo atrás. O resultado, porém, sofreu alterações por conta de punições aplicadas antes da definição do grid.

McLaughlin, Palou e Malukas sofreram perda de nove posições para a primeira corrida por conta de trocas adicionais de componentes de motor. Rinus VeeKay e Sting Ray Robb também foram penalizados em nove posições.

Com os três primeiros colocados da classificação de pista recuando no grid, O'Ward ganhou três posições e assumiu a pole. Josef Newgarden e Will Power completam a primeira fila.

A punição também promoveu Dennis Hauger, Felix Rosenqvist, Louis Foster e Christian Lundgaard na ordem de largada.

Grid da Corrida 1

Pos. Piloto Classificação em pista
Pato O'Ward
Josef Newgarden
Will Power
Dennis Hauger
Felix Rosenqvist
Louis Foster
Christian Lundgaard 10º
Alexander Rossi 11º
Romain Grosjean 12º
10º Scott McLaughlin 1º (-9)
11º Álex Palou 2º (-9)
12º David Malukas 3º (-9)
13º Mick Schumacher 13º
14º Marcus Ericsson 14º
15º Scott Dixon 15º
16º Marcus Armstrong 16º
17º Kyffin Simpson 17º
18º Christian Rasmussen 18º
19º Graham Rahal 20º
20º Caio Collet 21º
21º Kyle Kirkwood 21º
22º Santino Ferrucci 24º
23º Nolan Siegel 25º
24º Rinus VeeKay 19º (-9)
25º Sting Ray Robb 23º (-9)

Palou responde na segunda volta

A segunda volta de classificação teve um resultado diferente. Palou foi o mais rápido e garantiu a pole para a corrida de domingo, com O'Ward novamente na primeira fila.

Newgarden ficou com a terceira posição, enquanto Mick Schumacher apareceu em quarto. Will Power, Louis Foster e Felix Rosenqvist completaram a sequência seguinte, com McLaughlin em oitavo, Marcus Armstrong em nono e Scott Dixon em décimo.

A segunda volta não foi afetada pelas punições aplicadas para a primeira corrida. Dessa forma, Palou pôde transformar o melhor tempo da segunda tentativa em uma pole sem precisar recuar no grid.

Grid da Corrida 2

Pos. Piloto
Álex Palou
Pato O'Ward
Josef Newgarden
Mick Schumacher
Will Power
Louis Foster
Felix Rosenqvist
Scott McLaughlin
Marcus Armstrong
10º Scott Dixon
11º Christian Lundgaard
12º Rinus VeeKay
13º Marcus Ericsson
14º David Malukas
15º Dennis Hauger
16º Alexander Rossi
17º Christian Rasmussen
18º Kyffin Simpson
19º Graham Rahal
20º Romain Grosjean
21º Caio Collet
22º Santino Ferrucci
23º Sting Ray Robb
24º Kyle Kirkwood
25º Nolan Siegel

Para Caio Collet, a classificação terminou com o brasileiro nas últimas posições do grid para as duas corridas. O piloto terá pela frente uma rodada dupla no oval de Milwaukee partindo do fundo do pelotão.

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