Pato O'Ward liderou a primeira dobradinha da Arrow McLaren na trajetória rumo à vitória na Honda Indy 200, no Mid-Ohio Sports Car Course.

O mexicano aproveitou um erro do companheiro de equipe e pole position Christian Lundgaard na volta 42 e manteve a liderança até conquistar sua primeira vitória da temporada, superando o dinamarquês por 0s9877 no circuito de terreno natural.

Foi a décima vitória na carreira de O’Ward, conquistada em nove pistas diferentes; ele se tornou apenas o segundo piloto a atingir um número de vitórias de dois dígitos pela equipe (Johnny Rutherford, com 18 vitórias). Isso também marca a primeira vez que a Arrow McLaren conquistou a dobradinha na IndyCar.

A Corrida

Lundgaard liderou o pelotão até a bandeira verde saindo da pole, enquanto O’Ward se posicionou logo atrás ao entrarem na curva 4 pela linha de largada alternativa.

Palou, que largou com um conjunto de pneus macios, partiu para a ofensiva logo no início, subindo para a sexta posição já na segunda volta, depois de largar em oitavo. Kirkwood, que largou em décimo, subiu para sétimo, logo atrás de Palou, após três voltas. Os dois disputaram roda a roda, mas Palou conseguiu se defender da investida de seu rival no campeonato.

Ao longo das cinco primeiras voltas, Lundgaard manteve uma vantagem de 1s2 sobre O’Ward, com Malukas em terceiro.

Depois de largar em 23º e correr em 20º, Scott Dixon foi o primeiro a entrar nos boxes na oitava volta. Kirkwood fez seu pit stop na 10ª volta. A esperança de Dixon de ter a pista livre para marcar tempos de volta rápidos foi frustrada por Alexander Rossi, da ECR, que também fez seu pit stop e saiu logo à sua frente.

Palou continuou a tirar melhor proveito dos pneus mais macios, em comparação com os outros pilotos , subindo para a quarta posição enquanto outros pilotos com esse composto já haviam feito pit stop. Ele entrou nos boxes na volta 15 e trocou para um conjunto de pneus primários mais duros, usado por apenas uma volta.

Palou saiu diretamente à frente de Kirkwood, mas não conseguiu segurá-lo com os pneus frios.

Lundgaard, O’Ward e Malukas continuaram na pista, tendo cada um deles começado a corrida com os pneus primários mais duros, que eram a escolha preferida.

Na volta 20, Lundgaard mantinha uma vantagem de 1s8 sobre O’Ward, com Malukas 3s9 atrás.

Malukas foi o primeiro entre os três primeiros a fazer pit stop, na volta 25. O’Ward fez pit stop na volta 27, junto com Josef Newgarden, da equipe Penske, possivelmente tentando uma estratégia de duas paradas. Lundgaard fez sua parada na volta seguinte para se antecipar a O’Ward e trocou por um conjunto novo de pneus primários mais duros.

Com Lundgaard mantendo-se firme na liderança com uma vantagem de 1,7 s sobre O’Ward, outros competidores começaram a fazer suas segundas paradas nos boxes logo em seguida. Na volta 37, pilotos como Kirkwood, Caio Collet e Rinus VeeKay entraram na pista dos boxes.

Enquanto isso, a direção de prova ficou analisando um incidente após Rossi e Dixon terem se tocado na Curva 2 momentos depois. Rossi foi considerado culpado e obrigado pela Direção de Prova a ceder duas posições na pista.

Palou fez sua parada na volta 41.

Foi um momento tenso para Lundgaard, que abriu demais e pegou pedrinhas ao entrar na Curva 2, o que foi o suficiente para permitir que O’Ward o alcançasse — e depois o ultrapassasse na Curva 5 com um leve contato —, assumindo a liderança da corrida na volta 42.

Na metade da corrida, O’Ward mantinha uma vantagem de 0s7254 sobre Lundgaard.

O ciclo de paradas permitiu que VeeKay se posicionasse logo atrás de Lundgaard e se alinhasse estrategicamente com os líderes. Malukas caiu para o quinto lugar após uma longa parada nos boxes, com Kirkwood subindo para o quarto.

Na volta 55, a vantagem de O’Ward era de 0s8208 sobre Lundgaard, com VeeKay 2s3633 atrás em terceiro – e se aproximando com os pneus primários mais duros.

O’Ward ultrapassou o novato Dennis Hauger, que estava mais lento, na volta 63, abrindo vantagem sobre Lundgaard e VeeKay. No entanto, Lundgaard e VeeKay entraram no pit lane momentos depois, com VeeKay perdendo terreno na parada enquanto Kirkwood passava à frente. Enquanto isso, O’Ward ainda não havia feito sua parada.

A 25 voltas do final, O’Ward finalmente entrou no pit lane e trocou para um conjunto de pneus alternativos. Ele saiu quase uma reta à frente de Lundgaard.

A vantagem de O’Ward era de 2s5519 sobre Lundgaard, faltando 20 voltas para o final.

Cinco voltas depois, Lundgaard começou a se aproximar de O’Ward, com os dois separados por 2s1755.

A 10 voltas do final, a vantagem de O’Ward sobre Lundgaard diminuiu para 1s4655.

Na volta 85, a diferença entre O’Ward e Lundgaard caiu para 1s1640. Kirkwood permaneceu em terceiro, 2s5263 atrás do líder. VeeKay ocupava a quarta posição, com Palou em quinto.

O’Ward continuou na liderança ao passar pela bandeira branca, com 1s0979 de vantagem sobre Lundgaard. No final, O’Ward resistiu a m para conquistar sua primeira vitória em circuito de rua desde a vitória em Mid-Ohio em 2024, na estreia do híbrido.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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