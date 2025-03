Indy: Palou arremata vitória de O'Ward no final do GP de Thermal

O Thermal Club, assim como o campeonato da NTT IndyCar Series de 2025, continua pertencendo a Alex Palou, que 'tirou' a vitória de Pato O'Ward nos estágios finais da corrida.

A primeira corrida por pontos da IndyCar na pista do sul da Califórnia terminou de forma muito parecida com o Desafio de 1 milhão de dólares do ano passado, com Palou na frente do pelotão. Mas, ao contrário de sua primeira aparição dominante e líder em todas as voltas na pista, o bicampeão teve que trabalhar para conseguir a vitória.

Palou largou em terceiro lugar, caindo em seus vermelhos no Fast 6 depois de dominar todas as rodadas anteriores de classificação. Isso fez com que o espanhol ficasse atrás de Pato O'Ward e Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, durante a maior parte do GP The Thermal Club de Fórmula Indy de domingo, mas na última volta Palou partiu para a frente.

Correndo com o pneu vermelho mais macio, Palou demorou a encontrar uma maneira de passar Lundgaard para o segundo lugar. Mas ele acabou levando a melhor sobre o dinamarquês depois de uma batalha memorável em várias curvas na volta 59 de 65.

Em seguida, a estrela da Chip Ganassi Racing perseguiu O'Ward, fechando uma diferença de quase 10 segundos em um intervalo de cinco voltas. Palou passou por baixo de O'Ward para assumir a liderança no final da reta final, faltando 10 voltas para o final, e assumiu a liderança que não abandonaria mais. A partir daí, Palou controlou os pneus e marchou para uma vitória confortável de 10,1854 segundos, mantendo O'Ward à distância mesmo depois que ele ficou preso ao tentar ultrapassar o companheiro de equipe do mexicano na Arrow McLaren, Nolan Siegel, nas voltas finais.

A vitória de domingo foi a 13ª de Palou na Fórmula Indy, dando a ele a terceira temporada consecutiva com várias vitórias. Ele tem duas vitórias e duas derrotas no ano, tendo vencido também a corrida de abertura em São Petersburgo.

"Que fim de semana incrível", disse Palou. "Honestamente, tínhamos um carro muito rápido desde os treinos. Ele funcionou muito bem. Todos na Chip Ganassi Racing, o carro 10, tiveram um desempenho perfeito".

O'Ward liderou 51 voltas depois de garantir sua primeira pole desde 2022, mas teve que se contentar com o segundo lugar após o ataque final de Palou. Lundgaard completou o pódio da Arrow McLaren, com Colton Herta e Felix Rosenqvist fechando os cinco primeiros. Will Power saiu da 21ª posição para chegar em sexto, com Marcus Armstrong, Kyle Kirkwood, Alexander Rossi e Scott Dixon completando o top-10.

Bandeira verde correndo de ponta a ponta

Em uma corrida com poucos incidentes, havia pouca margem para erros. Os quatro primeiros colocados permaneceram entre os quatro primeiros. Oito dos dez primeiros colocados também largaram entre os dez primeiros, e dos outros dois, um (Dixon) largou apenas uma posição atrás, em 11º. Não houve nenhum aviso, e apenas Scott McLaughlin abandonou a corrida, depois de perder várias voltas com uma unidade híbrida superaquecida.

McLaughlin se envolveu em um acidente na largada, trocando dois giros com Devlin DeFrancesco depois que os dois fizeram contato no meio do pelotão. Mas ambos continuaram. Callum Ilott teve que ir para os boxes para trocar o nariz depois de bater no companheiro de equipe da Prema Racing, Robert Shwartzman, por trás. Marcus Ericsson deu um giro sozinho após seu primeiro pit stop, mas continuou sem problemas.

A IndyCar voltará à ação para o icônico Acura Grand Prix of Long Beach em 13 de abril.

