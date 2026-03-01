Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
Indy St. Petersburg

Indy: Palou assume liderança no fim e vence em St. Pete; Collet é 17º

Scott McLaughlin e Christian Lundgaard completaram o pódio da primeira etapa da temporada

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda

Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: David Jensen / Getty Images

O atual e tetracampeão da Indy, Alex Palou começou mais uma forte defesa de título ao vencer o GP de St. Petersburg. O espanhol, que largou em quarto com o #10 da Chip Ganassi, utilizou sua famosa estratégia de pit stop com um overcut antecipado para assumir a liderança e controlar as últimas 62 das 100 voltas. No fim, superou o pole position Scott McLaughlin por 12s494. Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, saiu da 12ª posição para terminar em terceiro e completar o pódio.

Kyle Kirkwood, que largou em 15º com o #27 da Andretti, perdeu a chance de terminar em segundo após ser forçado a economizar combustível e cair para quarto. Pato O’Ward terminou em quinto com o #5 da Arrow McLaren. 

Marcus Ericsson, que largou ao lado de McLaughlin na primeira fila em segundo, foi um dos protagonistas no início antes de cair para sexto. Josef Newgarden, da Penske, fez uma corrida de recuperação, saindo de 23º para terminar em sétimo.

Romain Grosjean, da Dale Coyne Racing, transformou a sexta posição no grid em oitavo lugar na chegada. Rinus VeeKay, no #76 da Juncos Hollinger, terminou em nono, logo à frente do estreante Dennis Hauger, também da Dale Coyne, em décimo.

A corrida

McLaughlin fez uma largada limpa, mas o caos não demorou a surgir mais atrás. Na curva 4, Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger, tocou a zebra interna e acertou o Chevrolet nº 14 da AJ Foyt Racing, pilotado por Santino Ferrucci. Os dois foram parar na barreira de pneus, enquanto o estreante da Rahal Letterman Lanigan, Mick Schumacher, em sua estreia na categoria, acabou subindo sobre a traseira do carro de Ferrucci. Robb continuou na prova e foi penalizado por contato evitável. Ferrucci e Schumacher abandonaram.

Durante a bandeira amarela, Scott Dixon, da Chip Ganassi, parou duas vezes para completar o tanque.

Na relargada durante a volta 5 McLaughlin manteve a ponta, mas seu companheiro, David Malukas, teve problemas ao travar o pneu dianteiro esquerdo na curva 1. O dano foi significativo: o pneu se desfez algumas voltas depois, forçando Malukas a sair da pista e retornar aos boxes para trocar os compostos.

O aniversário de 45 anos de Will Power terminou de forma amarga. Um contato na curva 10 — o mesmo lugar onde havia batido no segundo treino — levou a uma parada nos boxes na volta 21. A equipe detectou danos suficientes na suspensão traseira direita para recolher o carro. Ele voltou à pista na metade da corrida, mas já 30 voltas atrás.

As paradas começaram na volta 31. McLaughlin parou na 35, mas Ericsson e Palou o superaram com o overcut.

Dixon chegou a assumir a liderança, mas teve problemas logo depois: o pneu traseiro direito não foi fixado corretamente e se soltou na aproximação da curva 4 na volta 40.

Palou herdou a liderança à frente de Ericsson e McLaughlin. A relargada veio na volta 43 e Palou abriu vantagem superior a sete segundos até a volta 60. O ritmo de Ericsson caiu e McLaughlin aproveitou para ultrapassá-lo por dentro na curva 1 na volta 65. Lundgaard também o superou pouco depois. Ericsson foi aos boxes na volta 66 para colocar pneus macios.

Palou parou na volta 67, com 14 segundos de vantagem, trocando os pneus macios pelos mais duros. Kirkwood, usando o undercut, superou a maioria dos rivais e assumiu posição à frente de McLaughlin com uma ousada ultrapassagem por fora na curva 4 durante o ciclo de paradas.

A 20 voltas do fim, Palou tinha 5s58 de vantagem sobre Kirkwood, com McLaughlin 6s5 atrás, em terceiro.

McLaughlin e Lundgaard ultrapassaram Kirkwood — que economizava combustível — a seis voltas do fim, na curva 10. Apesar da pressão final de Lundgaard, McLaughlin sustentou a segunda posição, enquanto Palou confirmou a vitória com autoridade.

Brasileiro que faz sua etapa de estreia na Indy, Caio Collet largou da 24ª colocação e fez boa prova, ganhando posições e sem cometer muitos erros. O titular da AJ Foyt terminou o domingo na 17ª posição. 

posição piloto equipe voltas tempo
1 ESP Alex Palou Chip Ganassi Racing 100 -
2 NZL Scott McLaughlin Team Penske 100 12.4948
3 DEN Christian Lundgaard Arrow McLaren 100 12.9154
4 USA Kyle Kirkwood Andretti Global 100 25.2738
5 MEX Patricio O'Ward Arrow McLaren 100 26.0754
6 SWE Marcus Ericsson Andretti Global 100 26.2563
7 USA Josef Newgarden Team Penske 100 26.4219
8 FRA Romain Grosjean Dale Coyne Racing 100 28.0389
9 HOL Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 100 28.7151
10 NOR Dennis Hauger Dale Coyne Racing 100 29.8722
11 AUS Marcus Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 100 30.4683
12 SWE Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 100 30.8105
13 USA David Malukas Team Penske 100 33.7756
14 GBR Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 100 38.0390
15 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 100 38.9093
16 USA Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 100 49.6127
17 BRA Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 100 1'01.9774
18 USA Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 100 1'03.1343
19 DEN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 100 1'03.1912
20 USA Nolan Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 99 1 volta
21 USA Ray Robb Sting Juncos Hollinger Racing 93 6 v.
  AUS Will Power Andretti Global 55 44 v.
  NZL Scott Dixon Chip Ganassi Racing 39 60 v.
  USA Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 0 99 v.
  GER Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 0 99 v.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

Principais comentários

IMSA: Acura n° 93 larga da pole nas 24h de Daytona; Nasr é terceiro

IMSA
IMSA
IMSA: Acura n° 93 larga da pole nas 24h de Daytona; Nasr é terceiro

