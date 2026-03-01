Indy: Palou assume liderança no fim e vence em St. Pete; Collet é 17º
Scott McLaughlin e Christian Lundgaard completaram o pódio da primeira etapa da temporada
Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda
Foto de: David Jensen / Getty Images
O atual e tetracampeão da Indy, Alex Palou começou mais uma forte defesa de título ao vencer o GP de St. Petersburg. O espanhol, que largou em quarto com o #10 da Chip Ganassi, utilizou sua famosa estratégia de pit stop com um overcut antecipado para assumir a liderança e controlar as últimas 62 das 100 voltas. No fim, superou o pole position Scott McLaughlin por 12s494. Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, saiu da 12ª posição para terminar em terceiro e completar o pódio.
Kyle Kirkwood, que largou em 15º com o #27 da Andretti, perdeu a chance de terminar em segundo após ser forçado a economizar combustível e cair para quarto. Pato O’Ward terminou em quinto com o #5 da Arrow McLaren.
Marcus Ericsson, que largou ao lado de McLaughlin na primeira fila em segundo, foi um dos protagonistas no início antes de cair para sexto. Josef Newgarden, da Penske, fez uma corrida de recuperação, saindo de 23º para terminar em sétimo.
Romain Grosjean, da Dale Coyne Racing, transformou a sexta posição no grid em oitavo lugar na chegada. Rinus VeeKay, no #76 da Juncos Hollinger, terminou em nono, logo à frente do estreante Dennis Hauger, também da Dale Coyne, em décimo.
A corrida
McLaughlin fez uma largada limpa, mas o caos não demorou a surgir mais atrás. Na curva 4, Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger, tocou a zebra interna e acertou o Chevrolet nº 14 da AJ Foyt Racing, pilotado por Santino Ferrucci. Os dois foram parar na barreira de pneus, enquanto o estreante da Rahal Letterman Lanigan, Mick Schumacher, em sua estreia na categoria, acabou subindo sobre a traseira do carro de Ferrucci. Robb continuou na prova e foi penalizado por contato evitável. Ferrucci e Schumacher abandonaram.
Durante a bandeira amarela, Scott Dixon, da Chip Ganassi, parou duas vezes para completar o tanque.
Na relargada durante a volta 5 McLaughlin manteve a ponta, mas seu companheiro, David Malukas, teve problemas ao travar o pneu dianteiro esquerdo na curva 1. O dano foi significativo: o pneu se desfez algumas voltas depois, forçando Malukas a sair da pista e retornar aos boxes para trocar os compostos.
O aniversário de 45 anos de Will Power terminou de forma amarga. Um contato na curva 10 — o mesmo lugar onde havia batido no segundo treino — levou a uma parada nos boxes na volta 21. A equipe detectou danos suficientes na suspensão traseira direita para recolher o carro. Ele voltou à pista na metade da corrida, mas já 30 voltas atrás.
As paradas começaram na volta 31. McLaughlin parou na 35, mas Ericsson e Palou o superaram com o overcut.
Dixon chegou a assumir a liderança, mas teve problemas logo depois: o pneu traseiro direito não foi fixado corretamente e se soltou na aproximação da curva 4 na volta 40.
Palou herdou a liderança à frente de Ericsson e McLaughlin. A relargada veio na volta 43 e Palou abriu vantagem superior a sete segundos até a volta 60. O ritmo de Ericsson caiu e McLaughlin aproveitou para ultrapassá-lo por dentro na curva 1 na volta 65. Lundgaard também o superou pouco depois. Ericsson foi aos boxes na volta 66 para colocar pneus macios.
Palou parou na volta 67, com 14 segundos de vantagem, trocando os pneus macios pelos mais duros. Kirkwood, usando o undercut, superou a maioria dos rivais e assumiu posição à frente de McLaughlin com uma ousada ultrapassagem por fora na curva 4 durante o ciclo de paradas.
A 20 voltas do fim, Palou tinha 5s58 de vantagem sobre Kirkwood, com McLaughlin 6s5 atrás, em terceiro.
McLaughlin e Lundgaard ultrapassaram Kirkwood — que economizava combustível — a seis voltas do fim, na curva 10. Apesar da pressão final de Lundgaard, McLaughlin sustentou a segunda posição, enquanto Palou confirmou a vitória com autoridade.
Brasileiro que faz sua etapa de estreia na Indy, Caio Collet largou da 24ª colocação e fez boa prova, ganhando posições e sem cometer muitos erros. O titular da AJ Foyt terminou o domingo na 17ª posição.
|posição
|piloto
|equipe
|voltas
|tempo
|1
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|100
|-
|2
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|100
|12.4948
|3
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|100
|12.9154
|4
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|100
|25.2738
|5
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren
|100
|26.0754
|6
|Marcus Ericsson
|Andretti Global
|100
|26.2563
|7
|Josef Newgarden
|Team Penske
|100
|26.4219
|8
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|100
|28.0389
|9
|Rinus VeeKay
|Juncos Hollinger Racing
|100
|28.7151
|10
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|100
|29.8722
|11
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|100
|30.4683
|12
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|100
|30.8105
|13
|David Malukas
|Team Penske
|100
|33.7756
|14
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|100
|38.0390
|15
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi Racing
|100
|38.9093
|16
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|100
|49.6127
|17
|Caio Collet
|A.J. Foyt Enterprises
|100
|1'01.9774
|18
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|100
|1'03.1343
|19
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|100
|1'03.1912
|20
|Nolan Siegel
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|99
|1 volta
|21
|Ray Robb Sting
|Juncos Hollinger Racing
|93
|6 v.
|Will Power
|Andretti Global
|55
|44 v.
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|39
|60 v.
|Santino Ferrucci
|A.J. Foyt Enterprises
|0
|99 v.
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0
|99 v.
