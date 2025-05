Álex Palou segue absoluto na temporada de 2025 da Indy. O espanhol marcou a pole position do GP do Alabama na classificação deste sábado (3) e começa a prova em grande vantagem sobre seus rivais pelo título, Kyle Kirkwood e Christian Lundgaard, que já estão bem atrás na pontuação e começam longe da ponta na corrida.

Além de ter marcado o primeiro lugar no grid, o piloto da Chip Ganassi foi também o mais rápido de seu grupo no round inicial e o segundo melhor no seguinte. No fast six, a disputa pela pole position, foi um dos últimos a completar a volta mais rápida para desbancar Scott McLaughlin, que inicia da segunda posição.

Como foi a classificação do GP do Alabama na Indy

Os 12 pilotos do Grupo 1, incluindo o líder e atual bicampeão consecutivo Palou, foram à pista em torno das 15h30 no horário de Brasília, e o espanhol avançou ao segundo round com facilidade, marcando um tempo de 1:07.167 e avançando na primeira colocação. McLaughlin, Marcus Armstrong, Pato O'Ward, Nolan Siegel e Will Power foram os outros classificados.

Poucos minutos depois, foi a vez do Grupo 2; este, com o vice-líder, Kirkwood. E diferentemente de seu rival pelo título, o americano ficou pelo caminho, cravando 1:07.823. O mais rápido da chave foi Colton Herta, com 1:07.272. Também passaram: Josef Newgarden, Lundgaard, Kyffin Simpson, Rinus VeeKay e Louis Foster.

O segundo round começou equilibrado. Nos primeiros momentos, Palou e Herta disputaram décimo a décimo a volta mais rápida. Os dois avançaram para a disputa pela pole position em segundo e terceiro, respectivamente, enquanto Power liderou. McLaughlin, VeeKay e Siegel foram os outros a passar para o fast six, a rodada decisiva.

Na etapa final, o espanhol mostrou por que é o líder do campeoanto de 2025 e, com um tempo de 1:07.291, um pouco mais lento que sua melhor marca no primeiro round, marcou a pole position do GP do Alabama, dividindo a primeira fila com McLaughlin, Herta e Power fazem a segunda fila e VeeKay e Siegel, a terceira.

