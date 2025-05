Por um breve período, parecia que Álex Palou poderia ser derrotado em Indianápolis. O espanhol, que havia conquistado a pole na sexta-feira, perdeu a liderança na largada e passou a maior parte da corrida atrás de Graham Rahal. Mas, no final, ele conseguiu vencer o americano e assumir a liderança, como fez na maior parte da temporada da IndyCar até agora.

Palou ultrapassou Rahal na volta 58 de 85 e de lá obteve uma vitória confortável na quinta etapa do ano. A primeira advertência na corrida desde a abertura da temporada em St. Pete ameaçou mudar as coisas com 16 voltas restantes, mas o piloto espanhol manteve a liderança na relargada e não olhou para trás.

"Não consigo descrever a temporada incrível que tivemos até agora", disse Palou depois na FOX, já pensando na Indy 500 em duas semanas. "Devo tudo à equipe Chip Ganassi Racing , aos meus companheiros de equipe e a todos que trabalham nos bastidores para me tornar tão rápido na pista. É incrível. É mesmo. Espero que possamos voltar aqui (na pista da vitória) em algumas semanas para a maior corrida do ano."

No final, Alex Palou cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com uma vantagem de 5s484 sobre o segundo colocado Pato O'Ward , garantindo sua quarta vitória em cinco corridas (além do segundo lugar em Long Beach). É o melhor começo para um piloto da IndyCar em 61 anos, desde que AJ Foyt venceu as sete primeiras corridas da temporada. Agora, seu objetivo será vencer as 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez.

O'Ward fez uma recuperação impressionante do oitavo para o segundo lugar, começando com pneus macios e retornando em dois stints com pneus duros nos estágios intermediários. Ele foi acompanhado no pódio por Will Power, da Penske, que usou um movimento semelhante para subir do sétimo para o terceiro lugar.

A corrida de sábado começou com bandeira amarela, atrasada por um problema com a MGU do sexto colocado Josef Newgarden. O piloto do Tennessee teve que largar do final do grid, o que o relegou à décima segunda posição no final da corrida. Outro piloto, Kyffin Simpson , teve um problema mecânico no grid e não viu a bandeira verde.

Dos que tiveram mais sorte, alguns viram suas corridas afetadas pelos problemas iniciais. Um acidente envolvendo três carros na primeira volta arruinou a corrida de Callum Ilott. Colton Herta sofreu uma fratura na asa dianteira após o contato inicial com Christian Lundgaard e acabou abandonando antes da chegada. Seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson, sofreu problemas mecânicos logo no início e abandonou após sete voltas. Jacob Abel também não terminou.

Entre os que tiveram problemas, David Malukas foi o mais proeminente. O piloto de Wisconsin parou fora da pista faltando 16 voltas, forçando os fiscais a acenarem a primeira bandeira amarela no meio da corrida desde seu acidente na primeira volta na abertura da temporada em St. Pete. Isso encerrou uma sequência de quase cinco corridas sem uma verdadeira largada do Pace Car, uma sequência de 408 voltas com bandeira verde.

A maioria dessas voltas terminou com Palou na liderança, e ele espera manter essa tendência por mais 200 voltas em duas semanas. Após a corrida de sábado, a IndyCar folgará no domingo antes de dar início a duas semanas de ação no circuito oval do Indianapolis Motor Speedway. A Indianápolis 500 coroará seu 109º vencedor em 25 de maio.

Resultados

