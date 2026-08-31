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Relato da corrida
Indy Milwaukee - Corrida 2

Indy: Palou é campeão em Milwaukee, com segunda vitória de O'Ward e abandono de Collet

Brasileiro enfrentou problemas no fim da etapa após se chocar com força em Newgarden

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing, Pato O'Ward, Arrow McLaren

Pato O'Ward venceu as duas corridas neste fim de semana da Indy em Milwaukee, conquistando a segunda vitória na etapa que precisou ser remarcada para este domingo (30) após a chuva de sábado. Mas o piloto que mais comemorou foi Alex Palou, que garantiu o título de 2026.

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O mexicano de 27 anos fez a manobra decisiva em uma reinicialização no final da corrida, faltando 19 voltas para o fim, cortando por dentro de David Malukas, da equipe Penske, antes de vencer por 1s753 no Chevrolet Arrow McLaren nº 5.

A Corrida 2 havia sido concluída mais cedo no domingo, enquanto a Corrida 1, suspensa pela chuva, permaneceu inacabada. Ao vencer ambas, O'Ward tornou-se o primeiro piloto da Indy desde Rick Mears, em Atlanta, em 1981, a conquistar duas vitórias no mesmo dia.

A vitória marcou a 12ª da carreira de O’Ward, a terceira da temporada e a terceira no oval de Milwaukee, de 1,015 milhas. 

A Corrida

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

Foto: Penske Entertainment

Embora Scott McLaughlin tenha conquistado a pole, foi O’Ward quem liderou o pelotão até a bandeira verde depois que os três primeiros na largada — McLaughlin, Alex Palou e David Malukas — receberam, cada um, uma penalidade de nove posições no grid por trocas não aprovadas de motor antes do fim de semana de corrida. 

Newgarden imediatamente colocou O’Ward sob pressão, enquanto os dois se distanciavam do pelotão e disputavam a liderança. 

Após sua própria penalidade no grid, Rinus VeeKay, da Juncos Hollinger Racing, foi quem mais se destacou no início — subindo para a 12ª posição na 12ª volta, apesar de ter largado em 24º. 

A disputa na frente mudou de rumo quando Felix Rosenqvist ultrapassou Newgarden na saída da Curva 2 e assumiu o segundo lugar na volta 14. O’Ward permaneceu na liderança com 0s5 de vantagem

Rosenqvist assumiu a liderança de O’Ward na 22ª volta ao entrar na Curva 1. A vantagem de Rosenqvist já havia chegado a 2,5 s na 30ª volta. O’Ward caiu para terceiro, atrás de Newgarden, que estava uma volta à frente, já a 5,2 s de distância. O’Ward recuperou a posição na volta 37.

A ascensão de VeeKay continuou, entrando no top 10 na volta 39 após ultrapassar Romain Grosjean. 

A janela de pit stops se abriu na volta 42, com Kyle Kirkwood, da Andretti Global, sendo o primeiro a parar. Scott Dixon entrou na volta seguinte como parte de uma estratégia de undercut. Newgarden entrou no pit lane na volta 49. 

Enquanto isso, a vantagem de Rosenqvist sobre O’Ward encolheu para 2,8375 s na volta 50. O’Ward fez seu pit stop na volta 51, e Rosenqvist, na volta seguinte. 

O ciclo de paradas fez com que Will Power, o estreante Dennis Hauger e Romain Grosjean assumissem a liderança brevemente antes de entrarem nos boxes, com O’Ward ultrapassando Rosenqvist e voltando à liderança na volta 58. 

A bandeira amarela foi acionada na volta 63, com uma leve umidade atingindo a pista. 

Os boxes abriram na volta 69, com Malukas, Dixon, Palou, Christian Rasmussen, o novato Mick Schumacher, McLaughlin e Ferrucci entrando no pit lane. 

A corrida permaneceu sob bandeira amarela, mas a bandeira vermelha finalmente foi acionada na volta 90, à medida que a chuva se intensificava. 

David Malukas, Team Penske

David Malukas, Team Penske

Foto: Penske Entertainment

Após uma bandeira vermelha que durou 25 horas e 40 minutos — período durante o qual a Corrida 2, que havia sido suspensa, foi concluída —, a Corrida 1 foi retomada na noite de domingo. 

O’Ward liderou Rosenqvist e o restante do pelotão na tão esperada retomada na volta 100. Rossi, que reiniciou em terceiro, teve dificuldades para ganhar velocidade na retomada e foi imediatamente envolvido em uma disputa com três carros lado a lado, com Newgarden ultrapassando-o corajosamente pela parte externa. 

Rossi caiu para o oitavo lugar nas seis voltas seguintes. Enquanto isso, O’Ward construiu uma vantagem de 1,5 s sobre Rosenqvist na volta 108.

A vantagem de O’Ward era de 1s405 na volta 116. Ao mesmo tempo, Kirkwood entrou nos boxes, o que deu início a uma tendência com vários pilotos entrando para fazer paradas nas voltas seguintes, incluindo O’Ward, que abriu mão da liderança na volta 118. 

Malukas assumiu a liderança, com Dixon e Schumacher em segundo e terceiro lugares, respectivamente, na volta 120. 

Dixon fez seu pit stop na volta 124, com Schumacher seguindo dois voltas depois. Malukas continuou na pista. 

Malukas continuava na liderança na volta 135, com O’Ward agora em segundo e se aproximando com pneus mais novos, a 8s atrás.

A vantagem de Malukas sobre O’Ward diminuiu para 5,9820s na volta 140. No entanto, duas voltas depois, Malukas fez uma parada nos boxes e passou a liderança para O’Ward. 

Na volta 150, O’Ward liderava com 2s9 de vantagem sobre seu companheiro de equipe Lundgaard, com Armstrong em terceiro, 9s4 atrás. 

A bandeira amarela foi acionada na volta 151, depois que Schumacher rodou após um contato com Grosjean. Kirkwood estava se dirigindo ao pit lane, mas não conseguiu ser atendido devido ao início das voltas de bandeira amarela. 

Com os boxes abertos durante a bandeira amarela, Kirkwood permaneceu na pista para aproveitar a vantagem enquanto o pelotão fazia o pit stop, com exceção de Malukas, que assumiu a liderança. 

Malukas liderava O’Ward na retomada da corrida na volta 163, com um trio de carros ultrapassados entre eles. Power então executou uma manobra pela parte externa em Lundgaard para assumir o terceiro lugar na saída da Curva 2. 

Na volta 170, Malukas mantinha uma vantagem de 2,3265 s sobre O’Ward, com Power cerca de 6 s atrás, em terceiro. O’Ward começou a perder terreno nas 10 voltas seguintes, ficando 3,4 s atrás de Malukas. 

Os cinco primeiros após 190 voltas eram Malukas, O’Ward, Rosenqvist, Power e Lundgaard. 

Power foi o primeiro entre os cinco primeiros a fazer pit stop, entrando para a manutenção na volta 191. Rosenqvist entrou na volta seguinte, e O’Ward na volta 194. Malukas entrou na volta 195 e conseguiu recuperar a liderança, abrindo uma vantagem maior sobre O’Ward, de 6,5 s, na volta 200. 

No entanto, a bandeira amarela foi acionada momentos depois, quando Power bateu no muro após ficar preso na parte externa de uma disputa em três carros lado a lado, enquanto Lundgaard se enfiava por baixo dele e de McLaughlin. Power acabou caindo nos detritos e bateu no muro, mas conseguiu retornar aos boxes, onde os danos foram graves o suficiente para que ele saísse do Honda #26 da Andretti Global. 

Malukas liderou o pelotão até a bandeira verde na volta 210, com dois carros retardatários entre ele e O’Ward. Após um breve atraso, O’Ward ultrapassou o carro retardatário de Santino Ferrucci, deixando apenas Malukas na frente, com 1,1 s de vantagem. 

Momentos depois, o companheiro de equipe novato de Ferrucci, Caio Collet, colidiu com Newgarden na saída da Curva 4 e bateu no muro externo, provocando a bandeira amarela na volta 213. 

Kirkwood, Rossi, Dixon e Kyffin Simpson optaram por fazer pit stop e trocar os pneus durante a longa limpeza da pista. 

A reinicialização ocorreu na volta 226, com Malukas, O’Ward e McLaughlin lado a lado na disputa pela liderança. O’Ward assumiu a liderança após ultrapassar Malukas por dentro, com Malukas, que estava em posição de “ ”, em segundo, e McLaughlin em terceiro. 

A vantagem de O’Ward chegou a 0,5814 s na volta 231. Enquanto isso, a Direção de Prova aplicou uma penalidade de drive-through ao estreante da Dale Coyne Racing, Dennis Hauger, por estar fora da linha durante a retomada da corrida. 

A 10 voltas do final, a vantagem de O’Ward se manteve firme em 1,0248 s sobre Malukas. 

VeeKay começou a pressionar McLaughlin pela última vaga no pódio a seis voltas do final, com os dois pilotos 0,7s atrás de Malukas. VeeKay conseguiu ultrapassar McLaughlin a três voltas do final, quando a dupla alcançou o carro de Dixon, que estava uma volta atrás. 

No final, O’Ward conquistou a vitória com tranquilidade, enquanto Malukas conquistou o sexto segundo lugar de sua carreira na Indy. Enquanto isso, Palou terminou em 10º e conquistou oficialmente seu quinto título da Indy.

Pos. Piloto Diferença
Pato O'Ward Vencedor
David Malukas +1.7535
Rinus VeeKay +2.8641
Scott McLaughlin +5.2225
Christian Rasmussen +7.2108
Christian Lundgaard +7.7279
Josef Newgarden +8.8271
Marcus Ericsson +9.8435
Marcus Armstrong +15.2149
10º Álex Palou +15.9026
11º Louis Foster +16.0861
12º Mick Schumacher +17.0485
13º Nolan Siegel +17.6015
14º Alexander Rossi +18.1247
15º Kyle Kirkwood +20.8217
16º Kyffin Simpson +22.5506
17º Felix Rosenqvist +24.5998
18º Scott Dixon 1 volta
19º Romain Grosjean +14.0833
20º Santino Ferrucci 1 volta
21º Dennis Hauger 1 volta
22º Sting Ray Robb 1 volta
23º Graham Rahal 3 voltas
24º Caio Collet 38 voltas
25º Will Power 50 voltas

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