Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville
Palou resistiu à pressão de Newgarden nas voltas finais, conquistando sua quinta vitória na temporada de 2026
Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images
O atual campeão da Indy, Alex Palou, deu continuidade à sua campanha rumo à temporada de 2026 ao vencer o Borchetta Bourbon Music City Grand Prix no Nashville Speedway nesta segunda-feira (20).
Depois de largar em quarto lugar no Honda nº 10 da Chip Ganassi Racing, o espanhol assumiu a liderança logo após a metade da corrida e venceu com uma vantagem de 0s8731 sobre Josef Newgarden, da Team Penske, no oval. Esta é a quinta vitória de Palou na temporada.
David Malukas, que largou em 25º (último), terminou em terceiro e, completando o trio da Team Penske, ficou Scott McLaughlin, que avançou após uma relargada no final da corrida e terminou logo atrás do pódio, em quarto. Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing, ficou em quinto.
Com a vitória, Palou amplia sua liderança no campeonato, saindo de Nashville com uma vantagem de 83 pontos sobre Malukas (457 a 374), que retomou o segundo lugar após terminar em terceiro. Kyle Kirkwood, da Andretti Global, que terminou em 10º após largar na pole, caiu para o terceiro lugar na classificação geral e está 87 pontos atrás de Palou.
A corrida
A largada inicial foi cancelada devido ao pelotão estar muito espalhado, mas Kirkwood liderou o pelotão até a bandeira verde, partindo da pole na segunda volta.
Newgarden ficou para trás por um breve momento, mas recuperou e voltou a correr lado a lado com Kirkwood, com Palou em terceiro, a alguns comprimentos de carro atrás.
Ao longo das primeiras 14 voltas, Kirkwood continuou na liderança, seguido por Newgarden e Palou, mas foi Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, quem sofreu uma queda dramática no grid, caindo da sexta para a nona posição.
Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, foi quem perdeu mais posições (cinco), caindo da quinta para a décima.
A bandeira amarela foi acionada na volta 19 depois que o novato da AJ Foyt Racing, Caio Collet, perdeu o controle na Curva 4 e bateu no muro externo.
Pilotos como Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), juntamente com David Malukas, da Team Penske, e Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, optaram por não fazer pit stop e subiram para ocupar a primeira, segunda e terceira posições.
Enquanto isso, McLaughlin venceu a corrida ao sair da pista de pit stop, superando por pouco Kirkwood, Palou e, em seguida, Newgarden.
Foster liderou o pelotão no reinício da corrida na volta 32, com McLaughlin, Kirkwood e Palou conseguindo ultrapassar rapidamente Lundgaard, que acabou caindo para fora do top 10. Malukas assumiu a liderança à frente de Foster uma volta depois, com Foster caindo para a sétima posição.
Apesar de estar com pneus usados, Malukas começou a ampliar a vantagem sobre seu companheiro de equipe, McLaughlin para 2s na volta 44.
Na volta 50, Malukas mantinha uma vantagem de 3,7s ao alcançar a parte de trás do pelotão, onde estava Graham Rahal, da RLL. No entanto, Malukas continuou tendo dificuldades para ultrapassar Rahal, o que permitiu que McLaughlin se aproximasse a 1s5 nas sete voltas seguintes.
Malukas entrou nos boxes na volta 61, entregando a liderança a McLaughlin. Malukas caiu para a 23ª posição, uma volta atrás, e esperava que a corrida permanecesse sob bandeira verde até que o restante do pelotão fizesse sua próxima rodada de paradas nos boxes.
McLaughlin também teve dificuldades para ultrapassar Rahal, ficando atrás dele, mas mantendo uma vantagem de 0s7 sobre Kirkwood. McLaughlin finalmente conseguiu ultrapassar Rahal na volta 72.
Quem mais subiu na classificação desde a retomada foi Rinus VeeKay, da Juncos Hollinger Racing, que subiu 10 posições e já estava em quinto lugar na volta 78. Ele entrou nos boxes na volta seguinte.
McLaughlin fez seu pit stop na volta 82, enquanto liderava, e voltou para a pista bem atrás de Malukas, à medida que o ciclo de pit stops continuava.
Malukas ultrapassou Ericsson e assumiu o terceiro lugar a 27 voltas do final; Ericsson caiu então para o quinto lugar quando Rosenqvist o ultrapassou devido à perda de impulso.
Na volta 200, Palou liderava com uma vantagem de 0,2070s sobre Newgarden. A 20 voltas do final, a vantagem de Palou era de 0s4. Ao mesmo tempo, McLaughlin ultrapassou Ericsson e assumiu o quinto lugar. McLaughlin subiu para a quarta posição algumas voltas depois.
A ordem de corrida permaneceu inalterada a 10 voltas do final, com Newgarden incapaz de recuperar terreno. A vantagem de Palou aumentou para 0s7 a cinco voltas do final, com apenas Newgarden e Malukas ainda na disputa pela vitória.
Palou contornou o carro de Foster, que estava uma volta atrás, e seguiu rumo a uma vitória confortável, sua quinta da temporada.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|225
|
|4
|2
|J. Newgarden Team Penske
|2
|225
|
0.8731
|4
|3
|D. Malukas Team Penske
|12
|225
|
1.2198
|3
|4
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|225
|
5.4435
|4
|5
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|225
|
6.0746
|4
|6
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|225
|
6.9916
|4
|7
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|225
|
7.9795
|4
|8
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|225
|
8.7447
|4
|9
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|225
|
9.3648
|5
|10
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|225
|
10.1497
|4
|11
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|225
|
11.1337
|4
|12
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|225
|
11.7236
|4
|13
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|225
|
13.0012
|4
|14
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|225
|
16.6682
|4
|15
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|225
|
19.0542
|4
|16
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|225
|
23.8636
|4
|17
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|223
|
1 lap
|5
|18
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|218
|
6 laps
|7
|19
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|209
|
15 laps
|9
|20
|W. Power Andretti Global
|26
|209
|
15 laps
|6
|21
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|178
|
46 laps
|4
|22
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|127
|
97 laps
|3
|23
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|121
|
103 laps
|2
|24
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|104
|
120 laps
|2
|25
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|17
|
207 laps
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