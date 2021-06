Álex Palou, venceu a 9ª etapa da temporada de 2021 da Indy neste domingo (20) em Road America. O piloto da Chip Ganassi garantiu a sua segunda vitória na categoria norte-americana depois que o líder Josef Newgarden sofreu um problema de motor a duas voltas do fim. Colton Herta, da Andretti, terminou a corrida na segunda posição e Will Power, da Penske, completou os três primeiros.

Palou foi implacável em sua busca por Newgarden, correndo oito décimos atrás do piloto da Penske e 5s à frente de Herta, que por sua vez estava 5s à frente do Power. Havia uma batalha genuína pela liderança na volta 51.

A duas voltas do fim, o piloto espanhol viu a Penske do norte-americano quebrar para garantir sua vitória no GP de Elkhart Lake. Newgrden precisou se arrastar para terminar em 21º.

O ex-piloto da Haas na Fórmula 1 Romain Grosjean, que largou da sétima posição, ficou com o quinto lugar, atrás de Scott Dixon, da Chip Ganassi.

Kevin Magnussen, que estreou na Indy neste final de semana com a McLaren, precisou abandonar a prova. O dinamarquês chegou a liderar algumas voltas mas, na volta 34, o carro do piloto apresentou problemas mecânicos, sendo forçado a encostar.

Veja os resultados da corrida em Road America:

