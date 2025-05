Álex Palou conseguiu quase tudo o que a Fórmula Indy tem a oferecer em sua jovem carreira. O espanhol é tricampeão e chegou ao domingo com 15 vitórias na carreira, com apenas 28 anos de idade.

Havia apenas um 'buraco' gritante em seu currículo: o Troféu Borg Warner. Mas em um domingo frio e nublado em Indianápolis, Palou riscou oficialmente esse item de sua lista.

Palou ultrapassou Marcus Ericsson, vencedor de 2022, nos estágios finais da corrida e dominou até o último momento, conquistando 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Foi a quinta vitória de Palou em 2025, uma sequência dominante que o deixa como o favorito ao título do campeonato.

"Não consigo acreditar", disse Palou. "Que dia incrível. Que corrida incrível. ... Pela equipe 10, todos da CGR, HRC. Não consigo acreditar. É incrível estar aqui. É incrível vencer."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing, atravessa o pátio de tijolos no Indianapolis Motor Speedway para vencer a Indy 500 de 2025. Foto de: Brandon Badraoui / Motorsport Images via Getty Images

"No final, eu não sabia se conseguiria passar o Marcus ou não", admitiu Palou. "Mas consegui. Primeira vitória em um oval. Não tinha lugar melhor."

Palou, emocionado, também comemorou a vitória de forma semelhante à conquistada pelo brasileiro Hélio Castroneves, correndo pela pista antes de comemorar com sua equipe e a torcida. Enquanto isso, Ericsson observava, desanimado, depois de finaliza a prova a apenas 0s6822 de seu segundo triunfo na Indy 500.

David Malukas terminou em terceiro, fechando um dia forte para a AJ Foyt Racing. Pato O'Ward e Felix Rosenqvist completaram os cinco primeiros, com Kyle Kirkwood, Santino Ferrucci, Christian Rasmussen, Christian Lundgaard e Conor Dalywrapping fechando os 10 primeiros. O brasileiro Hélio Castroneves terminou em 13º lugar.

A corrida

A corrida de domingo começou de forma caótica, com dois acidentes antes antes mesmo dos pilotos completaram uma volta completa com bandeira verde. Após um breve atraso devido à chuva no início da corrida, Scott McLaughlin, da Penske, perdeu o controle de seu Chevrolet nº 3 ao tentar aquecer os pneus e colidiu com o muro interno no início da última volta de 'apresentação'.

A prova começou sob cautela como resultado do erro de McLaughlin. Os carros restantes criaram as tradicionais filas de três e finalmente receberam a bandeira verde no final da quarta volta, mas a corrida foi novamente 'interrompida' depois que Marco Andretti bateu na curva 1, e sua 20ª participação na Indy 500 foi anulada por um choque com Jack Harvey.

Scott McLaughlin, Equipe Penske Foto de: James Gilbert / Getty Images

Isso definiu o tom do dia, com acidentes e problemas mecânicos abalando o grid e eliminando muitos candidatos promissores.

Alexander Rossi chegou entre os cinco primeiros, mas teve um problema na caixa de câmbio e seu carro pegou fogo durante um pit stop não programado. Rinus Veekay perdeu o controle de sua máquina e bateu no muro dos boxes ao entrar para uma parada com bandeira verde. Algumas voltas depois, o pole Robert Shwartzman bateu em sua equipe e no muro dos boxes.

A tentativa de Kyle Larson de fazer a dobradinha - Indy 500 e NASCAR em Charlotte - foi ameaçada pela chuva e por muitas advertências, mas todas as preocupações com o tempo foram desfeitas quando Larson colidiu com Kyffin Simpson e Sting Ray Robb na volta 91. A chance do bicampeão Josef Newgarden de entrar para a história também terminou cedo, pois foi prejudicado por um problema na bomba de combustível após apenas 135 voltas. Scott Dixon sofreu um incêndio antes da largada e acabou perdendo três voltas quando sua equipe decidiu substituir os freios.

No final, apenas 23 dos 33 carros chegaram à última volta, com Nolan Siegel, da Arrow McLaren, batendo na última volta e encerrando a corrida 'mais cedo'.

1 6 10 Alex Palou 200 14 5 02:57:38.2965 168.883 2 9 28 Marcus Ericsson 200 17 5 02:57:38.9787 168.872 3 7 4 David Malukas 200 2 5 02:57:39.4391 168.864 4 3 5 Pato O'Ward 200 2 5 02:57:40.4292 168.849 5 5 60 Felix Rosenqvist 200 -- 5 02:57:41.2429 168.836 6 23 27 Kyle Kirkwood 200 2 5 02:57:42.2787 168.819 7 15 14 Santino Ferrucci 200 -- 5 02:57:43.2867 168.803 8 18 21 Christian Rasmussen 200 8 5 02:57:44.3239 168.787 9 8 7 Christian Lundgaard 200 -- 6 02:57:47.5557 168.736 10 11 76 Conor Daly 200 13 5 02:57:51.6090 168.672 11 2 75 Takuma Sato 200 51 5 02:57:55.2122 168.615 12 21 90 Callum Ilott 200 -- 5 02:57:59.6883 168.544 13 22 06 Helio Castroneves 200 -- 5 02:58:37.9083 167.943 14 16 30 Devlin DeFrancesco 200 17 5 02:58:40.4004 167.904 15 20 45 Louis Foster 200 -- 5 02:58:41.2969 167.890 16 24 6 Nolan Siegel 199 -- 5 02:57:08.9498 168.502 17 27 26 Colton Herta 199 -- 5 02:58:01.2688 167.677 18 14 33 Ed Carpenter 199 1 5 02:58:04.9409 167.619 19 33 12 Will Power 199 -- 6 02:58:06.2100 167.599 20 28 15 Graham Rahal 199 -- 6 02:58:35.3603 167.143 21 30 66 Marcus Armstrong 198 -- 5 02:57:46.7264 167.062 22 26 24 Jack Harvey 198 3 5 02:58:11.0046 166.682 23 4 9 Scott Dixon 197 -- 6 02:58:04.1386 165.947 24 25 23 Ryan Hunter-Reay 171 48 5 02:42:02.7642 158.288 25 32 2 Josef Newgarden 135 -- 5 02:17:14.9730 147.541 26 17 77 Sting Ray Robb 91 -- 3 01:27:04.9592 156.748 27 19 17 Kyle Larson 91 -- 3 01:27:04.9818 156.747 28 13 8 Kyffin Simpson 91 -- 3 01:27:05.0037 156.746 29 1 83 Robert Shwartzman 87 8 2 01:21:31.0585 160.088 30 31 18 Rinus VeeKay 81 -- 2 01:18:38.1841 154.509 31 12 20 Alexander Rossi 73 14 1 01:07:46.8073 161.552 32 29 98 Marco Andretti 4 -- -- 00:06:30.4913 92.192 33 10 3 Scott McLaughlin -- -- -- 00:00:00.0000 0.000

