Indy: Palou vence corrida frenética em Road America

Foi um fim de semana caótico na Indy em uma corrida desafiadora em Road America. Mas isso não impediu que Álex Palou voltasse a vencer. A conquista deste domingo foi a sexta vitória do espanhol, trazendo o 'dominador' do campeonato de volta à frente do pelotão depois de dois resultados atípicos em Detroit e no World Wide Technology Raceway.

Mas não se deixe enganar pelo resultado: Palou raramente esteve à frente na corrida. Ele se classificou em segundo lugar, mas ficou de fora dos cinco primeiros depois de ousadas manobras dos pilotos ao seu redor. Quando passou Will Power no reinício da corrida, Power lhe pagou na curva seguinte.

Com esse contratempo inicial, Palou continuou avançando. Quando Power e Kyle Kirkwood se envolveram em duas disputas intensas, Palou aproveitou a ocasião para passar por eles. Quando Josef Newgarden freou tarde demais e passou por cima do companheiro de equipe Scott McLaughlin na curva 5, Palou passou por ele e aproveitou para alcançar e ultrapassar McLaughlin algumas curvas depois.

O momento certo também teve um papel importante. Christian Lundgaard parecia pronto para conquistar sua primeira vitória no ano, mas uma advertência oportuna permitiu que Palou e outros esticassem o combustível até a janela necessária para chegar ao final com mais uma parada.

Mesmo assim, Palou não conseguiu manter a liderança. Seu companheiro de equipe, Scott Dixon, assumiu a liderança e acompanhou Palou nas últimas voltas. Mas o neozelandês teve que ir para o box faltando 17 voltas e precisava de mais um aviso se quisesse chegar ao final. Essa advertência nunca aconteceu, forçando Dixon a ir para o box a duas voltas do fim.

A partir daí, foi só Palou. O tricampeão da Fórmula Indy recebeu a bandeirada quadriculada com 2m1725s de vantagem sobre Felix Rosenqvist e voltou a vencer.

O segundo lugar de Rosenqvist foi seu melhor resultado desde 2023. Santino Ferrucci foi o terceiro colocado, dando à A.J. Foyt Racing mais um pódio, que ele comemorou com uma cerveja jogada por um fã depois que ele parou na curva 1, com o carro sem combustível.

Kirkwood e Marcus Armstrong fecharam os cinco primeiros, com Kyffin Simpson, David Malukas, Nolan Siegel, Dixon e Rinus Veekay completando os 10 primeiros.

