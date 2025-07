Indy: Pato O'Ward opta por estratégia 'ousada' e vence em Toronto

Pato O'Ward saiu dos treinos classificatórios da Indy, no sábado, questionando como poderia compensar a perda de ritmo em comparação aos líderes em Toronto. A poucos minutos da corrida de domingo, sua equipe encontrou uma resposta.

Com a presença do CEO da McLaren Racing, Zak Brown, O'Ward usou pit stops oportunos e forneceu a velocidade necessária quando foi preciso para vencer a Ontario Honda Dealers Indy Toronto de domingo. O resultado foi a segunda vitória do astro mexicano no ano.

Todas as esperanças de vencer aquele fim de semana em Iowa foram destruídas por uma bandeira amarela inoportuna após um pit stop na reta final. Mas, sete dias depois, O'Ward cronometrou suas idas aos boxes no momento certo.

"Não posso dizer que estava esperando por isso hoje", admitiu O'Ward. "Mas eu estava me sentindo muito bem com o pneu principal durante todo o fim de semana. Estávamos com um pouco de dificuldade para fazer o alternador funcionar na classificação. ... Mas eu sabia que tinha um ótimo carro para a corrida e os caras acertaram em cheio na estratégia."

No desenrolar da corrida

O'Ward foi um dos quatro pilotos a ir para o box nas primeiras voltas da corrida, saindo dos pneus alternativos, que se degradavam rapidamente, trocando para os primários para o restante da corrida. Momentos depois, um dos pilotos que pararam - Scott McLaughlin - perdeu uma roda e abandonou a prova.

Isso colocou O'Ward na estratégia vencedora e outra penalização para Alexander Rossi logo depois que ele parou pela segunda vez na volta 29 o colocou na posição principal. Ele avançou no terceiro stint que se seguiu e ficou em segundo lugar, atrás de Rinus VeeKay, que estava em uma estratégia de duas paradas. Quando Veekay fez sua última parada no final da volta 57, O'Ward deu o bote.

A partir daí, foi tranquilo. O piloto de 26 anos conquistou uma vitória confortável. O restante do pódio foi formado por Veekay em segundo, conquistando seu melhor resultado no ano. E Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, ficou em terceiro e garantiu seu primeiro pódio na Fórmula Indy.

Resultado

