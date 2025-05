Após a polêmica enfrentada no domingo, a Indy oficializou uma punição à equipe Penske por encontrar irregularidades nos carros antes da classificação para as 500 Milhas de Indianápolis. Por isso, Will Power e Josef Newgarden largarão das duas últimas posições no grid de 33 carros da prova do próximo domingo (25).

No domingo, no Indianapolis Motor Speedway, os delegados técnicos da Indy viram algo intrigante no atenuador traseiro do Chevrolet Penske nº 2 de Josef Newgarden. Supostamente, a equipe modificou uma peça que não deveria ter sido mexida.

Will Power passou na inspeção técnica pré-qualificação apesar das modificações, enquanto Newgarden não passou. A equipe tentou consertar os carros nos boxes, na esperança de ainda participar da classificação do Fast 12.

No entanto, isso não foi permitido e os carros acabaram sendo retirados do grid. Originalmente, Newgarden estava programado para largar em 11º e Power em 12º, mas alguns competidores acreditavam que isso era injusto. Pato O'Ward alegou que eles provavelmente correram fora dos regulamentos na sessão de qualificação de sábado e deveriam ter sido enviados para o Bump Day.

Suspensões, multas, perda da posição de largada

Will Power, Equipe Penske Foto de: Penske Entertainment

Na segunda-feira, a Indy tomou uma atitude importante. Newgarden largará na 32ª posição e Power na 33ª.

"A integridade das 500 Milhas de Indianápolis é primordial, e essa violação da regra da Indy contra a modificação dessa peça e seu uso 'como fornecido' é clara", disse o presidente da Indy, J. Douglas Boles. "A penalidade deve ser maior do que simplesmente largar onde os carros poderiam ter se classificado de qualquer maneira, se tivessem a oportunidade. Os carros devem estar no grid como dois dos 33 mais rápidos; no entanto, largar na ponta do campo é a penalidade apropriada neste caso".

A Indy também suspendeu os estrategistas das equipes de ambos os carros e multou cada um deles em 100 mill dólares (aproximadamente R$600 mil). Eles também perderão os pontos obtidos na classificação. Scott McLaughlin, que bateu no treino da manhã de domingo, não participou da classificação do Fast 12.

Os oficiais da Indy ainda inspecionaram o carro nº 3 e disseram: "Após a revisão do carro e a Indy apreender o atenuador do nº 3, a Indy descobriu que o carro estava de fato usando um atenuador legal e não modificado".

Boles continuou: "O momento positivo em torno da Indy e das 500 Milhas de Indianápolis tem crescido muito nos últimos meses, e queremos que fique claro que nossa intenção é manter esse momento e desencorajar as equipes a colocarem a Indy em posições que ponham em risco a integridade da nossa arbitragem e o nível do campo de jogo. Ao olharmos para o restante da semana e para a corrida deste fim de semana, faremos tudo o que pudermos para deixar claro que esta não é apenas a melhor corrida do planeta, mas uma corrida em que os melhores vencem em condições totalmente justas".

