A Penske chegou no segundo dia de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis com 25% de chances de garantir a pole position da edição deste ano, com seus três pilotos avançando para o Fast 12. Mas acabou sem colocar nenhum carro sequer na pista na primeira parte da disputa deste domingo.

Primeiro, foi o forte acidente de Scott McLaughlin no treino livre da manhã. Mas, o que realmente chamou a atenção de todos, foi o que aconteceu com os outros dois carros. Josef Newgarden e Will Power tiveram seus carros retirados abruptamente da fila no momento em que o Fast 12 começava, tirando a chance de ambos de participarem da classificação e da briga pela pole.

Qual foi o problema?

Quanto ao que de fato aconteceu, logo houve alguns esclarecimentos: "Houve uma violação do ajuste da carroceria no atenuador traseiro", explicou o diretor técnico da Indy, Kevin Blanch. "Tão rápido quanto esse processo acontece, nós os submetemos à análise, colocamos todos na fila e, antes da classificação, eles decidiram sair da fila".

O presidente da equipe Penske, Tim Cindric, falou com a Fox, dando mais detalhes sobre o que aconteceu do ponto de vista deles.

"Basicamente, o carro #12 [Power] passou na inspeção e, quando o carro #2 [Newgarden] passou pela inspeção, foi apontado que o oficial não gostou do que você viu nas imagens. Havia uma mistura no atenuador e decidimos dar uma olhada (no carro nº 12) e era a mesma coisa, então não havia motivo para correr com o carro nº 12 sabendo que era igual ao carro nº 2".

"Na verdade, voltei e olhei o carro #3 [McLaughlin] pela manhã e ele não tinha isso, então houve um pouco de aleatoriedade internamente que precisamos resolver. É uma pena que não tenhamos dado aos nossos pilotos a chance de tentar".

Cindric continuou explicando que eles entendiam que poderiam consertar esses problemas nos boxes, mas os rivais não concordaram e foi decidido que isso estava fora do escopo do que as equipes podem fazer naquele momento.

Como resultado desses problemas de inspeção e do acidente anterior de McLaughlin, os três pilotos da Penske dividirão a quarta fila do grid de largada. Usando seus tempos de sábado, McLaughlin largará em 10º, Newgarden em 11º e Power em 12º para a 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.

