Após um grande atraso por conta da chuva, a Indy realizou a classificação da etapa de Gateway no início da noite deste sábado. Will Power foi o mais rápido, garantindo sua primeira pole position na temporada 2025, enquanto Álex Palou, que vem dominando o campeonato, foi apenas o nono colocado.

Inicialmente programada para 16h, horário de Brasília, a forte chuva que caiu sobre o estado de Illinois, centro-oeste dos Estados Unidos, forçou a Indy a jogar a classificação da etapa para às 18h30, modificando toda a programação do dia, cancelando uma sessão que visava especificamente emborrachar o traçado externo do circuito.

Oitava de 17 etapas da temporada 2025, Gateway é a primeira prova oval do campeonato para além das 500 Milhas.

Com o grid de largada definido com base na somatória de duas voltas rápidas, Power foi o melhor do grid, com um tempo total de 49s908, com Scott McLaughlin em segundo, com 50s060. Pato O'Ward, David Malukas e Josef Newgarden completaram o top 5. Já Palou, que lidera com 90 minutos de vantagem para o mexicano da McLaren, foi apenas o nono, com um somatório de 50s453.

A etapa de Gateway da Indy tem largada marcada para 21h, horário de Brasília neste domingo, com transmissão da TV Cultura e da ESPN. A decisão foi tomada para evitar um choque com a transmissão da NASCAR.

POS Nº PILOTO EQUIPE VOLTA 1 VOLTA 2 TOTAL 1 12 Will Power Team Penske 24.9201 24.9887 00:49.9088 2 3 Scott McLaughlin Team Penske 24.9458 25.1145 00:50.0603 3 5 Pato O'Ward Arrow McLaren 25.0588 25.1673 00:50.2261 4 4 David Malukas A.J. Foyt Enterprises 25.1415 25.1157 00:50.2572 5 2 Josef Newgarden Team Penske 25.1021 25.2025 00:50.3046 6 66 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 25.2110 25.1376 00:50.3486 7 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 25.2647 25.1003 00:50.3650 8 26 Colton Herta Andretti Global 25.2213 25.1958 00:50.4171 9 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 25.2839 25.1699 00:50.4538 10 27 Kyle Kirkwood Andretti Global 25.3167 25.1801 00:50.4968 11 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 25.3623 25.1955 00:50.5578 12 20 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 25.3231 25.2398 00:50.5629 13 28 Marcus Ericsson Andretti Global 25.3884 25.3429 00:50.7313 14 7 Christian Lundgaard Arrow McLaren 25.4562 25.4293 00:50.8855 15 76 Conor Daly Juncos Hollinger Racing 25.4878 25.4152 00:50.9030 16 90 Callum Ilott PREMA Racing 25.3851 25.5319 00:50.9170 17 30 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 25.4902 25.5626 00:51.0528 18 18 Rinus VeeKay Dale Coyne Racing 25.5465 25.5250 00:51.0715 19 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 25.7559 25.3913 00:51.1472 20 6 Nolan Siegel Arrow McLaren 25.7426 25.4581 00:51.2007 21 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 25.7956 25.6604 00:51.4560 22 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 25.7369 25.7838 00:51.5207 23 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 25.7038 25.8798 00:51.5836 24 83 Robert Shwartzman PREMA Racing 25.8478 25.7978 00:51.6456 25 21 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 25.8571 25.8166 00:51.6737 26 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 26.0871 25.9255 00:52.0126 27 51 Jacob Abel Dale Coyne Racing 26.3576 26.1438 00:52.5014

