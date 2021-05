Depois da batida de Stefan Wilson na volta 32 neste domingo (30) na 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, principal prova do calendário da Indy, Graham Rahal protagonizou o segundo acidente da corrida.

No volta 119, terceiro quarto da prova, o carro de Rahal não teve a roda traseira esquerda bem presa em sua parada nos boxes. Ao sair dos pitlane, portanto, a roda se soltou, fazendo com que o monoposto do piloto atingisse o muro com força. Conor Daly atropelou o pneu voador do carro do norte-americano e a segunda bandeira da corrida foi acionada.

Os pilotos Hélio Castroneves e Álex Palou passavam ao lado de Rahal no momento da batida.

Veja vídeo do acidente:

