Após um hiato de 17 anos, a IndyCar anunciou que retornará ao Kansas Speedway no dia 8 de maio de 2027, em parceria com a NASCAR para um grande evento conjunto.

A corrida marca a primeira aparição da categoria de monopostos no oval de 1,5 milha em Kansas City, no Kansas, desde 2010. O evento contará com a Indy dividindo os holofotes com a Cup Series e a Truck Series.

“Mal podemos esperar para trazer a Indy de volta ao Kansas Speedway e oferecer mais uma oportunidade incrível de mostrar nosso esporte ao lado da NASCAR por meio de nossa parceria com a FOX Sports”, disse o presidente da IndyCar, J. Douglas Boles.

“O Kansas tem um histórico de proporcionar algumas das disputas mais emocionantes, roda a roda, do nosso esporte, e sabemos o quanto os fãs de corrida são apaixonados pela IndyCar em ovais".

“À medida que continuamos a aproveitar o enorme impulso da Indy, a oportunidade de retornar ao Kansas Speedway e adicionar mais uma pista oval de alta velocidade ao nosso calendário é empolgante para nossos fãs, pilotos, equipes e parceiros. Será uma maneira espetacular de dar início a um mês de maio agitado e emocionante".

O presidente do Kansas Speedway, Pat Warren, compartilhou desse entusiasmo, destacando a variedade única que os fãs experimentarão na pista.

“Esta é uma vitória incrível para os fãs de corridas”, disse Warren. “Incluir a Indy em nosso fim de semana de maio traz uma enorme dose de emoção e valor, com três modalidades distintas na pista no mesmo dia. A Indy tem uma rica história de corridas aqui no Kansas Speedway, então sabemos que haverá ação em cada curva".

Uma história de chegadas disputadas

A largada da Road Runner Turbo Indy 300 Foto: Andy Sallee

A próxima corrida será a 11ª prova da Indy realizada no Kansas Speedway. A categoria já havia disputado corridas no local anualmente de 2001 a 2010, começando com a vitória inaugural de Eddie Cheever Jr., vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 1998, e terminando com vitórias consecutivas de Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, em abril de 2009 e maio de 2010.

Durante esse período, a pista ganhou fama pelas margens de vitória extremamente apertadas, produzindo duas das dez chegadas mais disputadas da história da Indy.

Em 2004, o então campeão da Indy 500, Buddy Rice, superou seu companheiro de equipe Vitor Meira por apenas 0,0051 segundos — na época, a segunda chegada mais acirrada já registrada pela série. No ano seguinte, o então campeão da categoria, Tony Kanaan, derrotou Dan Wheldon por meros 0,012 segundos.

Validado na pista

Kansas Speedway Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

O anúncio do retorno ocorre poucos dias depois de a Indy ter realizado um teste de validação aerodinâmica no autódromo no dia 20 de novembro. Pato O’Ward e Will Power completaram juntos 257 voltas, marcando a primeira vez que o chassi da geração atual da Indy correu naquela pista.

“Foi uma experiência muito boa”, disse O’Ward, 12 vezes vencedor de corridas da Indy. “Testamos vários pacotes aerodinâmicos diferentes e chegamos a um ponto em que o carro não estava mais derrapando e em que estávamos dentro da janela para fazer algumas alterações de equilíbrio e realmente sentir essas mudanças".

"No geral, isso me lembrou uma mistura entre o Texas Motor Speedway e o de Nashville (Superspeedway) – duas ótimas pistas para a Indy. Então, acho que vai render uma corrida muito boa e uma oportunidade legal de ter mais uma corrida em superspeedway antes da ‘500’, o que não acontecia há alguns anos. Vai ser um mês de maio bem agitado".

Power, bicampeão da categoria e vencedor da Indy 500 de 2018 ao volante do Honda #26 da Andretti Global, mostrou-se igualmente otimista quanto ao retorno da pista ao calendário.

“Foi muito bom voltar à pista no Kansas Speedway. É um superspeedway conhecido por algumas corridas fantásticas da Indy, e acredito que também será uma ótima maneira de entrar no Mês de Maio. O teste foi uma boa prévia do que está por vir. Mal posso esperar para voltar ao Kansas e fazer uma ótima corrida".

Atualizações sobre programação e transmissão

Volta de aquecimento Foto: Penske Entertainment

Com a etapa do Kansas Speedway confirmada, o calendário de 2027 da Indy chega a 18 corridas pelo segundo ano consecutivo. Essa etapa também marca o segundo fim de semana conjunto em pista oval com a NASCAR no calendário de 2027, após o retorno da categoria de monopostos ao Phoenix Raceway no sábado, 13 de março.

Após a corrida no Kansas, a Indy seguirá diretamente para o Indianapolis Motor Speedway para a corrida no traçado misto no sábado, 15 de maio, preparando o terreno para a 111ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, no domingo, 30 de maio.

Para acomodar a viagem ao Kansas, a IndyCar alterou as datas do teste aberto anual da Indy 500. Originalmente programado para 4 e 5 de maio, o teste agora ocorrerá na quinta e na sexta-feira, 29 e 30 de abril.

O primeiro dia será reservado para os pilotos concluírem o Programa de Orientação para Novatos e os testes de reciclagem, enquanto todos os carros entrarão na pista no segundo dia.

Calendário atualizado da Indy 2027

Etapa Data Local Tipo de pista 1 Domingo, 7 de março Ruas de St. Pete Circuito de rua 2 Sábado, 13 de março Phoenix Raceway Oval 3 Domingo, 21 de março Ruas de Arlington Circuito de Rua 4 Domingo, 4 de abril Barber Motorsports Park Autódromo 5 Domingo, 18 de abril Ruas de Long Beach Circuito de Rua 6 Sábado, 8 de maio Kansas Speedway (Nova adição) Oval 7 Sábado, 15 de maio Circuito de Rua do Indianapolis Motor Speedway Circuito de Rua 8 Domingo, 30 de maio 111ª edição das 500 Milhas de Indianápolis Oval 9 Domingo, 6 de junho Ruas de Detroit Circuito de Rua 10 Domingo, 13 de junho World Wide Technology Raceway Oval 11 Domingo, 27 de junho Road America Autódromo 12 Domingo, 4 de julho Circuito de Carros Esportivos de Mid-Ohio Autódromo 13 Domingo, 18 de julho Circuito de Barcelona-Catalunha Circuito de Rua 14 Domingo, 1º de agosto Circuito Internacional de Portland Autódromo 15 Domingo, 15 de agosto Ruas de Markham Circuito de Rua 16 Sábado, 28 de agosto Milwaukee Mile – Corrida 1 Oval 17 Domingo, 29 de agosto Milwaukee Mile, Corrida 2 Oval 18 Domingo, 5 de setembro WeatherTech Raceway Laguna Seca Autódromo

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