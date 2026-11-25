Indy retorna ao Kansas em 2027, em final de semana conjunto com a NASCAR
Após um teste bem-sucedido de pneus e aerodinâmica, o principal campeonato de monopostos do EUA terá uma segunda dobradinha com a NASCAR em maio de 2027
Kansas Speedway (via Jonathan Bachman/Getty Images)
Após um hiato de 17 anos, a IndyCar anunciou que retornará ao Kansas Speedway no dia 8 de maio de 2027, em parceria com a NASCAR para um grande evento conjunto.
A corrida marca a primeira aparição da categoria de monopostos no oval de 1,5 milha em Kansas City, no Kansas, desde 2010. O evento contará com a Indy dividindo os holofotes com a Cup Series e a Truck Series.
“Mal podemos esperar para trazer a Indy de volta ao Kansas Speedway e oferecer mais uma oportunidade incrível de mostrar nosso esporte ao lado da NASCAR por meio de nossa parceria com a FOX Sports”, disse o presidente da IndyCar, J. Douglas Boles.
“O Kansas tem um histórico de proporcionar algumas das disputas mais emocionantes, roda a roda, do nosso esporte, e sabemos o quanto os fãs de corrida são apaixonados pela IndyCar em ovais".
“À medida que continuamos a aproveitar o enorme impulso da Indy, a oportunidade de retornar ao Kansas Speedway e adicionar mais uma pista oval de alta velocidade ao nosso calendário é empolgante para nossos fãs, pilotos, equipes e parceiros. Será uma maneira espetacular de dar início a um mês de maio agitado e emocionante".
O presidente do Kansas Speedway, Pat Warren, compartilhou desse entusiasmo, destacando a variedade única que os fãs experimentarão na pista.
“Esta é uma vitória incrível para os fãs de corridas”, disse Warren. “Incluir a Indy em nosso fim de semana de maio traz uma enorme dose de emoção e valor, com três modalidades distintas na pista no mesmo dia. A Indy tem uma rica história de corridas aqui no Kansas Speedway, então sabemos que haverá ação em cada curva".
Uma história de chegadas disputadas
A largada da Road Runner Turbo Indy 300
Foto: Andy Sallee
A próxima corrida será a 11ª prova da Indy realizada no Kansas Speedway. A categoria já havia disputado corridas no local anualmente de 2001 a 2010, começando com a vitória inaugural de Eddie Cheever Jr., vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 1998, e terminando com vitórias consecutivas de Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, em abril de 2009 e maio de 2010.
Durante esse período, a pista ganhou fama pelas margens de vitória extremamente apertadas, produzindo duas das dez chegadas mais disputadas da história da Indy.
Em 2004, o então campeão da Indy 500, Buddy Rice, superou seu companheiro de equipe Vitor Meira por apenas 0,0051 segundos — na época, a segunda chegada mais acirrada já registrada pela série. No ano seguinte, o então campeão da categoria, Tony Kanaan, derrotou Dan Wheldon por meros 0,012 segundos.
Validado na pista
Kansas Speedway
Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
O anúncio do retorno ocorre poucos dias depois de a Indy ter realizado um teste de validação aerodinâmica no autódromo no dia 20 de novembro. Pato O’Ward e Will Power completaram juntos 257 voltas, marcando a primeira vez que o chassi da geração atual da Indy correu naquela pista.
“Foi uma experiência muito boa”, disse O’Ward, 12 vezes vencedor de corridas da Indy. “Testamos vários pacotes aerodinâmicos diferentes e chegamos a um ponto em que o carro não estava mais derrapando e em que estávamos dentro da janela para fazer algumas alterações de equilíbrio e realmente sentir essas mudanças".
"No geral, isso me lembrou uma mistura entre o Texas Motor Speedway e o de Nashville (Superspeedway) – duas ótimas pistas para a Indy. Então, acho que vai render uma corrida muito boa e uma oportunidade legal de ter mais uma corrida em superspeedway antes da ‘500’, o que não acontecia há alguns anos. Vai ser um mês de maio bem agitado".
Power, bicampeão da categoria e vencedor da Indy 500 de 2018 ao volante do Honda #26 da Andretti Global, mostrou-se igualmente otimista quanto ao retorno da pista ao calendário.
“Foi muito bom voltar à pista no Kansas Speedway. É um superspeedway conhecido por algumas corridas fantásticas da Indy, e acredito que também será uma ótima maneira de entrar no Mês de Maio. O teste foi uma boa prévia do que está por vir. Mal posso esperar para voltar ao Kansas e fazer uma ótima corrida".
Atualizações sobre programação e transmissão
Volta de aquecimento
Foto: Penske Entertainment
Com a etapa do Kansas Speedway confirmada, o calendário de 2027 da Indy chega a 18 corridas pelo segundo ano consecutivo. Essa etapa também marca o segundo fim de semana conjunto em pista oval com a NASCAR no calendário de 2027, após o retorno da categoria de monopostos ao Phoenix Raceway no sábado, 13 de março.
Após a corrida no Kansas, a Indy seguirá diretamente para o Indianapolis Motor Speedway para a corrida no traçado misto no sábado, 15 de maio, preparando o terreno para a 111ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, no domingo, 30 de maio.
Para acomodar a viagem ao Kansas, a IndyCar alterou as datas do teste aberto anual da Indy 500. Originalmente programado para 4 e 5 de maio, o teste agora ocorrerá na quinta e na sexta-feira, 29 e 30 de abril.
O primeiro dia será reservado para os pilotos concluírem o Programa de Orientação para Novatos e os testes de reciclagem, enquanto todos os carros entrarão na pista no segundo dia.
Calendário atualizado da Indy 2027
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Etapa
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Data
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Local
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Tipo de pista
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1
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Domingo, 7 de março
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Ruas de St. Pete
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Circuito de rua
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2
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Sábado, 13 de março
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Phoenix Raceway
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Oval
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3
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Domingo, 21 de março
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Ruas de Arlington
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Circuito de Rua
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4
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Domingo, 4 de abril
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Barber Motorsports Park
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Autódromo
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5
|
Domingo, 18 de abril
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Ruas de Long Beach
|
Circuito de Rua
|
6
|
Sábado, 8 de maio
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Kansas Speedway (Nova adição)
|
Oval
|
7
|
Sábado, 15 de maio
|
Circuito de Rua do Indianapolis Motor Speedway
|
Circuito de Rua
|
8
|
Domingo, 30 de maio
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111ª edição das 500 Milhas de Indianápolis
|
Oval
|
9
|
Domingo, 6 de junho
|
Ruas de Detroit
|
Circuito de Rua
|
10
|
Domingo, 13 de junho
|
World Wide Technology Raceway
|
Oval
|
11
|
Domingo, 27 de junho
|
Road America
|
Autódromo
|
12
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Domingo, 4 de julho
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Circuito de Carros Esportivos de Mid-Ohio
|
Autódromo
|
13
|
Domingo, 18 de julho
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Circuito de Barcelona-Catalunha
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Circuito de Rua
|
14
|
Domingo, 1º de agosto
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Circuito Internacional de Portland
|
Autódromo
|
15
|
Domingo, 15 de agosto
|
Ruas de Markham
|
Circuito de Rua
|
16
|
Sábado, 28 de agosto
|
Milwaukee Mile – Corrida 1
|
Oval
|
17
|
Domingo, 29 de agosto
|
Milwaukee Mile, Corrida 2
|
Oval
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18
|
Domingo, 5 de setembro
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WeatherTech Raceway Laguna Seca
|
Autódromo
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