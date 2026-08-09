Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º
Piloto fez uma volta decisiva no último instante para impedir que o líder do campeonato conquistasse sua sétima pole da temporada
Felix Rosenqvist conseguiu uma arrancada no final para conquistar a pole position em uma intensa sessão de qualificação da Indy para o GP de Portland.
Voando pelo circuito do Portland International Raceway, o sueco registrou uma volta rápida de 58s428, conquistando a primeira posição à frente do atual e tetracampeão da série, Alex Palou, por uma diferença mínima de 0s0184.
Para Rosenqvist, atual vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e piloto do Honda nº 60 da Meyer Shank Racing, esta é sua segunda pole da temporada, tendo conquistado a outra em Long Beach.
Fast Six
Enquanto alguns dos adversários saíram para a pista, Ericsson ficou nos boxes e esperou com um conjunto novo de pneus mais macios. Simpson, que só tinha pneus usados para a etapa, também ficou na pista dos boxes esperando.
Palou marcou o tempo inicial de 59s365 antes de retornar ao pit lane para trocar por um conjunto novo de pneus alternativos, com Ericsson seguindo-o de volta à pista. Palou foi ainda mais rápido momentos depois, marcando uma volta rápida de 58s501.
Ericsson saltou para o segundo lugar com uma volta de 58s672, com VeeKay subindo para o terceiro com 58s858.
Nos segundos finais da sessão, Rosenqvist saltou para a liderança com uma volta voadora de 58s482, impedindo Palou de conquistar sua sétima pole no momento em que o tempo se esgotou. Alex ficou com o segundo lugar.
A Andretti Global ficou com o terceiro e o quarto lugares, liderada por Will Power e seguida por Ericsson. VeeKay caiu para o quinto lugar, com Simpson em sexto.
Rodada dos 12
Momentos depois de VeeKay ter marcado o tempo mais rápido da rodada com 58s684, faltando pouco menos de dois minutos para o fim, Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, bateu na barreira interna após entrar um pouco cedo na Curva 1 e sofreu danos significativos na dianteira direita, seguindo com dificuldade até os boxes.
Mesmo com o incidente, porém, a sessão continuou com bandeira verde, e Rosenqvist registrou uma volta em 58s644, assumindo a liderança da rodada. A volta de VeeKay foi suficiente para mantê-lo em segundo lugar, 0s398 atrás. Simpson ficou em terceiro, à frente de Ericsson, Palou e Power.
Kyle Kirkwood, da Andretti Global, foi o primeiro piloto fora da zona de classificação, ficando a apenas 0s0352 de avançar. O Honda nº 15 da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), pilotado por Graham Rahal, ficou em oitavo, à frente de David Malukas, da Team Penske, em nono, e da dupla da Dale Coyne Racing, formada pelo novato Dennis Hauger e pelo ex-piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, em 10º e 11º, respectivamente. Dixon ficou em 12º lugar.
Grupos
Romain Grosjean, Dale Coyne Racing
Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images
No primeiro grupo, Power liderou a sessão inicial com uma volta de 58s360 no final, destronando Palou da liderança do grupo por uma diferença mínima de 0s0212. Malukas ficou em terceiro, a apenas 0s0847 atrás. Ericsson, Grosjean e Simpson completaram o restante dos seis primeiros colocados.
O primeiro piloto a ficar de fora da classificação foi Louis Foster, que ficou 0s0216 atrás no Honda nº 47 da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).
Josef Newgarden, da equipe Penske, ficou em oitavo, à frente de Pato O’Ward, da Arrow McLaren, com Alexander Rossi, da ECR, em décimo. Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, que liderou o segundo treino, ficou em 11º, logo à frente do novato da RLL, Mick Schumacher.
O segundo grupo foi liderado pela volta rápida de Rosenqvist, com 58s424. Dixon ficou em segundo, a 0s0820, com Kirkwood em terceiro, a 0s1913.
Rahal terminou em quarto, seguido por VeeKay e Hauger, que conquistou a última vaga para a corrida com uma vantagem de 0s0872 sobre Scott McLaughlin, da Team Penske. Nolan Siegel, da Arrow McLaren, ficou em oitavo, com o novato da AJ Foyt Racing, Caio Collet, em nono.
Christian Rasmussen, da ECR, ficou em 10º, com Santino Ferrucci, da AJ Foyt Racing, em 11º, Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger Racing, em 12º, e Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, em 13º.
Vale lembrar que, por conta da troca de motor e por excedido o limite, Collet e Malukas pagarão uma punição no domingo e perdem seis posições no grid de largada.
|Posição
|Piloto
|1
|Felix Rosenqvist
|2
|Alex Palou
|3
|Will Power
|4
|Marcus Ericsson
|5
|Rinus VeeKay
|6
|Kyffin Simpson
|7
|Kyle Kirkwood
|8
|Graham Rahal
|9
|Dennis Hauger
|10
|Romain Grosjean
|11
|Scott Dixon
|12
|Louis Foster
|13
|Scott McLaughlin
|14
|Josef Newgarden
|15
|David Malukas*
|16
|Nolan Siegel
|17
|Pato O'Ward
|18
|Alexander Rossi
|19
|Christian Rasmussen
|20
|Marcus Armstrong
|21
|Santino Ferrucci
|22
|Mick Schumacher
|23
|Sting Ray Robb
|24
|Caio Collet*
|25
|Christian Lundgaard
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