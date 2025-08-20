Todas as categorias

Indy

Indy se aproxima de corrida no México; confira detalhes

Categoria americana está de olho no Autódromo Hermanos Rodriguez, que também recebe a F1 e a FE, já para 2026

Luis Ramírez
Editado:
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Com a ausência da NASCAR no México para a temporada de 2026 confirmada, o caminho agora está livre para a IndyCar retornar à América Latina. A categoria americana agora tem como meta uma corrida na Cidade do México no próximo ano, mas alguns detalhes do acordo ainda precisam ser acertados. 

A IndyCar liberou a parte inicial de sua programação de 2026 para se concentrar no sul dos Estados Unidos e reduzir a distância de viagem antes de uma possível parada no México - algo que a NASCAR não fez em 2025. 

A série de Roger Penske deve começar a temporada de 2026 em São Petersburgo, Flórida, antes de viajar para o novo circuito de rua em Arlington, Texas, ao redor do estádio do Dallas Cowboys. A corrida do Texas está programada para o fim de semana de 15 de março. 

A partir desse ponto, há um intervalo de quase um mês antes do GP de Long Beach, de 16 a 18 de abril. É exatamente nessa janela que a IndyCar pretende levar a categoria para o México.  

As negociações estão avançadas, com a IndyCar visando uma corrida no Autódromo Hermanos Rodriguez. No entanto, se a categoria espera alinhar qualquer anúncio com o lançamento do calendário completo de 2026, terá que agir rapidamente, já que a programação para a próxima temporada é esperada para os próximos dias. 

Devlin Defrancesco, Rahal Letterman Lanigan Racing

Foto de: Art Fleischmann

Com isso em mente, os dirigentes da IndyCar visitaram o autódromo na Cidade do México, na semana passada. A categoria correu pela última vez no local, que também abriga a F1 e a Fórmula E, quando a IndyCar foi dividida em IRL e Champ Car - com a última correndo lá até 2007.  

Um dos principais pontos de discussão é o layout a ser usado para a corrida: o circuito do GP de F1 ou a configuração da NASCAR, que apresenta um atalho significativo após a Curva 3. Outro fator em discussão é a taxa de direitos de hospedagem. 

O evento seria liderado pelo Grupo Rentable, mas a CIE-Ocesa - promotora do GP do México de F1 e da etapa da NASCAR em 2025 - também poderia entrar em cena por meio de uma parceria, já que detém os direitos de concessão do Autódromo Hermanos Rodriguez. Essa colaboração seria a primeira para as duas empresas e reduziria os riscos financeiros em comparação com a tentativa da NASCAR de correr no México. 

O Grupo Rentable é uma empresa que aluga espaço para publicidade em outdoors nas principais cidades do México, mas nos últimos anos também organizou corridas na capital do país com o nome de Speed Fest, um evento que mistura competições de automobilismo com shows de artistas locais de alto nível. Por meio de seus esforços e conexões com Michel Jourdain Jr., houve um progresso significativo para trazer a categoria de volta, com as negociações agora entrando na fase final. 

Se a IndyCar garantir uma corrida no México, provavelmente não terá os mesmos problemas com a venda de ingressos que a NASCAR enfrentou, graças à presença de Pato O'Ward. O piloto da Arrow McLaren está prestes a terminar em segundo lugar na categoria, e a atual onda de "Patomania" criou uma nova geração de fãs.  

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

 

Luis Ramírez Indy
Filtros